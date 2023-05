Los precios industriales suben en abril un 4,4% en Extremadura en tasa interanual

Rd./Ep.

El Índice General de Precios Industriales (IPRI), desde el punto de vista de la variación interanual, registró en abril una tasa del 4,4% (-4,5% en el conjunto nacional) en Extremadura, según los datos proporcionados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Además, el IPRI experimenta una tasa de variación mensual en la Comunidad Autónoma de -0,7% en abril de 2023 (-2% a nivel nacional).

A su vez, por destino económico de los bienes, el sector industrial que tiene repercusión mensual al alza es Bienes de consumo (1,3%) y una variación mensual a la baja en Energía (-4,5%) y Bienes intermedios (-0,7%).

Igualmente, según informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa, en tasa interanual se alcanzan variaciones al alza en los sectores Bienes de consumo (16,5%), Bienes de equipo (8,2%) y Bienes intermedios (3,6%). En Energía (-13,6%) se registra la tasa a la baja.



EN EL CONJUNTO DEL PAÍS

En el conjunto del país, los precios industriales han bajado un 4,5 por ciento en abril en relación al mismo mes de 2022, tasa más de tres puntos inferior a la registrada en marzo.



Con el descenso interanual de abril, la inflación del sector industrial encadena dos meses de tasas negativas después de que en marzo pusiera fin a un periodo de 26 meses consecutivos de incrementos, en el que llegó a registrar tasas de dos dígitos durante más de 20 meses.



El descenso de los precios industriales registrado en abril se debe a la caída experimentada por la energía, que recortó casi cuatro puntos su tasa, hasta el -20,5%, por el abaratamiento de la producción de gas y del refino de petróleo.



Este segundo mes en negativo de la inflación industrial obedece también a los retrocesos registrados en bienes intermedios, que bajó en abril un 1,5%, y en bienes de consumo no duradero, que disminuyó su tasa dos puntos, hasta el 11,2%.



Según el INE, sin contar la energía, los precios industriales mostraron el pasado mes de abril un avance interanual del 4,2%, cifra más de ocho puntos y medio superior a la tasa general.



Por actividades, los mayores repuntes de precios en comparación con abril de 2022 se dieron en la fabricación de otros productos minerales no metálicos (+13,9%), en la fabricación de bebidas (+11,9%), en la industria de la alimentación (+11,5%), que acumula 16 meses con subidas de dos dígitos.



Los únicos descensos interanuales de precios se registraron en abril en las coquerías y el refino de petróleo (-22,8%), el suministro de energía eléctrica y gas (-20,3%), la metalurgia (-14,2%) y la industria química (-7,9%).



LOS PRECIOS BAJAN UN 2% MENSUAL EN ABRIL



En tasa mensual (abril sobre marzo), los precios industriales bajaron un 2%, en línea con el descenso del 2,2% experimentado en el mes anterior.



La energía fue el sector impulsor de este retroceso mensual de los precios industriales, al registrar una caída del 5,9%, seguida de los bienes intermedios, que se abarataron un 0,8%. En el otro extremo, los bienes de consumo no duradero elevaron sus precios un 0,2% en abril respecto al mes anterior.



Las actividades donde más se incrementaron los precios en tasa mensual y que tuvieron una mayor repercusión fueron el procesado y la conservación de carne (+1,8%); el procesado y conservación de pescado (+1,2%); la fabricación de vehículos de motor (+0,9%) y el procesado de conservación de frutas y hortalizas (+0,7%).



Por su parte, los descensos mensuales de precios más acusados y con mayor repercusión en el índice los registraron la producción de energía eléctrica (-7,4%); la producción de gas (-5%) y el refino de petróleo (-4,7%).



CUATRO COMUNIDADES CON TASAS POSITIVAS



La tasa anual del índice de precios industriales disminuyó en abril en 14 comunidades autónomas y aumentó en las tres restantes, según Estadística. Los mayores descensos respecto a la tasa de febrero se produjeron en País Vasco, Cataluña y Murcia, con caídas de 4,8; 4,4 y 3,8 puntos, respectivamente.



Al finalizar abril, cuatro comunidades presentaban tasas positivas de precios industriales. Las tasas anuales más elevadas se dieron en Extremadura (+4,4%) y La Rioja (+2,3%), y las más moderadas, en Navarra (+2%) y Castilla y León (+0,7%).



Por contra, 13 regiones presentaban a cierre de abril tasas negativas en sus precios industriales, especialmente Asturias (-19,2%), Baleares (-16,5%) y Canarias (-15,7%).