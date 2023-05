Guardiola impulsará Plan Infraestructuras Sanitarias para reformar centros hospitalarios

Durante una visita a Badajoz junto al alcalde y candidato a la reelección, Ignacio Gragera, la presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha afirmado que, a partir del 28 de mayo, los pacenses van a encontrar "una aliada en la Junta de Extremadura" y van a encontrar "una Administración cercana, que escucha y que va a dar respuesta en lugar de silenciar sus demandas".

Destaca que "todavía resuenan esas palabras gruesas" de Fernández Vara faltando el respeto al alcalde y a todo el equipo de gobierno, y reprocha que los que "llaman inútiles a los representan a los pacenses son los mismos que están permitiendo que se inunden los quirófanos o que haya techos en los centros hospitalarios que se caen".

La líder del PP asevera que gobernar es "gestionar independientemente del color político del Ayuntamiento y eso es lo que yo voy a hacer, dejando de un lado la inercia, la desidia y las chinchetas y me voy a poner a gestionar".

La presidenta del PP se ha referido a los "agravios" que está sufriendo el río Guadiana ya que los pacenses "llevan muchos años teniendo que soportar" la invasión del nenúfar mexicano "mientras las administraciones miran para otro lado. Yo no me voy a callar, no voy a hacer oídos sordos ni voy a mirar para otro lado", destaca.

En este sentido, Guardiola anuncia que cuando sea presidenta, además de reunirse con la ministra de Transportes para exigir la finalización del AVE y las autovías prometidas, también se reunirá con la ministra de Transición Ecológica y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana "para que den soluciones a este grave problema del nenúfar mexicano y que esas soluciones se consignen en los Presupuestos Generales del Estado".

Para la responsable del PP, "ha llegado la hora de que dejemos atrás los agravios con esta tierra y de que se salde esa deuda histórica que tiene nuestro país con Extremadura".

La candidata a presidir la Junta de Extremadura valora como "muy buena noticia" que se haya conseguido estabilizar el fuego en el norte de Extremadura y apuesta por "trabajar para encontrar a los culpables, compensar las pérdidas y devolver la vida a nuestros montes cuanto antes".

Guardiola agradece el "inmenso trabajo" que han hecho los profesionales que están luchando contra el fuego y la colaboración en las labores de extinción de las Comunidades Autónomas y Portugal "que se han volcado con nosotros".