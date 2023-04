Guardiola plantea deducción de familias por gastos guardería se aplique también a privadas

Ep.

La presidenta del PP en Extremadura y candidata a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha propuesto que la deducción de las familias por gastos de guardería, que comenzó a aplicarse en la declaración de la renta en 2018, incluya a todos los centros sean públicos o privados ya que, hasta ahora, para que la madre pueda beneficiarse los centros deben contar con licencia municipal y autonómica, un requisito que no cumplen la mayoría de los privados.



Se trata de una medida de conciliación de la que pueden beneficiarse las madres trabajadoras con hijos menores de tres años, que por los gastos de guardería pueden sumar hasta 1.000 euros adicionales a los 1.200 de la deducción por maternidad.



Guardiola ha visitado este martes la guardería Huellas de Cáceres donde ha resaltado que este tipo de establecimientos dan servicio a miles de extremeños y, además, permiten encontrar el equilibrio entre la vida laboral y familiar porque ofrecen servicios más amplios que los públicos.



"Los centros de educación infantil y guarderías privadas se han esforzado mucho para tirar adelante después de una pandemia y se enfrentan también al problema de la baja natalidad, y la Junta de Extremadura no ha puesto ninguna medida encima de la mesa para cuidar a estos centros que son tan importantes para las familias y para la conciliación", ha señalado en declaraciones es los medios tras la visita.



La líder de los 'populares' extremeños ha insistido en que estos centros de educación infantil privados ofrecen una serie de servicios que no están en la oferta pública como, por ejemplo, "la amplitud de los horarios o cobertura en zonas especialmente despobladas como en el mundo rural", por lo que cree que "es importante cuidar a empresas como ésta".



"Y es lo que vamos a hacer a partir del 28 de mayo porque si obtenemos la confianza de los extremeños vamos a dar una cobertura autonómica y a proteger estos centros privados para que los padres y madres puedan beneficiarse de esa deducción de 1.000 euros en gastos de guardería sea el centro que sea", ha subrayado.



Con esta medida, el PP "corregirá esa desigualdad que ha creado el PSOE en la que solo los centros autorizados por la Junta pueden acogerse a ese beneficio", ha apuntado.



"Nosotros queremos que la conciliación no deje a nadie atrás y queremos primar la libertad de elección de los padres y, por supuesto, apoyar al sector privado y a un nicho de empleo tan importante de empleo femenino, sobre todo", ha concluido.