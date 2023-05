'Génova' confía en que barones PSOE presionen a Sánchez para dejar gobernar al más votado

Ep.

El PP que dirige Alberto Núñez Feijóo confía en que 'barones' históricos del PSOE como el manchego Emiliano García-Page y el extremeño Guillermo Fernández Vara presionen al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para que deje gobernar a la lista más votada cuando vean que, pese a haber sido el PSOE la fuerza ganadora en sus territorios el 28 de mayo, pueden ser desbancados del poder por los pactos postelectorales, según fuentes de la cúpula del partido'.

Feijóo lleva años defendiendo que debe gobernar la fuerza más votada y así lo ha expresado de nuevo públicamente en esta campaña electoral. De hecho, esa propuesta ya la incluyó en el plan de calidad institucional que presentó de forma solemne en Cádiz el pasado mes de enero, si bien en ese documento solo era aplicable a las municipales y los alcaldes.

La noche electoral del 28 de mayo, tras conocer los resultados, fuentes próximas a Feijóo ya anticipan que el partido volverá a lanzar esa propuesta. En ese momento ya se sabrá en qué CCAA se ha conseguido mayoría absoluta y cuáles necesitarán pactos.

Según sus 'trackings' internos, el Partido Popular puede ser la fuerza más votada en Madrid, Comunidad Valenciana, La Rioja, Baleares, Aragón y Murcia, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

UN RECHAZO DEL PSOE LE DEJARÁ VÍA LIBRE A PACTAR CON VOX

Fuentes del PP sostienen que, aunque en este momento "todo está abierto", el PSOE previsiblemente será el más votado en Castilla-La Mancha y Extremadura, dos comunidades autónomas que los socialistas gobiernan desde 2015 (solo estuvieron en manos de María Dolores de Cospedal y José Antonio Monago entre 2011 y 2015) y que antes tuvo como presidentes a José Bono y Juan Carlos Rodríguez Ibarra, dos veteranos dirigentes socialistas.

Pese a que el PP volverá a tentar al PSOE para que acepte su propuesta de que gobierne el más votado, en las filas del PP se temen que de nuevo haya un rechazo por parte del Partido Socialista que lidera Pedro Sánchez.

Dentro del partido, hay voces que ya reconocen que si el PSOE se mantiene en su rechazo a esta propuesta, el PP tendrán vía libre para pactar con Vox u otros partidos en aquellos territorios en los que dé la suma.

"INYECCIÓN DE MORAL" TRAS REUNIR A 12.000 PERSONAS EN VALENCIA

El PP nacional afronta con optimismo y euforia la última semana de campaña tras la "inyección de moral" que ha supuesto el mitin de la plaza de toros de Valencia, donde el partido logró congregar a mas de 12.000 personas. Ese escenario es para el PP un "símbolo" que recuerda a sus mayorías absolutas tanto en la región como en España bajo los mandatos de José María Aznar y Mariano Rajoy.

En 'Genova' son conscientes de que la última semana de campaña es "decisiva" para movilizar el voto y los 'populares' llegan a esta recta final "enchufados" después de haber cargado las pilas en Valencia, según reconoce un dirigente 'popular'.

Los 'populares' utilizarán una estrategia similar a la de Juanma Moreno en Andalucía, centrada en apelar a los votantes de PSOE, Ciudadanos y Vox para que apoyen al PP en la cita con las urnas. Esta apelación al voto útil al PP ya centró el discurso de Feijóo este domingo en la plazas de toros de Valencia.

Fuentes del PP añaden además que esperan que, a los anuncios electorales de Sánchez, se una en esta recta final de campaña un "endurecimiento" del discurso de Sánchez y sus candidatos para movilizar a los suyos y que no cunda el desánimo en sus huestes.

Desde del PP no creen que los anuncios que está haciendo Sánchez en campaña calen en la ciudadanía porque, por ejemplo, el relativo a los 580 millones para reforzar la atención primaria es un "refrito" de algo ya aprobado hace meses en el Consejo Interterritorial de Salud. "580 millones entre los 13.000 centros de salud, tocan a unos 40.000 euros cada uno", una cifra que ven ridícula.

VE "MATICES" EN LOS MENSAJES DE FEIJÓO Y AYUSO SOBRE BILDU

Feijóo seguirá denunciando en sus discursos de esta semana los pactos de Pedro Sánchez con Bildu --un mensaje que creen que cala en su electorado y daña al PSOE--, aunque no con la misma intensidad que lo ha hecho en la primera semana de campaña, que era el eje central d todos sus discursos.

Además, en este momento la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, acapara el foco mediático con su petición de que se intente ilegalizar a Bildu a través de la Ley de Partidos. Este lunes ha vuelto a reiterar su tesis de que se estudien "todas las vías" para asegurar que el proyecto "es legal".

En el equipo de Feijóo creen que no se puede ilegalizar a Bildu y descartan llevar a cabo ese intento porque no tiene visos de prosperar, si bien no ven grandes diferencias con lo que dice Ayuso porque en realidad lo que no quiere ninguno es que no haya exetarras en las instituciones.

"No son diferencias, son matices", añaden desde la cúpula del PP, que comprenden la estrategia de la presidenta madrileña centrada en captar el voto de Vox. Además, 'Génova' quiere resultados y cree que la presidenta madrileña se hará con la mayoría absoluta en la región, según recogen los datos internos que manejan en este momento.

¿HABRÁ FOTO EN EL BALCÓN DE GÉNOVA?

El PP nacional no ha decidido aún si habrá foto de Feijóo en el balcón de Génova la noche electoral. Se trata del escenario en el que el partido ha celebrado sus grandes victorias electorales y es una imagen potente.

El equipo de Feijóo asegura que en este momento ni siquiera lo han hablado, pero tienen claro que no será un problema en la noche electoral en la que, según fuentes de la formación, el protagonismo es de los candidatos autonómicos y municipales.