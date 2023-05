PP: El paro registrado "ya no es un indicador fiable" sobre situación del mercado laboral

El secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, ha considerado este jueves que el paro registrado "ya no es un indicador fiable" sobre la situación del mercado laboral, ya que hay ciudadanos que no figuran como parados "a pesar de no estar trabajando".



No obstante, el dirigente 'popular' ha señalado que la formación de la que forma parte se alegra de que "un solo extremeño" encuentre un empleo, pero "ese sentimiento" no puede nublar el "análisis objetivo" de los datos y de la realidad.



Así pues, Bautista ha explicado que la realidad es que en el último año el número de demandantes no parados ha subido en casi 8.000 personas en Extremadura, "sobre todo" por el efecto de los fijos discontinuos.



Es decir, tal y como ha apuntado, extremeños que están en paro, "posiblemente cobrando una prestación por desempleo", pero que no figuran en las listas del desempleo.



"Por tanto, esto demuestra que el paro registrado ya no es un indicador fiable sobre la situación del mercado laboral, porque hay gente que no figura como parada a pesar de no estar trabajando", ha aseverado Bautista este jueves, durante una rueda de prensa en Mérida en la que valorado los datos de desempleo relativos al mes de abril.



EXTREMADURA NO NECESITA "SACAR PECHO" DE ESTOS DATOS



Por tanto, el secretario general del PP de Extremadura ha considerado "normal" que el número de parados haya bajado en el mes de abril, sobre todo por la estacionalidad en el mercado de trabajo, ya que suele ser "uno de los mejores meses de todo el año en este sentido".



A este respecto, Bautista ha asegurado que Extremadura no necesita en estos momentos es "sacar pecho" de estos datos de paro y ser "triunfalista", porque hay varios indicadores "muy preocupantes" sobre los que al PP le gustaría poner el foco.



Concretamente, uno de ellos es el dato de afiliación de autónomos. Así, ha expuesto que Extremadura cuenta con 1.119 autónomos menos que hace un año, momento en el que ha mostrado su preocupación ante el hecho de que ya sean ocho meses consecutivos en los que "cada vez más autónomos siguen cerrando sus negocios y esta caída se va acelerando cada vez más".



También ha considerado que es "muy significativo" que 800 de estos autónomos pertenezcan al sector del comercio y ha apuntado que esta realidad es la que "define al mercado laboral en Extremadura", donde el tejido empresarial está "herido de muerte".



Otro de los datos donde el PP ha puesto también el foco es en la afiliación media a la Seguridad Social, donde Extremadura es la región con el segundo menor incremento del país en este sentido y "corrobora la situación que ya nos mostró la EPA en el primer trimestre del año".



En definitiva, "Extremadura es la región con mayor paro femenino, mayor paro juvenil y mayor paro general de toda España y esa es la Extremadura real, es la Extremadura que tiene que cambiar a partir del 28 de mayo con María Guardiola al frente de la Junta de Extremadura", ha sentenciado.