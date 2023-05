Varios cientos de vecinos se concentran ante la presa de Valdecaballeros contra su derribo

Varios cientos de vecinos de Valdecaballeros, así como representantes de partidos políticos como Ciudadanos y de organizaciones agrarias como La Unión, se han concentrado este domingo frente a la presa de esta localidad pacense para mostrar el rechazo a su derribo.



Han querido trasladar de esta forma al Gobierno central su rechazo al derribo de esta infraestructura, como había previsto el Ministerio para la Transición Ecológica.



Entre los participantes en esta concentración se encontraba el presidente de Ciudadanos Extremadura y candidato a la Presidencia de la Junta, Fernando Baselga, quien ha mostrado su apoyo a los ciudadanos de Valdecaballeros en su derecha por la defensa de esta presa y la "garantía de abastecimiento de agua de calidad" para la región.



Baselga, quien ha estado acompañado de la candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Valdecaballeros, Mari Carmen Rodríguez, ha mostrado su o su agradecimiento "a todos aquellos que se han desplazado hasta Valdecaballeros para unirse a esta manifestación".



En ese sentido, ha admitido que "no ha sido fácil llegar hasta aquí, ya que las comunicaciones en Extremadura siguen siendo un desastre", pero ha destacado la importancia de estar presentes en este "momento crucial" para la continuidad de esta presa, que es "fundamental para los vecinos de la zona".



Asimismo, Baselga ha reiterado su "total oposición al derribo de la presa", y ha alertado de las "mentiras" del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, quien según ha relatado, "quien aseguró en el Parlamento de Extremadura desconocer los planes de demolición cuando existía un informe en la administración que contradecía sus declaraciones".



Así, el presidente regional de Ciudadanos se ha planteado "qué tipo de Comunidad Autónoma tiene Extremadura si se permitiera que una presa fuera demolida en su propio territorio sin consecuencias", tras lo que ha insistido en mostrar su "desconfianza ante las afirmaciones del señor Vara de que la presa no será derribada".



PIDE UN DOCUMENTO FIRMADO



Para Baselga, "los extremeños están hartos de tantas mentiras y por eso he exigido un documento firmado por la ministra que garantice su permanencia de la presa de Valdecaballeros", informa Cs en nota de prensa.



En cuanto al mantenimiento de la presa, Ciudadanos propone que sea asumido por la Junta de Extremadura o que se llegue a un acuerdo con las empresas eléctricas que se benefician de la región, tras lo que Baselga ha alertado de que "existen numerosas empresas de energía eléctrica, como Iberdrola, que saquean los recursos hídricos de Extremadura sin aportar beneficios significativos a la Comunidad".



Por su parte, la candidata al ayuntamiento de Valdecaballeros, Mari Carmen Rodríguez, resaltado la importancia del abastecimiento de agua en la zona y los "graves problemas" que surgirían si se derriba la presa, ya que "aunque actualmente se encuentra en época de sequía, la región ha sido bendecida con abundantes lluvias en invierno y la presa desempeña un papel esencial en el suministro de agua a todas las familias de Valdecaballeros, a poblaciones cercanas y a los ganadores", ha relatado.



La candidata a la Alcaldía ha rechazado rotundamente la propuesta del "plan B" presentado por la Junta de Extremadura, que consiste en abastecer a Valdecaballeros desde el pantano de García de Sola, ya que "el agua que se vierte allí no cumple con los estándares de calidad y afectaría negativamente a los ciudadanos de la zona", ha dicho.



A juicio de Rodríguez, "este plan alternativo no cuenta con el respaldo de los ciudadanos", y además sería "perjudicial para la ganadería y la agricultura local, así como para las familias y poblaciones vecinas".



En conclusión, Ciudadanos Extremadura reiterado su "firme oposición" al derribo de la presa de Valdecaballeros y su compromiso con la defensa del abastecimiento de agua de calidad para la región.

Y, ha reclamado a Fernández Vara "transparencia y un compromiso real en la protección de los recursos hídricos de Extremadura".