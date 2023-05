Guardiola: PP va a ganar elecciones y esos votos serán "llave" para Extremadura próspera

Ep

La candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha asegurado que el 28 de mayo los 'populares' van a ganar las elecciones autonómicas y que esos "cientos de miles de votos" van a ser la "llave" que van a "abrir las puertas" a una región "próspera, llena de oportunidades", así como "orgullosa de sus raíces".

"Somos el futuro, somos el cambio y somos Extremadura", ha señalado en un acto público de inicio de la campaña electoral de los comicios autonómicos y municipales en el parque del río de la margen derecha, acompañada del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y del candidato del PP a la Alcaldía de Badajoz, Ignacio Gragera, ante más de 1.200 personas.

La candidata del PP ha señalado:"Extremeños, os voy a pedir algo importante, confiad en mí, prestadme vuestros votos, probadme cuatro años, yo no os voy a defraudar, quiero ser la presidenta de todos, voy a ser la presidenta de todos".

Además, ha trasladado a Feijóo "esta es la hora del Partido Popular querido presidente, la calle está pidiendo un cambio y la gente está loquita por votar, porque quieren decirnos en las urnas lo que muchas veces no le dejan decir ni en la calle, ni en las redes, ni en las cenas familiares" porque "esto solo lo arregla el PP".

María Guardiola ha destacado en su intervención que "para cambiar Extremadura han sobrado promesas y han faltado ganas", así como "honestidad y pasión" y ha reafirmado que "han sobrado promesas" y por eso están "cansados". "Y por eso este es nuestro momento y por eso vamos a ganar estas elecciones", ha continuado, junto con que para cambiar las cosas "hace falta un partido" como el PP, como también ha agradecido la presencia de Feijóo y lo "feliz" que hace a los 'populares' que esté en Extremadura comprometiéndose con una tierra que tanto le necesita.

En su opinión, los extremeños no tienen la Extremadura que merecen y no hay palabras, ni promesas que puedan "tapar esta realidad", a la vez que ha expuesto que no solo quiere transformar esta tierra, sino que puede hacerlo y que "esto no va de soñar", ni de "mirar al horizonte ensimismado", sino de "remangarse y ponerse a trabajar, guardarse el reloj en el cajón" en alusión a Vara y ante lo cual ha dicho que cuando sea la presidenta de la Junta "este casio que veis aquí marcará la hora de Extremadura".

"Porque todo mi tiempo va a ser vuestro, porque mi despacho está en la calle y porque las puertas de la Junta de Extremadura van a estar abiertas, va a ser la casa de todos los extremeños, sí, se acabó el oscurantismo, se acabó el caciquismo, se acabó la opacidad, vamos a abrir Extremadura", ha remarcado, para censurar de Pedro Sánchez que es un presidente "a la deriva" que quiere "derribar lo que tanto nos ha costado construir juntos", mientras Vara "calla" y "está siendo cómplice de sus delirios".

Del PSOE, ha dicho que "tanto populismo ha acabado estropeando el socialismo" que "ahora es un partido que es desagrable al paladar", así como que "la influencia de Podemos los ha despeñado" y los socialistas "han renunciado a la verdad y se han abrazado a la propaganda, a la mentira, al infantilismo".

María Guardiola se ha referido a Vara en varias ocasiones, y ha afeado que "ha convertido Extremadura en una isla" y una región "aislada", además de su falta de responsabilidad, de seriedad y de "nervio" que "ha desembocado en la peor de las legislaturas de nuestra democracia", con una mayoría absoluta que "sólo ha servido para que él caliente su sillón y para fallar a cientos de miles de extremeños".

En clave nacional, ha comparado el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) con esa amiga que, cuando tienes un mal día, te dice que estás guapa y que te ve favorecida ante lo que te vienes arriba, tras lo que ha dicho que Vara y Sánchez "tienen una amiga como esa" que se llama Tezanos que les dice que son unos "máquinas", porque el CIS "es esa amiga entrañable" y dice que a los españoles les "da igual que haya cientos de violadores en la calle".

"Pero a nosotros nos da igual el CIS y nos da igual su cocina, a nosotros nos importa la gente y lo que va a decir la gente el próximo 28 de mayo", ha continuado la candidata 'popular' que ha recordado de Vara que dijo que se marcharía del PSOE si Sánchez pactaba con los independendistas, pero que "está ahí" y "callado, viendo cómo los socios de Sánchez meten en sus listas a asesinos".

Ya en clave regional se ha referido a la situación del tren extremeño, al "socavón" de la carretera que une Cáceres y Badajoz o a los problemas de mantenimiento o "derrumbes" en centros hospitalarios o educativos, o que Extremadura "ha perdido una oportunidad única porque no está ejecutando los fondos europeos", al hilo de lo cual ha defendido que "claro que es compatible el oxígeno fiscal con gestionar bien la sanidad y la educación".