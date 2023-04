Cs Extremadura presentará sus candidaturas en un acto en Badajoz con Adrián Vázquez

El presidente de Ciudadanos y candidato a la presidencia de la Junta de Extremadura, Fernando Baselga, será presentado oficialmente como tal el próximo sábado, 29 de abril, en Badajoz acompañado por el secretario general de la formación naranja, Adrián Vázquez.

De esta forma, la formación liberal dará el pistoletazo de salida a la precampaña para las próximas elecciones del 28 de mayo ya que en ese mismo acto, que se llevará a cabo a partir de las 12:00 horas en el Hotel Río de la capital pacense, también se dará a conocer la lista de candidatos a la Asamblea de Extremadura.

Así pues, durante una rueda de prensa celebrada este lunes en Mérida, Baselga ha destacado la importancia de un partido como Ciudadanos para la elaboración de "un gobierno regional estable y sin radicalismos". "Nosotros, desde Ciudadanos, sabemos que somos el partido más útil para las elecciones del 28 de mayo, ya que sin nosotros PSOE pactaría con la ultraizquierda y el PP con la ultraderecha algo que, sinceramente, a Extremadura no le beneficia", ha asegurado.

Igualmente, el líder de la formación naranja ha añadido que durante los 35 años del PSOE en el poder "no hemos visto realizado ninguno de los proyectos que se habían prometido hasta el momento".

Asimismo, el presidente de Cs ha señalado que su formación ha presentado listas en el 65% de la población de Badajoz y el 50% de la de Cáceres al tiempo que ha remarcado que "lo importante no es estar en muchos municipios sino llegar a una parte importante del censo electoral y ese objetivo lo hemos cumplido".

PRESA DE VALDECABALLEROS

Por otra parte, Baselga ha recordado el anuncio del posible derrumbe de la presa de Valdecaballeros y ha advertido que se puede convertir "en un nuevo Valdecañas", según informa la formación naranja en una nota de prensa.

Así, ha destacado que "si empezamos a derribar presas a diestro y siniestro terminaremos siendo la región del derribo algo que no podemos consentir y desde Ciudadanos le pedimos al presidente y a la Junta de Extremadura que de una vez por todas se acabe ese rumor del derribo de la presa de Valdecaballeros para que la población esté tranquila".

"El embalse de Valdecaballeros es una presa con una capacidad de 71 hectómetros cúbicos y provee de agua a unas 3.000 personas", ha destacado el presidente de Cs Extremadura quien ha recordado que "el presidente Vara me respondió a una pregunta en el pleno de la Asamblea y me dijo que la presa no se iba a derribar pero hoy mismo una de sus diputadas ha defendido que actualmente no cumple con el fin para el que se creo".

Por ello, Baselga ha insistido en que la Junta de Extremadura "aclare las dudas para que las tres poblaciones que se abastecen de dicha presa "se queden tranquilas".

CANDIDATO DE MONTIJO

Por otro lado, Baselga ha presentado al candidato de Cs al Ayuntamiento de Montijo, Francisco Javier Kossakowski Gutiérrez, y ha resaltado que "Montijo necesitaba una candidatura fuerte y dejar de lado las políticas de sillones y del olvido del ciudadano".

Por eso, según el líder de la formación naranja, "para sorpresa de muchos y contra el pronóstico del bipartidismo, presentamos hoy nuestra candidatura a la alcaldía de Montijo de la mano de Francisco Javier".

Ante estas palabras, Kossakowski ha querido dar las gracias a la formación naranja y ha resaltado que "no se puede estar durante años o décadas con las mismas promesas de cambio, pero sin soluciones reales y efectivas". "El problema no es que esto sigua en la misma línea, sino que puede ir a peor", ha aseverado.

Finalmente, entre unas de sus primeras propuestas se encuentra la puesta en marcha del autobús urbano que "hasta el momento lo único para lo que ha servido es para la foto ya que desde el día en que se inauguró no ha servido para dar servicio a los ciudadanos de Montijo", ha sentenciado.