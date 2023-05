Festival Mérida y Fundación Caja Badajoz renuevan convenio por accesibilidad e inclusión

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y la Fundación Caja Badajoz acaban de renovar su convenio por la accesibilidad e inclusión universal del certamen, por el que este último será "un año más, plenamente accesible".



Y así lo será para personas con diversidad funcional sensorial, para las personas sordas con un sistema de bucle magnético y subtitulado en directo (pantallas en escena y sistema online para smartphones), y para las personas con problemas visuales con un servicio de audiodescripción y de Touch Tour bajo demanda.



En concreto, este nuevo convenio fue firmado este pasado lunes por el director-gerente del Consorcio Patronato del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, Pedro Blanco, junto al director de Fundación Caja Badajoz, Emilio Jiménez.



Este marco de colaboración surge en 2018 con el objetivo de conseguir una accesibilidad universal para que cualquier persona pueda disfrutar de las obras del Festival de Mérida, consiguiendo de esta manera un "Festival para todos".



Para ello, según explica el Festival de Mérida en una nota de prensa, los servicios de audiodescripción, subtitulado y mochila vibratoria no requieren una ubicación específica, la zona de influencia es todo el teatro, por lo que el espectador podrá elegir su entrada para cualquier zona del recinto.



Los teléfonos de atención a los usuarios (llamadas y WhatsApp), destinados a aquellas personas que necesiten información general o específica sobre los servicios de accesibilidad que ofrece Audiosigno durante el festival, son el 687.659.875 y 628.667.256.



MEDIDAS DE ACCESIBILIDAD



Así, según relata, el 69º Festival de Mérida contará con audiodescripción en directo para las personas con discapacidad visual, un sistema de apoyo a la comunicación para las personas ciegas o con discapacidad visual.



A través de unos receptores de audio individuales, el usuario escucha una voz en off que describe el contenido visual relevante de la obra de teatro, con la finalidad de este servicio es proporcionar información sobre la situación espacial, gestos, actitudes, paisajes, vestuario, etc.



Las personas que quieran utilizar este servicio deberán indicarlo en la taquilla del Festival y se les entregará el receptor (en préstamo) para escuchar la audiodescripción.



Por su parte, también contará con subtitulado en directo para las personas con discapacidad auditiva, un sistema informatizado que transcribe la información oral a un soporte escrito.



El usuario que lo desee podrá seguir el subtitulado en directo de cada obra a través de su Smartphone o Tablet, o través de las pantallas colocadas junto al escenario.



Para acceder al subtitulado a través de un dispositivo digital (Smartphone o Tablet) se debe escanear un código QR con enlace a la retransmisión en directo de los subtítulos. El código QR se facilitará al espectador tanto en la taquilla como en la entrada al recinto.



El certamen contará también con mochilas vibratorias, "una de las formas que mejor permiten disfrutar a las personas sordas o con pérdida auditiva de la música es la vibración", de tal forma que se puede transformar la música en vibración de varias maneras.



Así, las mochilas vibratorias, por ejemplo, registran las frecuencias de la música y las transforman en vibraciones que además se pueden regular, permitiendo a sus usuarios poder elegir la intensidad con la que desean disfrutar cada canción.



Junto con las mochilas también existen auriculares, luces que se iluminan al ritmo de la música y otros sistemas que ayudan a facilitar la accesibilidad en los conciertos.



Finalmente, cuenta con un 'Touch Tour', en el que siempre bajo demanda, los audiodescriptores también realizan un Touch Tour de cada obra destinado a aquellas personas ciegas o con discapacidad visual que lo soliciten.



Cabe destacar que esta actividad consiste en una visita guiada y previa a la función accesible, donde se podrán tocar los elementos de la escenografía y el vestuario, y pasear por el escenario del teatro oyendo las descripciones detalladas del espectáculo.