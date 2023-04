El Gobierno ratifica su compromiso con la construcción de la A-81, cuya tramitación sigue

Rd./Ep.

El delegado del Gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza, ha asegurado este martes que el Gobierno de España "no ha abandonado el proyecto de autovía A-81 (Badajoz-Córdoba-Espiel), cuya tramitación continúa adelante sin que haya sufrido ninguna alteración fundamental".

Así pues, tras una reunión mantenida con responsables de Carreteras del Estado, el responsable ha querido salir al paso de las últimas declaraciones vertidas al respecto por el Partido Popular, en las que se acusa al Gobierno de España de haber abandonado este proyecto tan importante para Extremadura.

Asimismo, el delegado ha recordado que ha sido "precisamente" este Gobierno quien ha rescatado un proyecto "sobre el que no se había llevado a cabo actuación alguna en los años de gobierno anterior, 2011-2018".

"Quiero aclarar que el Gobierno, en ningún caso, ha abandonado ese proyecto y las tramitaciones que se están llevando a cabo continúan adelante, algo que el Partido Popular lo sabe bien porque formuló una pregunta en sede parlamentaria el 15 de febrero, a la que el Gobierno contestó manifestando su voluntad de seguir adelante con el mismo", ha recalcado Mendoza.

De hecho, según sus palabras, en estos momentos, el estudio informativo cumplió el proceso de exposición pública, al que se presentaron las alegaciones correspondientes; y partir de ahí la Demarcación de Carreteras elaboró un informe técnico que ya ha sido remitido al órgano medioambiental competente para que emita la Declaración de Impacto Medioambiental, imprescindible para seguir adelante con el proyecto.

"Hablamos de 201 km y 905 metros de trazado, y a partir de ahí -según el informe emitido- se harán las adaptaciones necesarias para continuar con el proceso y sacarlo a licitación, una vez redactados los proyectos de construcción de los distintos tramos", ha declarado el delegado.

Para concluir, tal y como informa la Delegación del Gobierno en una nota de prensa, Mendoza ha reiterado que "la voluntad del Gobierno es seguir adelante con ese proyecto en el que no ha habido ninguna alteración fundamental en el trazado del estudio informativo sometido a información pública y que las informaciones vertidas al respecto en el sentido contrario, no son ciertas".



ARREGLO DE LA CARRETERA BADAJOZ-CÁCERES



Por otro lado, y a preguntas de los medios de comunicación sobre la carretera N-523, que une las dos capitales provinciales de Extremadura, Cáceres y Badajoz, ha precisado que lo que se está reparando en esta vía no es un socavón, como ocurrió en la carretera entre La Nava de Santiago y La Roca de la Sierra, que quedó resuelto "en un día", sino que se trata de un puente.



Por tanto, se está construyendo una nueva infraestructura que requiere "vigas específicas de la dimensión correspondiente para llevar a cabo esta obra" que, ha dicho, "progresa adecuadamente", de tal forma las previsiones sitúan su finalización "en condiciones de seguridad suficiente para que el tráfico pueda ser establecido" a lo largo del próximo verano.



Al respecto, ha insistido en que no se ha planificado la obra con acuerdo a intereses electoralistas, para que estuviera terminada antes del 28 de mayo, sino que este tipo de obras "tienen que reunir las condiciones de seguridad adecuadas para que efectivamente el tráfico pueda ser restablecido en las debidas condiciones", lo cual se producirá "sin duda ninguna este verano".



Preguntado sobre si será a comienzos o final del periodo estival, ha declinado precisar más la fecha de reapertura. "Mejor el 21 de junio que el 21 de septiembre, pero no le podría asegurar a ciencia cierta cuando van a estar disponibles las vigas que se tienen que instalar", ha respondido Mendoza, quien sí ha subrayado que las obras de cimentación y de estructura están "bastante avanzadas".



DECLARACIÓN DE ZONA CATASTRÓFICA



Por otro lado, sobre la declaración de zona gravemente afectada precisamente por las lluvias de la borrasca Efraín el pasado mes de diciembre que se llevaron por delante, entre otras infraestructuras, el citado puente de la N-523, ha puntualizado que es un expediente "muy complejo", debido a que implica una valoración y una evaluación de los daños.



Así, ha recordado que en los cuatro últimos meses "desgraciadamente" en España se han concatenado "distintas situaciones de emergencia" que han llevado a la dirección general de Protección Civil a tramitar expediente conjunto para todas las zonas afectadas, para no llevar "un expediente cada semana al Consejo de Ministros".



En cualquier caso, ha dicho que las previsiones de que esto se produzca es "inminente", e incluso no ha destacado que pueda ir al Consejo de Ministros del próximo martes "si estuviera el expediente completo".