Junta "optimista" con la situación del incendio pero los desalojados no regresarán a casa

La directora general de Emergencias, Protección Civil e Interior de la Junta de Extremadura, Nieves Villar, ha indicado que el operativo de extinción se encuentra "optimista" con la situación global del incendio, pero ha apuntado que los desalojados pasarán esta noche fuera de sus casas.



Villar ha realizado estas declaraciones en una comparecencia realizada en la tarde de este viernes desde el Puesto de Mando Avanzado, ubicado en la localidad cacereña de Pinofranquedo, término municipal en el que se originó el incendio que afecta a las comarcas de Las Hurdes y Sierra de Gata.



Ha afirmado que, "ahora mismo, estamos optimistas con la situación global del incendio, hay muchísimos medios, lo cual no quiere decir que el incendio se dé por controlado, estabilizado, ni nada, ni que la gente tenga que volver a sus casas".



En este sentido, ha abogado "seguir trabajando" como se está haciendo e incorporando y coordinando los recursos que vienen a trabajar en la extinción del fuego y, se van a incorporar 100 efectivos portugueses, que trabajarán junto a efectivos llegados de Andalucía, la Comunidad de Madrid o Castilla y León, entre otras comunidad.



Un "nutrido grupo de coordinación", ha dicho, que se suma ya a la doble brigada de la UME y a todos los efectivos de Extremadura, lo que permite estar "trabajando bastante bien" en coordinación con los recursos urbanos y los recursos forestales.



Sobre dónde se están centrando los principales esfuerzos, la directora general de Emergencia ha resaltado que es muy importante poder trabajar de manera coordinada en la parte del Árrago, ya que "anoche era imposible trabajar en esa zona".



Así, desde la mañana, ha sido "prioridad absoluta" y ya se están viendo "muchos resultados" al concentrarse una "cantidad ingente de recursos" en dicha zona.



En relación a si el fuego ha afectado al territorio de Castilla y León, Villar ha indicado que se está hablando del "mismo perímetro" manejado durante todo el día y durante la noche de ayer.



Según Villar, "ahora es un perímetro grueso, grueso porque no se ha hecho un mapeo pormenorizado, esto irá fluctuando, por eso veis que las hectáreas van fluctuando a medida que vamos dando más datos o que podemos ser más finos en la estimación, pero siempre dentro de la zona, siempre dentro de la delimitación en la que llevamos trabajando todo el día. De ahí no ha sobrepasado ningún flanco, ni hay ninguna población con mayor riesgo".



Es más se trabaja de manera "muy eficiente" para estabilizar todas las zonas y para que los vecinos desalojados cuanto antes puedan regresar a sus casas, aunque esta noche tendrán que "dormir otra vez fuera, lógicamente".



La responsable autonómica ha indicado que en estos momentos hay una "cantidad tremenda" de medios que están trabajando en las vías anexas a la carretera y la vuelta a los domicilios sería "poner en peligro" a los medios de extinción y a la propia protección de sus hogares.



Respecto a la previsión sobre el viento, Nieves Villar ha dado a conocer que la previsión es "muy similar" a la de días anteriores, pero se cuenta ya con unos resultados del trabajo, de los cortafuegos, de la maquinaria pesada y de los cientos de efectivos a pie de territorio, matizando que "es un operativo quizás de los más grandes que hemos vivido en la región y con una respuesta muy rápida".