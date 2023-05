Guardiola pide voto para pasar del inconformismo a la ilusión y de la inacción al progreso

Ep

La candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha pedido el voto para su partido en las elecciones municipales y autonómicas del próximo domingo 28 de mayo para pasar "del inconformismo a la ilusión", y "de la inacción al progreso" porque "es posible una nueva forma de hacer política" con "esperanza e ilusión".

"El cambio es posible y juntos vamos a transformar Extremadura", ha manifestado la candidata 'popular' en un acto ante más de 1.000 personas en el pabellón municipal Serrano Macayo de Cáceres donde ha estado arropada por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el candidato a la alcaldía de Cáceres, Rafael Mateos.

Guardiola ha dicho que "la meta está cerca" y nota el "empuje" de los extremeños que están ilusionados con la posibilidad de compartir un proyecto nuevo. "Nos queda cruzar esa línea con los brazos en alto porque vamos a ganar las elecciones en Cáceres y en Extremadura y Alberto Núñez Feijóo será el próximo presidente de España", ha indicado Guardiola, que ha criticado al Gobierno de Sánchez por pactar con Bildu y con los independentistas.

"Aquí Vara dice que el tren es culpa de Aznar y el paro es culpa de Monago pero venimos de una mayoría absoluta y lleva años mandando, pero para Vara la culpa siempre fue del cha cha cha", ha ironizado, al tiempo que ha lamentado que al candidato a la reelección como presidente de la Junta de Extremadura "nunca le salpican los problemas" y le pide a los extremeños "una oportunidad como si fuera un novillero que va a debutar".

"QUE ME LLAMEN LA EXTREMEÑA"

En relación a que ni Fernández Vara ni Santiago Abascal dicen su nombre en sus actos políticos les ha invitado a que si no quieren llamarla María Guardiola, que la llamen "la extremeña". "Me están haciendo 'ghosting' mucho peor que un exnovio, y Vara ni siquiera me mira y no contesta a mis preguntas", ha dicho.

Guardiola cree que no dicen su nombre porque "jamás me han tomado en serio" y "no podían imaginar que una mujer pequeñita como yo pudiera hacerle sombra". "No imaginaban que yo pudiera suponer una amenaza para ellos, pero qué lástima porque se han confiado y la inombrable para ellos va a ser la primera mujer presidenta de Extremadura", ha sentenciado.

"Que no diga mi nombre no nos va a venir mal pero les voy a dar la solución, si no quieren decir mi nombre, María Guardiola, pueden llamarme la extremeña porque soy una enamorada de mi tierra, que lleva el verde, el blanco y el negro en su corazón", ha señalado al tiempo que ha añadido que "Extremadura no se resigna a un señor que está cansado", y ha afeado a Fernández Vara que a ella no la nombre pero "mire por el rabillo del ojo" a Podemos "porque sabe que es la única posibilidad que tiene de mantenerse en el poder con un gobierno de coalición".

Según Guardiola, Extremadura "no puede perder ni un solo segundo más porque está en una contrarreloj" y ha asegurado que quiere hacer una región "moderna, divertida, inclusiva y que reivindica aquello que le pertenece". "Ya nos les van a valer ni los chistes, ni el paternalimo, ni los desprecios porque la gente está de nuestro lado, del trabajo, del esfuerzo, de la humildad", ha dicho.

"La gente quiere nuevas soluciones a los problemas de siempre", ha continuado en su intervención que ha sido interrumpida en varias ocasiones al grito de "presidenta, presidenta", por lo que ha vuelto a insistir en una política de "oxígeno fiscal" que, según ha dicho, es "compatible" con el mantenimiento de los servicios públicos y con ayudar a agricultores, ganaderos, empresarios, jóvenes y mujeres por lo que ha pedido "un voto de confianza para la esperanza porque otra forma de hacer política es posible".

"Se puede hacer y lo vamos a hacer. No podemos permitir que nos sigan tomando el pelo", ha indicado, al tiempo que ha criticado que el PSOE "haya dejado de ser un partido en que confiar" porque se ha convertido en un partido "utilizado por un señor que solo quiere mantenerse en el poder".

Así, ha recordado que Fernández Vara forma parte de la Ejecutiva nacional del PSOE y "es el responsable de políticas territoriales del 'sanchismo' pero los extremeños no confiamos ni en Sánchez ni en vara porque no han aportado ni una sola solución para nuestra tierra".

"Extremadura está pidiendo un cambio y nosotros se lo vamos a dar", ha dicho, al tiempo que se ha mostrado convencida de que va a ganar las elecciones el domingo y "esos votos serán la llave que abra una Extremadura de prosperidad".