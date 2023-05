Guardiola insiste en que gobernará "en solitario" y no lo hará "con Vox"

En Montijo, la Presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha subrayado que "voy a gobernar en solitario. El señor Fernández Vara ha dicho que sí admite en el gobierno a Podemos, que ha exigido entrar al gobierno. Yo insisto, voy a gobernar en solitario y no voy a gobernar con Vox".

Así, ha dicho que su programa de gobierno está construido "de la mano de los extremeños" y sus políticas "se parecen a Extremadura y a los extremeños", añadiendo que, para gobernar, se necesita sumar más de 33 escaños y si necesitara los votos de Vox que le "apoyen".

"Lo que estoy diciendo es que yo no voy a gobernar con Vox, voy a gobernar en solitario y voy a poner en marcha un programa de gobierno que hemos construido desde el Partido Popular de Extremadura con los extremeños", ha insistido.

Sobre el programa de Vox, Guardiola ha dicho que es un "programa marco" y "un programa nacional" que "desconoce absolutamente la realidad extremeña" y, está para "solucionar los problemas de los extremeños en Extremadura", algo que va "a hacer un gobierno del Partido Popular en solitario".

Respecto a si Vox le pusiera condiciones para prestar esos apoyos si negociaría con dicha formación, María Guardiola ha aseverado que ella negociaría "con todo aquel que quiera hablar" pues, es una "persona de consenso" y "de diálogo" y quiere "lo mejor para los extremeños, ni más ni menos", matizando que "éso no implica que yo vaya a retroceder ni un paso en el siglo ni en el año en el que vivimos, que es en el 2023".

En este sentido, ha insistido en que, si tras las elecciones de mayo fuera presidenta de la Junta y necesitase hablar con los otros grupos,estaría dispuesta "a hablar, a negociar y a consensuar con todo el arco parlamentario siempre que eso beneficie a los extremeños".

"Desde la oposición, lo que he hecho desde el minuto cero es poner encima de la mesa mi mano, mis pactos. Pacto en sanidad, pacto en educación, pacto en financiación, pacto para la mesa del fuego. Es lo único que he hecho desde que estoy presidiendo el Partido Popular de Extremadura y lo he hecho desde la oposición. ¿Cómo no lo voy a hacer en gobierno?", ha insistido.

Así, ha indicado que hay cuestiones que deben "quedar fuera de la batalla política" y que hay se debe trabajar pensando en "lo mejor" para Extremadura, que tiene "muchas carencias y que lo que necesita es el trabajo de todos".