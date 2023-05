Vara dice que pese a que PSOE logrado más votos, empata con PP y, él ha "fracasado"

Ep.

El candidato del PSOE a reelección como presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha reconocido que ha "fracasado" y ha emplazado a una reunión de la Comisión Ejecutiva del PSOE de Extremadura este próximo martes para hablar "del futuro", recalcando que "he convocado para el martes a mi Comisión Ejecutiva Regional y hasta entonces, por tanto, nada más que decir".

Fernández Vara ha señalado que, a pesar de haber "ganado" las elecciones autonómicas, las dos diputaciones y las elecciones municipales, él ha "fracasado" y eso es "una realidad obvia que no tiene contestación posible".

Cabe señalar que el PSOE ha obtenido en las elecciones autonómicas de este domingo un total de 28 diputados en la Asamblea de Extremadura, perdiendo con ello la mayoría absoluta, un hecho del que él ha asumido, "en primera persona, toda la responsabilidad".

PORCENTAJE "IMPORTANTE" DE EXTREMEÑOS QUE HAN "DADO LA ESPALDA"

En su intervención, Vara ha indicado que hay que tratar con la "misma distancia" y con la "misma diferencia al éxito y al fracaso", momento en el que ha recordado que hace cuatro años se pudo celebrar el "éxito de una mayoría absoluta" mientras que hoy se cuenta con un "porcentaje importante" de extremeños "han dado la espalda" al PSOE.

No obstante, Vara ha recalcado que está "absolutamente orgulloso" de su partido y del "esfuerzo enorme" que han hecho sus compañeros del PSOE. "Hemos vivido una legislatura difícil, la pandemia lo ha sido, la consecuencia de la guerra también. Creo que vienen tiempos llenos de oportunidades para Extremadura, pero los extremeños y las extremeñas han hablado. Por tanto, no hay nada más que decir, simplemente agradecer el apoyo, el cariño de todos estos años, de todo este tiempo", ha señalado.

Del mismo modo, ha recalcado que se siente "muy orgulloso" de formar parte de la vida de tantos extremeños a lo largo de tanto tiempo y ha añadido que estará "siempre eternamente agradecido" por el hecho de que le hayan permitido poder "estar aquí trabajando" e intentando construir un futuro para "nuestros padres y también para nuestros hijos". "Y a partir de ahí empieza una nueva etapa para todos", ha apuntado.

"Solo me queda mi más profunda gratitud eterna para todos, para todos vosotros, queridos extremeños y extremeñas, de los que pasé a formar parte un buen día casi que no me di ni cuenta y que os llevaré siempre en el corazón, pero habéis hablado y lo que habéis decidido es que yo no siga siendo el presidente de la Junta. Y yo solo puedo respetarlo, como no puede ser de otra manera, y eternamente agradecido por el apoyo de todos estos años", ha señalado, momento en el que ha felicitado a todos los partidos políticos por el trabajo que han hecho en esta campaña y por los resultados obtenidos.

DICE QUE HOY ES EL MOMENTO DE LA "GRATITUD" A LOS EXTREMEÑOS

A preguntas de los medios por si podría renunciar a los cargos orgánicos que ostenta dentro del PSOE extremeño, Vara ha manifestado que "ya hablamos". "Ya hablaré el martes. Hoy es el momento de esto, de gratitud, eterna gratitud a los extremeños y extremeñas. Y necesito de aquí al martes hablar con mis compañeros", ha expuesto.

En este sentido, ha insistido en que "ser del PSOE es una cosa muy especial" y que él ha tenido la "inmensa suerte" de poder contar con el apoyo de los extremeños y el "inmenso privilegio" de ser el secretario general del PSOE de Extremadura. "Por tanto, lo primero es que nos sentemos aquí, que nos juntemos con los compañeros y las compañeras y hablemos del futuro", ha añadido.

También, ha indicado que no había hablado con la candidata del PP, María Guardiola, que ha obtenido los mismos diputados que el PSOE y que sumaría mayoría absoluta con Vox, y preguntado por a qué atribuye los resultados obtenidos por los socialistas, Vara ha indicado que los atribuye a la "gente ha hablado" y probablemente, ha dicho, su partido no ha sido capaz de transmitir lo que creía y entendía que era su proyecto.

"Sigo creyendo que viene un tiempo lleno de oportunidades para esta tierra y estoy seguro que así será. Y desde luego, desde donde esté, siempre me alegraré de las cosas buenas para esta tierra", ha indicado.

También y sobre los resultados municipales, Guillermo Fernández Vara ha recalcado que el PSOE ha "ganado" dichas elecciones y las dos diputaciones, por lo que ha sido un resultado "globalmente positivo", aunque su partido ha perdido una "parte importante" del apoyo que tenía en votos autonómicos, un extremo en el que asume la responsabilidad "en primera persona".

"Es mi culpa, es mi responsabilidad y probablemente no he sabido explicar bien todo lo que habíamos hecho y todo lo que creíamos que podíamos hacer. Pero es mi exclusiva responsabilidad. Aquí, cuando se gana, uno se apunta los méritos y cuando se pierde, uno se tiene que apuntar los deméritos. Y la culpa es mía, absolutamente mía y exclusivamente mía", ha subrayado.

También y sobre si cree que proyectos impulsados por su Ejecutivo se pueden quedar por el camino con un cambio en la administración, Vara ha confiado en que espera que no y ha añadido que una de las cosas que quiere transmitir a la ciudadanía extremeña es que "los tiempos cambiaron y han cambiado para bien en Extremadura".

"El que a mi no me hayan votado lo suficiente como para poder seguir gobernando, no quiere decir que ese campo siga abierto y seguro y además yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos desde donde esté y trasladaré a quien haga falta toda la información posible. Porque yo me siento muy orgulloso de esta tierra y de lo que hemos logrado y de lo que va a pasar en los próximos años", ha remachado.

También ha apuntado que "parece ser que sí" ha beneficiado a la derecha la movilización del voto "según se desprende de los resultados" y, finalmente, cuestionado por si teme por el proceso de fusión entre Villanueva de la Serena y Don Benito a tenor de los resultados electorales obtenidos, Vara ha manifestado que "obviamente".

Cabe destacar que el proceso de fusión ha estado liderado por los alcaldes socialistas en la pasada legislatura José Luis Quintana, de Don Benito, y Miguel Ángel Gallardo, de Villanueva de la Serena.

Tras estas elecciones, Gallardo ha ganado con mayoría absoluta frente a Quintana, que ha perdido cinco concejales en un ayuntamiento en el que ha entrado la formación contraria a la fusión Siempre Don Benito con siete concejales.