Irene de Miguel: "Esta vez vamos a conseguir entrar en el gobierno y ser determinantes"

Irene de Miguel, ingeniera agrónoma, de 42 años y madre de familia numerosa, fue la primera mujer que opto a la Presidencia de la Junta, fue en las elecciones autonómicas de 2019, liderando la candidatura de Unidas por Extremadura; lograron 4 diputados en la Asamblea de Extremadura. Ahora, en la carrera al 28 de mayo, repite de nuevo, está al frente de la candidatura de Unidas por Extremadura, ya con mayor experiencia política.

En una conversación con Regiondigital.com, Irene de Miguel nos cuenta sus objetivos y, retos de su partido de cara a los próximos cuatro años, con la seguridad de que la formación estará presente en el gobierno de la Junta de Extremadura, en la toma de decisiones.

El 28 de mayo, se enfrenta a su segunda noche electoral como candidata a la Presidencia de la Junta....¿siente esta cita de forma distinta a hace cuatro años o igual?

Me siento más preparada y más segura de mí misma. Creo que tengo más claro cómo puedo conseguir las cosas y, además, creo y tengo la determinación que esta vez vamos a conseguir entrar en el gobierno y ser determinantes para el cambio que necesita Extremadura.

¿Cree que tener experiencia en este camino hacia la Presidencia es una ventaja o un inconveniente?

La experiencia siempre es una ventaja. Yo me he dado cuenta con el tiempo. Creo que conocer los entresijos de la institución, saber a lo que se enfrenta una en una campaña electoral y sobre todo saber comunicar mejor siempre es una ventaja.

Hablemos de objetivos, de sus retos a llevar a cabo los próximos cuatro años. En Sanidad,....¿qué plantea Unidas por Extremadura para sanar a la sanidad extremeña de las secuelas que, sin duda, ha dejado la pandemia?

La Sanidad extremeña ya venía tocada desde antes de la pandemia. En 2009, teníamos una Sanidad que era referente en todo el país y fruto de los gobiernos del Partido Popular y el Partido Socialista se ha deteriorado y se han privatizado muchas cuestiones.

Por eso, necesitamos no solo revertir todo lo que ha supuesto la pandemia, sino también los recortes anteriores. Creemos que este servicio público se merece que se destine el 12 por ciento del PIB se destine a Sanidad, y que haya unas prioridades distintas, donde la atención primaria tenga mayor peso, donde invertir en profesionales tenga un mayor peso que en el gasto farmacéutico.

Y, que tengamos una mayor cartera de servicios en atención primaria como el geriatra, el fisioterapia, el oculista o el dentista, porque estas cuestiones no pueden depender del dinero que tenga cada uno. Tienen que estar dentro del servicio público extremeño.

-Educación, uno de los pilares de toda sociedad....¿qué debe hacerse para mejorarla en Extremadura que no se ha hecho hasta ahora?

Se podían haber mantenido los refuerzos Covid, y el señor Vara no ha querido. Nosotros planteamos precisamente que hay que bajar las ratios, lo que significa tener menos niños y niñas por aula y más profesorado.

Necesitamos una educación más individualizada para mejorar la calidad educativa, y eso es sencillo y fácil de hacer. Va a ser una de las primeras que pongamos en marcha.

Infraestructuras, carreteras y, el famoso tren extremeño… al final la ciudadanía es la gran perjudicada en todos estos años de tantas promesas incumplidas.... ¿no cree que todos los partidos que han gobernado España y Extremadura no lo han hecho bien en este aspecto?

A los hechos me remito, que seamos la única comunidad autónoma que hasta esta misma semana no hayamos tenido ni un kilómetro de vía electrificada, cuando esto se empezó a hacer en el resto del país en el siglo pasado, significa que Extremadura ha estado siempre olvidada.

Además, se han desmontado vías porque no podemos olvidar que nos han robado la Ruta de la Plata que comunicaba todo el oeste peninsular.

Creo que ha habido una política totalmente fallida de comunicaciones e infraestructuras, y eso hay que revertirlo con inversión y con voluntad política.

Con respecto a este mismo asunto,....¿tiene la sensación de que se ha perdido mucho tiempo en echarse la culpa unos políticos a otros y que eso trae consigo el hartazgo de la gente?

Sí, claro. Por eso precisamente irrumpió Podemos en la política porque teníamos el modelo del bipartidismo no cambiaba nada. Parecía que cambiaban las cosas, pero al final no era así y seguían actuando igual.

Yo creo que hago una política constructiva, con pedagogía, y a mí me gusta hacer política así. No me gusta la política del barro o la política de bulos y desinformación.

Empleo, desde hace años, se ha dicho que el modelo productivo de Extremadura debe cambiar, el PSOE ha apostado por los macropoyectos....¿qué propuestas tiene Unidas por Extremadura para lograr más empleo y de calidad en Extremadura?

El problema es que aquí en Extremadura cuesta menos montar un megaproyecto fotovoltaico que montar una pequeña quesería. Esto es un símbolo de hacia dónde está orientado el gobierno, hacia macroproyectos que muchas veces no se materializan en nada y que no generan empleos de calidad. Todo lo contrario, muchas veces los empleos que se generan son temporales y precarios.

Nosotras creemos que hay que hacer un acompañamiento total a los autónomos y a las PYMEs y que la alfombra roja tiene que ser precisamente para las microempresas y los autónomos, que son los que están construyendo Extremadura, y que necesitan más ayudas, más formación y más apoyo de la administración.

Otra cuestión importante es que las licitaciones que hace la Junta de Extremadura no se pueden dar a empresas piratas que precarizan y explotan a los trabajadores.

Vamos a ser muy firmes en eso, como también vamos a ser muy firmes en dar ayudas públicas a empresas que no cumplen con convenios laborales o que se piensan que aquí en Extremadura pueden pagar menos por el simple hecho de estar en Extremadura. Ninguna ayuda pública a una empresa que explote a sus trabajadores.

Juventud, el motor de desarrollo de cualquier sociedad.....la realidad es que muchos jóvenes extremeños se van de Extremadura,.... ¿qué ofrece el Unidas por Extremadura para que no se vayan o los que se hayan ido decidan retornar para trabajar y residir en nuestra región?

Es una muy buena pregunta porque creemos que el retorno que se está haciendo es una política fallida. Creemos que hay que hacer un acompañamiento a las personas que quieren retornar para garantizarles una vivienda, facilitarles un trabajo o lo que necesiten para comenzar un emprendimiento.

Por eso, queremos montar la Oficina del Retorno para ayudar a todos los jóvenes y familias extremeñas que se han tenido que ir y que crean que pueden venirse de nuevo aquí a construir una Extremadura mejor.

En referencia a los jóvenes, hay cientos en Extremadura, que el próximo 28 mayo podrán votar por primera vez pero, que se están planteando hacerlo...¿qué les diría?

Que no se lo piensen, y que vayan a votar porque en estas elecciones nos jugamos mucho. Nos jugamos el futuro de esta comunidad, y por supuesto, el futuro de las próximas generaciones.

Y también les diría que estudien las diferentes propuestas que hacemos desde los partidos políticos y que opten por confiar en una fuerza política que se preocupe por garantizar una educación pública de calidad, una vivienda para los jóvenes o un transporte público gratuito y sostenible.

En la sociedad, en general, hay cierto hartazgo y cansancio de la política y de los políticos...¿cree que esa sensación afectará a la hora de ir a votar el próximo domingo, sobre todo, en Extremadura, donde siempre se han registrado niveles muy altos de participación?

Existe una desafección por la política y eso pasa también por los discursos populistas que dicen que todos somos lo mismo. Eso no es verdad.

Nosotros hemos venido a la política sin mochilas, sin deberle nada a nadie, con las ideas muy claras de qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos cambiar, y qué es lo que podemos hacer. Nosotros no engañamos a la gente con discursos falsos y simples.

Es una pena además que tengamos partidos políticos que vengan a la política destruirla y hacerlo además a través de la difamación, del bulo, de la mentira y de alimentar los discursos de odio.

Creo que estamos en un momento crítico para la política española y que deberíamos entre todos y todas parar estos partidos que no vienen a construir una Extremadura ni una España mejor.

Tras la cita electoral, pueden darse tres escenarios.

Uno, el PP gane las elecciones y pueda gobernar en solitario o pactando con VOX.

Dos, el PSOE gane las elecciones pero no tiene mayoría y debe plantear pactar con Unidas por Extremadura

Tres, el PSOE gane las elecciones por mayoría.

¿Qué se plantearía hacer Unidas por Extremadura ante cada una de estas posibilidades?

No es nada deseable que el PP se alíe con Vox porque eso supone retrocesos sociales y políticas para privilegiar a los que más tienen, que es lo que está haciendo Moreno Bonilla en Andalucía. El PP en la comunidad vecina está privatizando los servicios públicos y bajando los impuestos a los más ricos.

Tampoco es deseable un PSOE en mayoría absoluta porque sabemos que es una parálisis total. El proyecto del Partido Socialista se basa en poner alfombras roja a grandes proyectos y nada para los extremeños y las extremeñas. Nosotras queremos que nuestros recursos generen beneficios, pero también bienestar aquí.

Y si el PSOE nos necesita ya sabe que no se lo vamos a dar gratis. Hace 8 años ya se lo dimos a cambio de nada y pactaron durante dos años presupuestos de recortes con el Partido Popular.

Tenemos que estar en el Consejo de Gobierno firmando el DOE para cambiar las cosas de verdad y que aquí en Extremadura, por ejemplo, pueda haber una empresa pública de energía que abarate la luz a las familias extremeñas; que se puedan bajar las ratios o que pueda haber una Ley de Agricultura y Ganadería Familiar, que permita precisamente que este modele perviva frente al robo que están haciendo los fondos de inversión de nuestra tierra y nuestra agua.

Y, si cuenta con el respaldo de los extremeños el próximo 28 de mayo y, tiene responsabilidades en el Gobierno de la Junta de Extremadura, ¿qué le gustaría que, en mayo de 2027, Extremadura tuviera si o sí?

Me encantaría que tuviera una Red de Cercanías, que tuviéramos realmente un tren digno que no solo nos conecte con Madrid, sino un tren que conecte y vertebre todo el territorio, completado además con un sistema de autobuses intermodal que conectara los trenes con las pequeñas poblaciones, y que eso permitiera a la gente moverse de manera sostenible y hacerlo en transporte público.

Me gustaría que la Educación y la Sanidad estuvieran garantizadas, que hubiera médicos y médicas en todos los centros de salud, independientemente de si es un pueblito o una gran ciudad.

Y, me gustaría que hubiera un relevo generacional en el campo y que la agricultura no fuera una actividad residual, sino que fuera punta de lanza de nuestro modelo productivo y fuéramos una potencia agraria con todas las letras.