Vox: "Naturalmente estamos dispuestos y tendemos la mano al PP"

Según el candidato de Vox a la Presidencia, Ángel Pelayo Gordillo, "naturalmente estamos dispuestos y tendremos la mano al PP, porque con otros partidos cualesquiera ese acuerdo es imposible", afirmando que Vox "no va a pactar con el PSOE del señor Sánchez, que acoge en su gobierno a partidos golpistas y a partidos que meten en sus listas a terroristas convictos, ni por supuesto a la izquierda comunista y totalitaria de Podemos".



Así, ha reafirmado que, "con esos partidos, pese a todos los respetos, es imposible llegar a un acuerdo", tras lo que ha considerado que "con el PP sí es posible llegar, siempre y cuando el PP se ponga en razón".

De esta forma, se ha pronunciado, tras conseguir 5 diputados en la Asamblea de Extremadura que, en caso de que se confirme finalmente con el escrutinio al 100 por cien, sumaría mayoría absoluta con los 28 parlamentarios obtenidos por el PP.



En su intervención, ha reiterado que Vox "ha venido aquí para cambiar las políticas de Extremadura, no para hacer a nadie presidente", ha advertido el candidato de Vox, y sobre posibles líneas en la negociación, ha señalado que "las líneas las ha puesto ella (Guardiola), y parece que son desde el principio hasta el final de la campaña".



Así, ha apuntado que "con esas líneas rojas va a ser muy difícil la negociación" pues, "el PP tiene que comprender que en solitario no puede gobernar, y nosotros no hemos venido aquí a hacer a la señora María Guardiola presidenta de la Junta, hemos venido a luchar con Extremadura".



Sobre la posibilidad de entrar en el gobierno extremeño, Ángel Pelayo Gordillo ha apuntado que "eso ya se verá dentro de las negociaciones que tendremos en los sucesivo, si es que el PP, insisto, quiere entrar en negociaciones con nosotros".



Así, el dirigente de Vox se ha referido a algunas cuestiones como que "la ley de vivienda bolivariana que pretendía el señor Fernández Vara instaurar en Extremadura no se hará", en el caso de que Vox "sea determinante en el Gobierno" de la región.



También ha apuntado al "desorden que es el caos de las infraestructuras en Extremadura con un tren que no llega nunca, jamás", reafirmando que "Extremadura hay que cambiarla de cabo a rabo para que se ponga a funcionar, ese es el orden que queremos para Extremadura, no solamente un orden moral sino un orden también en el aspecto económico".



Para el candidato Vox, "Extremadura tiene que despegar, y no será destruyendo el patrimonio que tenemos, ni será con una infraestructura que no funciona, ni con una sanidad lamentable, ni con las políticas equivocadas del PSOE que nos han traído a esta situación" y, Vox ha llegado "a cambiar Extremadura, insisto, una vez más, y a trabajar por Extremadura".