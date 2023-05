Vara afronta "con mucha serenidad, ilusión y muy tranquilo" la campaña electoral

Ep.



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha avanzado que se encuentra "muy tranquilo" y "con mucha ilusión" de cara al inicio de la campaña electoral en la noche de este jueves, tras lo que ha admitido que "nunca" pudo "imaginar hace años que íbamos a tener un escenario como el que en estos momentos tenemos de oportunidades para nuestra tierra", ha dicho.



Unas elecciones que afronta "con mucha tranquilidad y mucha serenidad", ya que en su opinión, "en estos momentos hace falta mucho sosiego", por lo que ha abogado por "intentar dedicarnos a lo importante y huir de lo coyuntural", así como "huir de los enfrentamientos" con el "máximo respeto por los adversarios, que no son enemigos sino simplemente adversarios".



Fernández Vara se ha pronunciado de esta forma en una entrevista este martes en Canal Extremadura Televisión, recogida por Europa Press, desde el Monasterio de San Jerónimo de Yuste, con motivo la entrega del XV Premio Europeo Carlos V al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, de manos del Rey Felipe VI.



Por eso, ha abogado por "ir a unas elecciones lo más limpias posibles y luego al día siguiente ya veremos en función de lo que los extremeños hayan dicho", ha resaltado el presidente extremeño.



Respecto al debate televisivo previsto para el próximo 17 de mayo entre los 10 candidatos a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Fernández Vara ha destacado la importancia de escuchar a los candidatos, tras lo que ha resaltado que Extremadura es un "ejemplo", ya que "no hay ninguna comunidad autónoma que a lo largo de los últimos cuatro años haya hecho tantísimos debates entre los grupos políticos en la televisión pública", con 86 debates, en 'prime time' todos los jueves, ha dicho.



En ese sentido, Vara ha avanzado que el debate del día 17 permitirá que cada uno de los candidatos exprese "su opinión, su voluntad, su proyecto", así como sobre "los aspectos fundamentales de lo que va a ser el futuro de esta tierra y que los podamos exponer conjuntamente y debatir".



SEQUÍA EN EL CAMPO



Respecto a la situación generada en el campo debido a la sequía, el presidente extremeño ha mostrado su "preocupación" por agricultores y los ganaderos, y "ellos lo saben", tras lo que ha avanzado que van "a estar toda la semana trabajando nosotros y con el Gobierno para ver si somos capaces de poner definitivamente un paquete completo de medidas".



En ese sentido, Vara ha recordado que el Gobierno central ya anunciado una serie de ellas "que tienen que ver con la fiscalidad, las obligaciones de agricultores y ganaderos", mientras que la Junta de Extremadura ha planteado "una línea de subsidiación de préstamos que vamos a poner en marcha también", y para lo que este pasado lunes se reunió con entidades financieras.



"Creo que hay que seguir avanzando por ese camino con algunas medidas más de ayudas directas", ya que a su juicio "no podemos dejar solo al campo, no sólo por ellos, sino por dos razones más", que son el relevo generacional, ya que "si no nadie va a querer dedicarse a esto y entonces tendremos un problema", que será el de la alimentación, ya que "si a los agricultores y los ganaderos les va mal, nos irá mal a todos".



En cuanto a posibles restricciones debido a la ausencia de lluvias, el presidente de la Junta ha explicado que la situación "depende de los sitios", ya que según ha dicho, en otras comunidades están "bastante peor", ya que Extremadura aunque tiene los embalses "por debajo de la media de los últimos 10 años", también es cierto que tiene "mucha más agua embalsada que el resto".



Por este motivo, en la región se va "a poder hacer una campaña de primavera en lo que al regadío se refiere, no la normal, pero mejor que la que pudimos hacer el año pasado", tras lo que ha apuntado que "si en algún sitio se ve que va a haber una falta de agua para el consumo, evidentemente habría que tomar medidas", pero "va a ser muy puntual", ha dicho.



"Espero y deseo que luego haya lluvia, en algún momento tiene que haber lluvia", ha señalado Vara, quien ha considerado que "lo que sí es cierto que ya nadie duda de que estamos en un cambio climático y que hay que abordarlo y que hay que bajar la temperatura como sea y para eso hace falta seguir desarrollando todo lo que tiene que ver con la energía renovable en nuestro país y en Extremadura.



Finalmente, y respecto a la situación de la presa de Valdecaballeros, Fernández Vara ha explicado que el embalse "ya tiene otro uso", porque "de allí están cogiendo agua ganaderos, están regando agricultores y está bebiendo población", por lo que ha reiterado que lo tiene "claro desde el minuto uno, Valdecaballeros no se va a tirar", ha concluido.