Calviño espera que la gigafactoría de Navalmoral se presente a 2ª convocatoria Perte VEC

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha subrayado que el Gobierno está terminando la preparación para lanzar en junio la segunda fase del proyecto estratégico del vehículo eléctrico y conectado, el Perte VEC, en la que espera que pueda participar la gigafactoría que impulsa Envisión en Navalmoral de la Mata (Cáceres).



Una segunda convocatoria del Perte VEC que va a incorporar los proyectos o la financiación para los proyectos que sean "estratégicos" para España en el ámbito de las baterías, por lo que, ha insistido, espera que esta planta "tan importante", para Extremadura "pueda participar, pueda presentarse", al igual que las empresas extremeñas están "aprovechando plenamente esta oportunidad de los fondos europeos".



Según los datos aportados por Calviño, ya hay casi 10.000 beneficiarios en Extremadura de los 1.400 millones de euros de fondos europeos que el Gobierno ha invertido en la región.



Así lo ha indicado la ministra en Villafranca de los Barros (Badajoz), donde ha iniciado, acompañada por el secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, una jornada de trabajo que le llevará a varias localidades de la provincia, entre ellas Calamonte, donde recogerá el Premio 'Adela Cupido' que concede el PSOE provincial de Badajoz como reconocimiento a su defensa del feminismo.



Por su parte, y sobre el proyecto de gigafactoría en Navalmoral de la Mata, Guillermo Fernández Vara ha destacado que el mismo podrá acceder a tres fuentes de financiación que "van a garantizar" que dicha iniciativa pueda ser una realidad.



Esta "triple vía de financiación", como ha explicado, sería no solo el Perte VEC, sino que está también el Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (FAIIP) y los incentivos regionales.



"BUENA MARCHA" DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA



Nadia Calviño culmina en Extremadura una semana de "noticias y datos económicos muy importantes" que "confirman la buena marcha" de la economía española y, sobre todo, ha dicho, el "extraordinario comportamiento del mercado laboral".



La vicepresidenta ha destacado que España haya llegado a la cifra de 20.600.000 personas afiliadas a la Seguridad Social, un "récord absoluto", ha remarcado, al tiempo que ha destacado que se está "acelerando la creación de empleo" en estos primeros meses del año, alcanzando un ritmo de aumento de la afiliación de 100.000 personas al mes.



Un comportamiento que explica que Extremadura se encuentra con cifras "tan bajas" de paro que no se conocían desde 2008, lo cual es "un elemento absolutamente fundamental para el presente y sobre todo para el futuro de la región".



CERCA DEL FIN DE LA SUBIDA DE TIPOS



Por otro lado, se ha referido a la decisión del Banco Central Europeo con respecto a una subida de los tipos de interés que "empieza a apuntar que nos vamos aproximando al final de esta fase alcista", en la que ha habido una "rápida subida de los tipos que ya está afectando a las condiciones crediticias", y "sobre todo" está afectando a las familias con hipoteca o aquellas que quieren acceder a una, en especial a las familias jóvenes con hijos, ha señalado.



La decisión del BCE llega en un momento en el que la inflación en España se sitúa en el entorno del 4 por ciento, ha indicado, de modo que es uno de los países con los niveles de precios "más bajos de toda Europa", a la vez que ha destacado que ha "empezado a bajar" también la inflación subyacente, la que no incluye alimentos no elaborados ni energía. Una "buena noticia" gracias, ha añadido la ministra, a la "ralentización del precio de los alimentos".



Por último, y en línea con las palabras del presidente extremeño, se ha referido a la apuesta por la educación y la formación, en una semana en la que el Gobierno ha acordado una "inversión récord" en Formación Profesional, que supone "hablar de oportunidades de futuro para los jóvenes de esta tierra".



"Es el momento de aprovechar los fondos europeos, aprovechar esta oportunidad extraordinaria para invertir en la formación desde el colegio a la universidad y apostar por la formación profesional dual que proporcione a todos los ciudadanos y, muy especialmente a los jóvenes, la oportunidad de tener la cualificación de estos empleos del futuro", ha remarcado, en referencia a "esta nueva economía verde y digital" que el Gobierno quiere impulsar, y que "sin duda" favorece tener "empleo de más calidad y con mejores salarios".



IMPACTO "CLARÍSIMO" DE LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS EN EXTREMADURA



En su intervención ante los medios, Vara ha agradecido las políticas que se están llevando a cabo por parte del Gobierno y en concreto por el Ministerio de Asuntos Económicos, ya que en la región están teniendo un "impacto y un resultado clarísimo".



De este modo, ha recordado que los datos de paro del mes de abril publicados este pasado jueves han arrojado que Extremadura ha sido la segunda comunidad autónoma donde más ha bajado el paro en el último año, después de Baleares.



Pero siendo eso "importante", ha situado como lo más destacado que haya "más población activa que nunca", "más mujeres trabajando que nunca" y "más afiliados a la Seguridad Social que nunca". "Hemos llevado la cifra del desempleo al año 2008 y cuando acabe este mes la habremos llevado al año 2007, con lo cual tendremos la cifra más baja de paro que hayamos tenido en toda nuestra serie histórica", ha subrayado.



En este sentido, ha considerado que estos datos no son "casualidad", sino fruto de los empresarios que contratan y que invierten pero también de los gobiernos que crean los marcos necesarios para que todo eso pueda ser una realidad, sobre todo, ha dicho, porque "parece un sueño" que apenas tres años después del inicio de la pandemia se puedan presentar las cifras de creación de empleo que en estos momentos tiene España.



Algo que, como ha aseverado, se debe también a las políticas económicas que el Gobierno ha hecho con la reforma laboral, con el SMI y con las medidas de impulso a las empresas, tanto a las grandes, como a las medianas, a las pequeñas y a los autónomos, ha dicho.



NUEVOS RETOS



En este sentido, Vara también se ha referido a los nuevos retos que aparecen en el actual horizonte, como es "encontrar trabajadores para el empleo que en estos momentos se está generando y el que se va a generar en los próximos meses y en los próximos años".



Esto pasa, ha dicho, por hacer un "gigantesco esfuerzo" en la formación del capital humano, en su capacitación y en su especialización, momento en el que ha puesto de ejemplo que la empresa Diamond Foundry ha abierto la búsqueda de trabajadores para cuando termine la fábrica que ha empezado a construir en Trujillo (Cáceres).



"Ahí vemos los perfiles de lo que va a ser el futuro. Mucha cualificación media y alta, mucha cualificación de Formación Profesional, la necesidad también de adaptar los tiempos y las maneras de la enseñanza universitaria a los requerimientos de la sociedad actual", ha añadido.



Vara también ha planteado que los ciudadanos se tienen que acostumbrar a que aquello en lo que se especializan o se forman es posible que dentro de "cinco años" exija cambiar y volver a especializarse en otros aspectos concretos porque la realidad del mercado y el nuevo modelo productivo así lo va a demandar.



"Yo creo que son tiempos para la esperanza, para las oportunidades", ha señalado, momento en el que ha expuesto el descenso en 100.000 desempleados en Extremadura desde 2012 a la actualidad.



También ha señalado la importancia del diálogo social y ha remarcado que todos aquellos que decían que subir el SMI o que generar seguridad en los contratos iba a hacer que se destruyera empleo en España "no estaban diciendo la verdad, estaban diciendo su verdad". Una verdad, ha dicho, que "nada tenía que ver" con la realidad del mundo y con las necesidades de la sociedad actual.