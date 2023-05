Sobre el empleo, Vara: “Ha llegado el momento de hablar más de calidad que de cantidad

El secretario general del PSOE de Extremadura y candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha destacado que “ha llegado el momento de preocuparse más por la calidad del empleo que por la cantidad”.

Fernández Vara ha revelado que “este mes Extremadura se situará en los 75.000 parados”, la mitad del número de parados que había cuando llegó a la Junta de Extremadura en 2015. Ese año “me encontré con 150.000 parados, y en algún momento, cuando gobernaba el PP, llegó a haber en Extremadura hasta 180.000 personas” en el paro.

Pero, ha recalcado que “no me conformo”, añadiendo que “ni me sirve, ni me vale que hayamos conseguido rebajar el número de parados a la mitad porque hay todavía gente que con su salario vive en el umbral de la pobreza”.

En su intervención en Fregenal de la Sierra, durante la presentación de la candidatura socialista a la alcaldía, Fernández Vara ha sido muy claro apostando por “hablar en esta tierra más de calidad que de cantidad, porque yo quiero que todos los empleos precarios tengan salarios más altos”

Entre los puestos de trabajo que se han creado durante los últimos años, el candidato socialista ha destacado que “hoy hay 187.000 mujeres cotizando la Seguridad Social”.

Junto con ello, ha constatado que los últimos grandes avances sociales “como la subida de las pensiones, la subida del Salario Mínimo Interprofesional o la reforma laboral y los contratos indefinidos” benefician sobre todo a las mujeres “y contribuyen a reducir las brechas de desigualdad que hay en la sociedad”.