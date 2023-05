Guardiola reitera su intención de gobernar en solitario y confía en que PSOE "se abstenga"

Ep.



La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha reiterado este lunes su intención de gobernar "en solitario" en Extremadura, y ha mostrado su "esperanzas" en el PSOE "se abstengan y nos dejen gobernar" en Extremadura.



Respecto a la posibilidad de que Vox pueda entrar en el gobierno regional, ya que necesita de sus 5 diputados para obtener la mayoría en la Asamblea de Extremadura, María Guardiola ha reafirmado su intención de "gobernar en solitario, porque quiero estabilidad para mi tierra y quiero poner en marcha un programa de gobierno que es nuestra hoja de ruta, que es muy clara".



"Yo estoy convencida de que Vox quiere lo mismo que nosotros y que los extremeños", ha reafirmado María Guardiola en declaraciones a Canal Extremadura, recogidas por Europa Press, en las que ha apuntado que todavía no hablado con el candidato de Vox, Ángel Pelayo, por lo que ha evitado "hablar de hipótesis, quiero hablar de realidades y me gustaría escuchar al señor Pelayo y ver qué tiene que ofrecer a esta tierra".



En ese sentido, Guardiola ha reafirmado que tiene "muy claro lo que tengo que ofrecer yo a los extremeños", que es lo que va a poner "encima de la mesa" en las negociaciones tanto con Vox como con el resto de partidos políticos.



Así, también ha pedido a la candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, que se abstenga en la votación para dejar gobernar al PP, ya que "se manifiesta bastante preocupada por lo que puede exigir Vox en determinadas materias", a lo que ha apuntado que su gobierno "es de centro, moderado, y que esa preocupación se le quitaría si ella se abstuviera y nos dejara gobernar".



"LOS EXTREMEÑOS QUIEREN CAMBIO"



Durante su intervención, Guardiola ha señalado que las urnas han dicho que "los extremeños quieren cambio", por lo que "ha llegado el momento un programa de gobierno que hemos elaborado de la mano de nuestros paisanos.



Los extremeños "han querido decir que necesitan un cambio, que esta tierra necesita otra forma de hacer política", así como "ejecutar políticas cercanas y poner en marcha muchas medidas para aliviar a autónomos, a agricultores y ganaderos, a las familias de toda la situación que vivimos", ha considerado la dirigente del PP extremeño.



Y es que a su juicio, la última legislatura de cuatro años "en blanco, de la nada más absoluta, de un Gobierno central que ha dado la espalda a esta tierra y de un presidente desde luego que ha estado en silencio mirando para otro lado", ha lamentado.



Por este motivo, María Guardiola ha reafirmado que una vez que llegue a la Presidencia de la Junta, el PP va "a cumplir todo lo que está en nuestro programa de gobierno, esa es una hoja de ruta que nos hemos marcado", y que incluía una bajada de impuestos.



"Es lo que vamos a hacer en cuanto tomemos posesión del gobierno y lo que queremos hacer cuanto antes, ponernos a trabajar", ha reafirmado María Guardiola, quien ha considerado que en la Junta no va "a cambiar nada de lo que funcione, por supuesto, todo lo que esté funcionando y esté bien, desde luego si tiene margen de mejora lo haremos, pero desde luego no vamos a cambiar todo aquello que esté funcionando y esté funcionando bien".



LLAMADA DE VARA



María Guardiola ha explicado que en la noche de este domingo recibió la llamada del secretario general del PSOE extremeño, Guillermo Fernández Vara, quien "se puso a disposición", tras lo que ha avanzado que volverá a hablar con él esta mañana "en cuanto tenga un ratito".



Ante esta situación, María Guardiola espera que Fernández Vara ahora "se ponga a disposición de los extremeños y permita poner en marcha un Gobierno centrado en los extremeños y el gobierno que ha pedido la gente y la calle", por lo que ha apuntado que tiene "esperanzas en que se abstengan y nos dejen gobernar", ha dicho.



Para ello, María Guardiola ha avanzado que va a hablar con Fernández Vara, que es "interlocutor" en el PSOE extremeño, un partido del que desconoce "qué tiempos maneja" para abordar el futuro de su actual secretario general.



Por todo ello, la presidenta del PP extremeño ha confiado es que esta sea "una legislatura de diálogo, de consenso, porque al final es lo que están esperando los extremeños y lo que necesita una tierra que lleva muchos años castigada, olvidada, y lo que no necesita son extremos y estridencias", ha aseverado.



COMPOSICIÓN DEL GOBIERNO



Respecto a la composición del próximo gobierno, María Guardiola ha avanzado que lo tiene "diseñado en la cabeza desde hace tiempo", con el que está "deseando ponerme a trabajar y ponerlo en marcha cuanto antes".



Un gobierno que "en la mayoría de los casos" cuenta ya con nombres y apellidos, y que a esta conformado con "gente muy preparada, de gente talentosa y que tenga el mismo objetivo que tenemos nosotros en el PP, que es llevar a Extremadura a lo más alto, tras lo que ha reiterado que va "a contar con los mejores, con los mejores perfiles", ya que "es lo que merece" Extremadura.



Finalmente, ha señalado que también ha tenido oportunidad de hablar con el expresidente José Antonio Monago, quien ha dicho que "está contentísimo, muy orgulloso de lo que ha conseguido el Partido Popular" y deseando verla "como la primera mujer presidenta de esta comunidad autónoma", ha concluido.