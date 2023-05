Las pernoctaciones extrahoteleras en Extremadura aumentaron un 21,7% en marzo

Rd./Ep.

Un total de 36.870 viajeros se alojaron en marzo en establecimientos turísticos extrahoteleros de Extremadura (apartamentos, campings, alojamientos rurales y albergues), un 21,79% más que en el mismo mes del año anterior.

Además, el número de pernoctaciones en estas instalaciones se situó en 75.215, un 22,68% más que en 2022, según los datos proporcionados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De este modo, el turismo rural aumenta interanualmente en viajeros un 16,67% y en pernoctaciones un 22,46% en este mes. La estancia media se sitúa en 2,06 días, produciéndose una tasa interanual del 5,10%.

A su vez, el número de viajeros que se han alojado en cámpines en Extremadura bajan respecto al mismo mes de 2022 un 0,48% y las pernoctaciones un 19,94%. En este caso, la estancia media alcanza 1,97 días, un 19,59% menos que en marzo de 2022.

Al mismo tiempo, en los apartamentos turísticos extremeños aumenta el número de viajeros un 38,76% y las pernoctaciones un 46,55%, subiendo la estancia media un 5,67% en este mes.

Finalmente, se alojaron en albergues 754 personas y se produjeron 1.422 pernoctaciones. La estancia media se sitúa en 1,89 días, según informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.



DATOS NACIONALES



Las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros en España (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) superaron los 6,9 millones el pasado mes de marzo, lo que supone un crecimiento del 15,7% en tasa interanual.



El INE registra un incremento de precios en todas las modalidades destacando especialmente los apartamentos que aumentaron más de un 9% el coste del alojamiento.



En puertas de la Semana Santa que este año se celebró en el mes de abril, las pernoctaciones de viajeros residentes en alojamientos turísticos extrahoteleros en España aumentaron un 20,4% y las de no residentes lo hicieron un 13,4%.



De los casi 7 millones de pernoctaciones registradas en España el pasado mes de marzo 2,3 millones las realizaron residentes en España, 2,5 millones viajeros de la Unión Europa y el resto, otros 2 millones, eran viajeros de otras partes del mundo.



La estancia media se situó en 4,3 pernoctaciones por viajero, según datos del instituto estadístico.



Con todo ello durante los tres primeros meses de 2023 las pernoctaciones en España en alojamientos extrahoteleros aumentaron un 17,3% respecto al mismo periodo del año anterior.



INCREMENTO EN APARTAMENTOS



Las pernoctaciones registradas en apartamentos turísticos aumentaron un 10,2% en marzo respecto al mismo mes de 2022. Las de residentes se incrementaron un 4,9% y las de no residentes un11,9%.



La estancia media descendió un 5,9%, situándose en 5,4 pernoctaciones por viajero, ocupándose el 32% de las plazas ofertadas un 6,1%, más que un año antes. El grado de ocupación por plazas en fin de semana se situó en el 36%, con un crecimiento del 4%.



Las pernoctaciones de no residentes en apartamentos turísticos representaron el 77,5% del total. Reino Unido fue el principal mercado emisor con un total de un millón de pernoctaciones seguido de lejos por los visitantes alemanes que realizaron 388.838.



Por destinos Canarias fue el favorito en alojamientos extrahoteleros en España con más de 2,1 millones de pernoctaciones lo que supone un aumento del 10,2% respecto a marzo del año pasado. Esta comunidad también tiene la mayor ocupación, con el 81,2% de los apartamentos ofertados.



Por zonas turísticas, la Isla de Tenerife es el destino preferido, con un total 716.542 pernoctaciones. Por su pare, la Isla de Lanzarote presenta el mayor grado de ocupación, con un 90,5% de los apartamentos ofertados.



Con ello los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones en marzo fueron San Bartolomé de Tirajana, Arona y Tías, según datos del instituto estadístico español.



Los datos del INE también registran un incremento en el número de pernoctaciones en campings en España que aumentaron un 27,6% respecto a marzo del año anterior. Las realizadas por residentes crecieron un 50,2% mientras que las de no residentes lo hicieron un 15,8%.



Durante marzo se ocuparon el 39,7% de las parcelas ofertadas, un 8,7% más que en el mismo mes de 2022. El grado de ocupación en fin de semana alcanza el 42,1%, con un incremento anual del 9,3%.



El 59,6% de las pernoctaciones en campings las realizaron viajeros no residentes. Alemania fue el principal mercado emisor, con el 34,5% del total de las de no residentes, un 19,9% más que en marzo de 2022.



Por destinos la Comunidad Valenciana fue el preferido en campings, con 690.538 pernoctaciones, lo que supone un incremento del 17,7% en tasa anual. También alcanza el mayor grado de ocupación, con el 62,1% de las parcelas ofertadas.



Por zonas turísticas, la Costa Blanca (Alicante) fue la favorita con un total de 331.210 pernoctaciones. Esta zona también presenta el mayor grado de ocupación, con un 77,5% de las parcelas ofertadas. Los puntos turísticos con más pernoctaciones fueron Benidorm, Cartagena y Cabanes, según el INE.



Buen mes también para los alojamientos de turismo rural que presentaron un aumento anual del 17,5% en marzo. Las de residentes crecen un 14,6% y la de no residentes un 27,2%.



En los alojamientos de turismo rural se ocuparon el 13,1% de las plazas, un 15,7% más que en marzo de 2022. El grado de ocupación en fin de semana se situó en el 26,8%, con un descenso anual del 1,3%.



Por comunidades, Castilla y León fue el destino preferido, con 103.940 pernoctaciones, un 17,4% más que en marzo de 2022. Islas Baleares alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 39,6% de las plazas ofertadas.



Por zonas turísticas, la Isla de Mallorca fue el destino preferido, con 55.843 pernoctaciones. El Parque Natural de Corona Forestal alcanza la mayor ocupación, con el 42,2% de las plazas ofertadas.



Y para finalizar en los albergues españoles se registraron un total de 436.434 pernoctaciones el pasado mes de marzo lo que supone un incremento del 23%. Las de residentes se incrementan un 29,4% y las de no residentes un 16,1%



Se ocuparon el 21% de las plazas, un 4,1% más que en marzo de 2022 siendo la Comunidad de Madrid el destino preferido con 84.145 pernoctaciones. Islas Baleares alcanzó la mayor ocupación en este segmento, con el 61,8% de las plazas ofertadas.



INCREMENTO DE PRECIOS



El INE también ha dado a conocer los precios de este tipo de alojamientos que se vieron incrementados en todas las modalidades. Así el Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) sube un 9,6% en marzo respecto al mismo mes de 2022, el Índice de Precios de Campings (IPAC) un 5%, y el Índice de Precios de Turismo Rural (IPTR) un 4,4%.



Con todo estos datos, el INE indica que las pernoctaciones en el conjunto de alojamientos turísticos colectivos españoles (incluyendo también hoteles) aumentaron un 16,7% en marzo en tasa anual.



Las de residentes se incrementaron un 15,1% y las de no residentes un 17,7%. La estancia media descendió un 4,6%, hasta las 3,1 pernoctaciones por viajero.



Del total de pernoctaciones realizadas en alojamientos turísticos colectivos, un 74,9% correspondió a hoteles y un 25,1% a alojamientos turísticos extrahoteleros.



Los principales mercados emisores en el conjunto de alojamientos turísticos reglados en España fueron el británico (con el 24,8% del total de pernoctaciones de no residentes), el alemán (18,1%) y el francés (6,3%).