El incendio en Pinofranqueado es "grande y complicado", y podría haber sido intencionado

Ep.



El incendio declarado en la noche de este pasado miércoles en el término municipal de Pinofranqueado es "grande y complicado, porque hay mucho viento", por lo que a estas horas se mantiene activo y en nivel 1 de peligrosidad, un fuego sobre el que todo apunta a que fue intencionado.



Y es que el fuego tiene dos focos "a suficiente distancia para que salten" de uno a otro, ya que primero se declaró el de La Muela, y posteriormente el de Sauceda, "por eso decimos que ha sido intencionado y con dos focos".



Así lo ha explicado el director general de Política Forestal, Pedro Muñoz, en rueda de prensa este jueves en Mérida para informar sobre la última hora de este incendio, que se declaró sobre las 22,00 horas de este pasado miércoles, con un primer foco en las proximidades de la pedanía de La Muela, y "un par de horas más tarde" saltó un segundo foco en Sauceda.



A partir de ahí, los efectivos de extinción han estado trabajado durante toda la noche "con dificultad, porque había mucho viento", con la participación de 12 unidades del Infoex, tres bulldozers, dos coordinadores y un agente del Medio Natural, ha explicado Muñoz.



Así, a lo largo de la mañana se han ido incorporando nuevos medios al incendio, de tal forma que en estos momentos, están trabajando sobre el terreno, de medios terrestres, dos bulldozers, 15 camiones y 15 retenes del Infoex, la Brif de Pinofranqueado y tres camiones del CPEI, además de seis patrullas de la Guardia Civil y los medios de Cruz Roja que tienen cuatro vehículos para avituallamiento y dos ambulancias, ha explicado Pedro Muñoz.



La previsión, según ha avanzado el director general de Política Forestal, es que "se vayan incorporando brevemente medios del ministerio, dos hidroaviones, dos helicópteros kamov y una Brif de Zaragoza, además de un helicóptero de Castilla y León".



Muñoz ha relatado que se trata de un "incendio grande, complicado, porque hay mucho viento", tras lo que ha confiado en que "cuando estén incorporados los medios podamos ir a avanzando en su extinción".



A preguntas sobre si pudo ser intencionado, el director general ha señalado que "parece ser que sí", ha dicho. "Está claro porque empezó de noche, a las diez de la noche, con mucho viento, y sí, está claro" al existir dos focos.



En cuanto a las previsiones meteorológicas en la zona, Muñoz ha avanzado que "la última ha sido que el viento iba noroeste y se estaba precisamente intentando que no avanzara hacia el Puerto de Esperaban", por lo que ha avanzado según vaya cambiando se irá trabajando.



Por otra parte, Pedro Muñoz ha explicado que aunque en la noche de este pasado miércoles se puso "en prealerta la población de Robledo, pero no se llegó a evacuar", y finalmente en estos momentos "no hay ninguna población que pudiera haberse afectada, que también eso es importante", mientras que tampoco hay ninguna carretera cortada.



La zona más afectada por el incendio es de pinar, aunque también hay algunas parcelas de cerezo más cerca de los pueblos, "pero prácticamente es casi todo pinar", ha destacado Pedro Muñoz, quien no ha podido realizar una valoración de las hectáreas afectadas, aunque sí ha avanzado que de los dos focos, el más grande es el de Sauceda.