400 efectivos y 14 medios aéreos luchan sin cuartel contra incendio de Hurdes y Gata

Más de 400 efectivos, incluidos 230 soldados de la Unidad Militar de Emergencia (UME), que ha incorporado un segundo batallón, se encuentran este viernes desplegados en las zonas de las comarcas cacereñas de Las Hurdes y Sierra de Gata afectadas por el "complicado" incendio "intencionado" que se inició la tarde y noche del pasado miércoles.



Efectivos entre los que se encuentra 18 unidades de tierra del Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex), una de Castilla y León, dos de Castilla-La Mancha, dos Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), seis agentes forestales y seis técnicos.



Asimismo, hay sobre el terreno 23 patrullas de la Guardia Civil, diez vehículos del consorcio provincial de incendios de Cáceres y otros cinco del de Badajoz.



Profesionales apoyados por diez máquinas pesadas, cuatro de Extremadura, otras tantas de Castilla y León, una de Castilla-La Mancha y otra de la UME, y 14 medios aéreos, entre los que hay 8 aviones y seis helicópteros.



Datos que han sido actualizados por la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García Bernal, desde la sede del Centro de Urgencias y Emergencias 112, desde donde sigue la evolución de un incendio "muy importante", que sigue fuera de control y en nivel 2 de peligrosidad.



Un fuego "muy complicado", ha dicho, por la orografía del terreno, pero especialmente por el viento seco y racheado, con golpes de 50-60 km/h que ya complicó las labores de los medios este pasado jueves y que, según la previsión meteorológica continuará también este viernes.



La consejera ha agradecido la labor "impecable" de los servicios de emergencia, de los alcaldes y los vecinos que han sido evacuados a las 4,00 horas de esta pasada madrugada de los municipios de Robledillo de Gata, Descargamaría y Cadalso.



Como consecuencia, actualmente en el pabellón polideportivo de Moraleja, que ya estaba preparado para una posible evacuación, hay 218 personas. Asimismo, en la residencia de mayores de Torre de Don Miguel hay ocho personas vulnerables y en la de Pinofranqueado, otras dos.



En el puesto de mando avanzado del Infoex, desplegado en Pinofranqueado, se encuentran en estos momentos el director general de Política Forestal, Pedro Muñoz, y la directora general de Emergencias, Nieves Villar, que esta noche ha coordinado con el equipo de Protección Civil y la Guardia Civil las evacuaciones de los tres municipios.



TRES FLANCOS COMPLICADOS



Con los últimos datos recabados sobre el terreno, a las 11,00 horas de este viernes, hay tres flancos "muy complicados" en el Valle del Árrago, en Torrecilla de Los Ángeles y en la zona de Ovejuela, según ha señalado la consejera, quien ha declinado ofrecer datos sobre estimaciones de superficie afectada.



En estos momentos, además de los tres municipios evacuados, el confinamiento de Ovejuela, y el alejamiento de las viviendas más próximas al fuego de Torrecilla de los Ángeles, no habrían ninguna otra localidad en riesgo.



La consejera ha subrayado que todas estas medidas se han tomado por prevención, sin que ninguna población haya estado en riesgo por las llamas.

Son medidas que es preferible tomarlas con prudencia porque "mañana, al otro o al otro día" los vecinos podrán regresar a sus casas y además se consigue tener una "triple tranquilidad", para quienes adoptan la decisión, para la seguridad de los habitantes, y para la tranquilidad de los medios de extinción que "saben que no hay gente por esas zonas".



Respecto a los medios actuantes, ha señalado que no es necesario incorporar más efectivos. "Hay muchísimos medios, muchísimos", recordando que el Infoex está "al 100%" debido al adelanto del periodo de riesgo medio por las condiciones climatológicas.



Además está la UME y la colaboración de otras administraciones y comunidades autónomas. Por tanto, considera que no es necesario incorporar más medios a un incendio que es "muy complicado" por las zonas en las que se encuentran y porque "hay un viento racheado muy importante" y que cambia de dirección.