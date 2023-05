Club Senior: Tramo Plasencia-Talayuela no entrará en servicio electrificado antes de 2028

Ep.

El Club Senior Extremadura ha considerado que el tramo tramo del ferrocarril de altas prestaciones entre Plasencia y Talayuela es "difícil" que entre en servicio electrificado antes del año 2028, y que hasta Madrid es "muy poco probable" que lo haga antes de 2033-2034.

En este sentido, no ve probable que la plataforma del tramo Plasencia-Talayuela esté terminada en su totalidad antes del comienzo de 2026, por lo que no entraría en servicio electrificado hasta el año 2028, según se recoge en el 9º Informe de seguimiento de la situación del ferrocarril de altas prestaciones entre Badajoz y Madrid del Club Senior, que señala igualmente que las obras del bypass de Mérida avanzan a un ritmo "aceptable" pero no se completará electrificado antes de 2025.

También indica que se espera que en el próximo verano esté electrificado el tramo Badajoz-Plasencia y que sería "deseable" que la anunciada electrificación de la vía convencional desde Talayuela hasta Humanes se llevara a cabo en el más breve plazo posible, así como que del tramo Talayuela-Madrid "no hay más que incertidumbres" y el horizonte de puesta en servicio del tramo "se aleja" hasta el 2033 o 2034.

Este 9º Informe ha sido presentado este miércoles, día 3, por el presidente del Club, Cecilio J. Venegas, y los ingenieros de caminos y miembros del Club Senior, Antonio González y Norberto Díez, y ha sido elaborado por un grupo de ingenieros de caminos miembros del Club con una dilatada experiencia en el campo de las infraestructuras y que desde 2016 vienen haciendo un seguimiento puntual de los proyectos y obras de ejecución en el citado nuevo ferrocarril.

Así, en este informe se analiza cada uno de los tramos con diferente situación y las novedades con respecto al 8º Informe, como ha explicado Antonio González, quien ha detallado sobre el comprendido entre Badajoz y Plasencia que "no hay razones" para que no se cumpla, por el avance de las obras que ven, que este año se ponga en servicio la electrificación de esa línea abierta el pasado año, algo que redundará en la mejora de los servicios "probablemente" y también en que haya "menos incidencias".

Sobre este tramo, ha continuado, en el informe constatan que las obras de plataforma que quedaban entre Plasencia y Badajoz, las que hacen referencia al bypass de Mérida, están "muy muy avanzadas" y "prácticamente la plataforma está terminada", como también han visto progresar en ese tramo los montajes posteriores a la terminación de la plataforma e "incluso" la propia electrificación.

No obstante y en lo que a las estaciones se refiere, siguen "echando en falta" que no han recibido ni se recibe ninguna noticia de la estación en línea que, en ese tramo, estaba prevista en Mérida, algo que les parece "muy importante" porque "ahora mismo" la capital autonómica "no se beneficiaría para nada de ese tramo", porque los trenes que pasaran por ese bypass no entrarían en Mérida.

Ante ello, ha recordado que lo que estaba previsto y en su día se acordó entre el ayuntamiento emeritense y el Ministerio de Transportes es que se construyera una estación en línea, mientras que sobre Plasencia ha expuesto que "lo mismo pasaría" y que está anunciado por el Ministerio pero no acaban de ver "claro qué es lo que está anunciando el Ministerio", puesto que estaba previsto "claramente" una estación y "de hecho" uno de los tramos de plataforma se llama 'Estación de Plasencia - Fuentidueñas'.

Y es que, para el Club Senior, "es obligado insistir en el lastre que sigue pesando" sobre el tramo de Badajoz a Plasencia por no haber construido estaciones en línea en Mérida, Cáceres y Plasencia, perdiendo así 45 minutos, casi el mismo tiempo que se va a ahorrar ese mismo trayecto como resultado de los 1.700 millones de euros invertidos.

Antonio González ha concluido su intervención citando el anuncio del Ministerio de electrificar la línea convencional entre Plasencia y Humanes, en Madrid, un paso que les parece "muy importante" y con el que "quizás" Transportes "de alguna manera está reconociendo que la finalización total va a tardar mucho" y para "paliarlo" ha puesto en marcha los trámites previos a la electrificación.

BADAJOZ - MADRID

Por su parte, Norberto Díez ha remarcado que la "idea" del Club Senior es que completar el tramo extremeño del nuevo ferrocarril Badajoz - Madrid no creen que esté antes de 2028, y que la razón pasa por que todos los tramos están en marcha, pero que se ha producido "muy lentamente" el comienzo de las obras desde la contratación, dado que desde que se firmó el contrato hasta que han empezado los trabajos en sí han estado la constructora y el Ministerio "echando pulsos a ver si conseguían encontrar un aumento de dinero".

En este punto y respecto al tramo urbano de Navalmoral de la Mata ha expuesto que "todavía" y "por lo menos" por lo que han visitado ellos en febrero y marzo no habían empezado las obras y tiene un plazo de construcción contractual de 36 meses, a los que ha añadido uno o dos años de electrificación y "casi" otro año más entre que se ponen en marcha los sistemas de control y de gestión de tráfico y las pruebas, de modo que "difícilmente" entrará en servicio electrificado antes de 2028 este tramo con el que se completa el ferrocarril dentro del territorio extremeño.

Mientras y desde dicho tramo a Madrid "las incertidumbres son todas, no se sabe nada", tras lo que ha explicado que no se sabe si conectará con una vía de alta velocidad en Pantoja o en Toledo.

En estos momentos, ha incidido, su estudio informativo está en proceso de evaluación ambiental, incluyendo la propuesta de nuevas alternativas a su paso por Toledo que lo demorará un par de años más, por lo que está en la misma situación por la que pasó en el año 2003, cuando se hizo la DIA, y en 20 años "no han avanzado nada".

Finalmente, Norberto Díez ha considerado que Extremadura debe "presionar aquí y allí" para decir que no se puede volver a producir "bajo ningún concepto" y "hay que hacer todo de manera que nunca se pueda producir una nueva prescripción de una Declaración de Impacto Ambiental", ante lo que ha sostenido que dado que se han "perdido 20 años ahora toca correr" y que hay trámites "perfectamente" legales y técnicos que se pueden y se deben hacer "más rápido".

Ambas peticiones que debe hacer Extremadura, que no vuelva a producirse una situación "tan horrorosa" como que "se pierdan 20 años" y que "ahora" hay que ganar plazos, "encierran" otra en su opinión, como es que la comunidad debe pedir y se le deben dar explicaciones de por qué "se dejó prescribir una Declaración de Impacto".