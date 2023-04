Cs alerta de que ya "se está poniendo en riesgo la vida de personas" con incidencias tren

El presidente de Ciudadanos (Cs) Extremadura y candidato a la presidencia de la Junta de Extremadura, Fernando Baselga, ha alertado este viernes de que ya "se está poniendo en riesgo la vida de personas" con las incidencias del tren que en el día de ayer fueron dos, una de ellas con un incendio en los bajos del convoy, al tiempo que ha exigido soluciones "serias y contundentes".

Así de tajante se ha pronunciado después de que el Tren Regional Express Madrid-Cáceres sufriera un incendio en la tarde de este pasado jueves, ante lo que ha lamentado que no tiene "palabras para definir lo que pasa con los trenes" de la región.

En ese sentido, Baselga ha recordado que un incendio, del que además los pasajeros se quejan de que no les avisaron sino que salieron de los vagones por el fuerte olor a gasoil, "es algo muy grave porque puede acabar con la vida de los pasajeros".

"Hay que tomar medidas muy serias e inmediatas porque si ocurre algo grave el responsable va a ser el presidente de la Junta de Extremadura que es el que tiene que velar por la seguridad de todos los extremeños y no lo está haciendo", ha defendido Baselga.

Por ello, el presidente de Cs liberal ha destacado que lo ocurrido este pasado jueves "es algo impresentable que no tiene nombre", al tiempo que ha criticado las palabras de la ministra de Transportes en el Congreso esta misma semana, donde aseguró que se habían resuelto el 65 por ciento de las incidencias ferroviarias, según informa Cs en una nota de prensa.

"Las incidencias tienen que estar resueltas al 100 por ciento sobre todo cuando estamos hablando de la integridad y vida de muchas personas", ha insistido al tiempo que ha recalcado que desde la formación naranja piden "medidas inmediatas porque cosas como esta no pueden volver a pasar".

En cuanto a los ceses que se han producido en Renfe en los últimos meses, Fernando Baselga ha manifestado que "no se trata de cesar a personas sino de hacer un plan efectivo de reforma del tren que funcione" porque, ha añadido, "no me imagino que a un avión se le pueda soltar un manguito en pleno vuelo".

"Esto no se puede consentir más. Se trata de poner eficacia en la gestión y el presidente de la Junta de Extremadura se tiene que poner muy serio con Renfe", ha aseverado Baselga, quien ha señalado que las explicaciones ofrecidas por Renfe "no nos sirven".

Por todo ello, ha animado a los pasajeros afectados a "presentar reclamaciones", ya que "han puesto en peligro sus vidas y tienen derecho a hacer reclamaciones porque esto no tiene ya explicación posible", ha sentenciado.