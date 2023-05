Guardiola confía en que próximo domingo va a ser la primera mujer presidenta de la Junta

Ep

La candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha confiado en que el próximo domingo 28 de de mayo va a ser la primera mujer presidenta del Ejecutivo autonómico.

"Y quiero decirles que hable Extremadura, porque yo siempre voy a estar escuchando", ha señalado María Guardiola, en declaraciones a los medios junto al candidato a la reelección a la Alcaldía de Badajoz, Ignacio Gragera, en el Hotel NH Casino.

Además, ha explicado que la capital pacense es el "fin" de una "ruta apasionante" que este viernes han querido empezar en Plasencia y terminar en una ciudad donde los 'populares' han "sabido demostrar que la unión hace la fuerza".

Ha ensalzado del mismo modo que Gragera "se ha sumado a un proyecto ganador" que es el del Partido Popular y que, además, ha agregado al mismo "talento" y "ganas", así como "pasión, experiencia" y "resultados de una magnífica gestión" que ha hecho que hagan un "tándem perfecto" en el partido en la capital pacense junto con Antonio Cavacasillas, tras lo que ha expuesto que "no queda nada" y, en concreto, dos días para que tengan en Badajoz "una aliada en la Junta de Extremadura".

"Dos días para que dejemos atrás la desidia, el abandono; dos días para que encaremos el futuro con ilusión, con optimismo; nos quedan solo dos días para que acabe la campaña, pero dos días en los que no vamos a dejar de dialogar con los extremeños", ha continuado, para remarcar que "aquí no acaba 'Habla Extremadura'" porque es la manera del PP de "entender" y "vivir la política", y por eso van a continuar escuchando a los extremeños, gracias a los cuales han construido un programa de gobierno.

A preguntas de los periodistas por qué balance hace de la campaña, ha abundado en que "muy positivo" y en que los extremeños están diciéndoles "constantemente" en la calle que "confían en un proyecto de centro", que "está centrado" en ellos e "ilusionante de cambio, de futuro". "Simplemente estamos deseando que llegue el lunes para remangarnos y ponernos a trabajar", ha agregado.

VALDECABALLEROS

Interpelada también por su valoración ante el anuncio conocido en la tarde de este viernes de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico accederá a la petición de la Junta de Extremadura y considera "viable" ceder los derechos de concesión de aprovechamiento de aguas a favor de la Administración autonómica, lo que "impedirá el derribo" de la presa, María Guardiola ha expuesto sobre el anuncio en sí que es "magnífico" que no se vaya a derribar la presa en un momento importante de sequía.

Sin embargo y sobre el momento en el que se ha realizado el mismo, ha tachado de "vergonzoso" que tenga que "esperar" el presidente de la Junta y candidato socialista a la reelección, Guillermo Fernández Vara, cuando ha tenido dos años y "mientras no ha hecho nada".

"Dos años donde el Ministerio le ha requerido informes no una vez ni dos, dos años ha estado callado, ha esperado a que haya una resolución en un boletín oficial ordenando el derribo y es ahora, el día que finaliza la campaña, donde la Junta de Extremadura anuncia que bueno, que la va a usar para abastecer a los municipios y no se va a derribar", ha remachado, para alegrarse de que no se derribe, aunque el anuncio "lo que denota es mucho nerviosismo, mucho miedo".

Al respecto, ha destacado que dirá a los extremeños que "estén tranquilos" porque el anuncio que ha hecho Vara el PP "desde luego" lo va a respetar, y que los 'populares' serán los que ordenarán que no se derribe y darán uso a esa presa "por supuesto".

IGNACIO GRAGERA

Por su parte, el candidato a la reelección a la Alcaldía de Badajoz por el PP, Ignacio Gragera, ha admitido que es un "placer" haber "compartido" esta candidatura con María Guardiola y este cierre de campaña también con ella "con la ilusión que desprende" y "las ganas que ha demostrado" durante estos meses en los que "no ha cejado ni un solo minuto en su empeño de dar a conocer su proyecto y de escuchar a los extremeños".

También es un "placer", ha resaltado, "liderar esta candidatura del Partido Popular al Ayuntamiento de Badajoz", la cual está marcada por la vocación de servicio público, por los proyectos de ciudad, por seguir transformándola, y por intentar alejarse "de las polémicas", "de los insultos" y "de esa dialéctica tan agresiva" que han "sufrido durante tanto tiempo"; un periodo en el que los demás han estado "pendientes" de "insultar", "de intentar tergiversar" la información, y "sobre todo tratar de tapar los grandes éxitos" que "ha logrado" el PP y el gobierno en la ciudad.

Finalmente ha esperado y ha deseado que el domingo consigan trasladar ese mensaje y ganarse la confianza de los pacenses, ante lo que están "absolutamente convencidos" de que lo van a hacer, y de que van a poner "en el centro y en el foco" la ciudad, sus problemas y los proyectos que tiene el PP para la misma, pensando en el futuro, en "ilusión", y en las personas; como también quieren "dar ese gran salto" y "ese gran impulso" de "la mano" de Guardiola y del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Gobierno de España de cara a las generales de finales de año.