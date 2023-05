CSIF pide el fin del contrato de Ambuvital por no negociar salarios congelados desde 2017

Ep.

El sindicato CSIF ha convocado este jueves una concentración frente a las puertas del Servicio Extremeño de Salud (SES), para exigir a la empresa concesionaria de ambulancias, Ambuvital, que negocie el nuevo convenio colectivo que mantiene congelados los salarios de un millar de empleados desde 2017.



De hecho, incluso han llegado a plantear que la empresa deje de prestar el servicio a partir de noviembre de este año, fecha en la que cumple. "Sería lo suyo, que no ampliase el contrato", ha dicho el representante del área de Empresa Privada del Sindicato CSIF en Extremadura, Máximo Blanco, en declaraciones a los medios de comunicación.



La protesta, ha explicado, tiene como objeto reivindicar mejoras de las condiciones laborales en el sector del transporte sanitario terrestre de Extremadura, que durante los últimos años se está viendo "precarizado" por la falta de negociación de un convenio colectivo que mantiene los salarios congelados desde 2017.



Responsabiliza a la patronal, integrada principalmente por Ambubital que se ha "negado en rotundo a negociar el convenio, a subir los salarios". Y es que, a día de hoy, asegura, los trabajadores del sector únicamente están consiguiendo incrementar sus salarios siendo "obligados" por la empresa a realizar horas extra.



"No quieren negociar. La administración le dio un dinero para poder negociar un convenio colectivo y a fecha de hoy no tenemos convenio colectivo ni se le espera", ha lamentado el responsable de CSIF, quien ha cifrado en un incremento anual del 5% el salario de los trabajadores en los próximos cuatro años para recuperar el poder adquisitivo perdido durante estos años con el salario congelado.



Frente a ello, según ha asegurado Blanco, la empresa les ofrece una subida del 5% en 2028, y solo en el caso de que el pliego del nuevo concurso contemple este incremento salarial en su presupuesto.



Por otro lado, ha explicado que se concentran frente al SES porque "al final" la administración "forma parte de todo este juego", y a la que incluso ha reclamado que no renueve el contrato a partir de noviembre de 2023, fecha en la que cumple el plazo de adjudicación.



"No podemos sentirnos orgullosos de una empresa extremeña que está siendo castigada en los juzgados por vulnerar derechos fundamentales de los trabajadores", ha asegurado, al referirse a Ambuvital, que "está actuando contra los trabajadores".



Blanco ha añadido que con la anterior adjudicataria, Tenorio, hubo "problemas de ambulancias", pero "nunca, nunca, nunca, nunca llegó a atacar a los trabajadores como esta empresa lo está haciendo actualmente".



SIN VEHÍCULOS PARA EL SERVICIO PROGRAMADO



Por otra parte, sobre el funcionamiento del servicio, Blanco ha criticado que no hay en los servicios de programado "no hay vehículos", por lo que ese trabajo lo están "asumiendo las ambulancias y los técnicos que están en urgencias".



Con ello, hay "las ambulancias de urgencias que no están en su sitio", ante lo cual ha advertido sobre que "el día que pase una desgracia las ambulancias no estarán en su sitio".



Una circunstancia de la cual es conocedora la propia Consejería de Sanidad, ya que el pasado mes de enero se trasladó esa situación "por escrito" al consejero, José María Vergeles.



DIVISIÓN SINDICAL



Por su parte, el secretario autonómico de Acción Sindical de CSIF Extremadura, Paco Fernández, ha lamentado que ante la actual situación la "única salida" que tienen los trabajadores es "hacer lo que estamos haciendo", ha dicho en alusión a la protesta en la calle.



En este sentido, ha señalado que al sindicato le produce "tristeza" que se haya llegado a esta situación con una empresa extremeña como Ambuvital. "Tristemente nos vemos en estas", la lamentado, a la vez que ha añadido que incluso se ha generado "un poco de crispación" entre los trabajadores y división entre las distintas organizaciones sindicales. "Sentimos pena y tristeza", ha remarcado.



"Nos sentíamos orgullosos de que una empresa extremeña se hiciera con la concesión del concurso de transporte sanitario terrestre, pero tristemente las cosas no han salido bien", y en concreto ha apuntado a la representación legal de la empresa desde donde se han hecho "cosas que nosotros no podemos tolerar".