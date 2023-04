Casi 40.000 extremeños se benefician de los proyectos financiados con el 0,7%

Ep./Rd.



Casi 40.000 ciudadanos que viven en Extremadura se benefician de los proyectos financiados con el 0,7% de los contribuyentes que marcan la casilla 106 en la declaración de la Renta destinada a fines sociales. El pasado año, la marcaron el 56% de los contribuyentes y para animar a que lo haga sobre todo el 44% restante (223.000 personas), la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura ha lanzado la campaña 'Llámalo X'.



La iniciativa ha sido presentada este viernes en Mérida y ha contado con el apoyo del consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles; el delegado del Gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza, y el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna.



Ese 56% de contribuyentes que marcaron el pasado año la casilla 106 para fines sociales (casi 286.000 personas) en la región, sirvió para recaudar 6,4 millones de euros que, junto al dinero procedente del reparto del resto del país para esta cuestión, ha supuesto una inversión de 8,8 millones de euros, que van a servir para financiar 99 proyectos a cargo de medio centenar de entidades.



Con esta campaña se pretende es "animar, instar a todos los que aún no marcan la casilla 106 para fines solidarios a que lo hagan, porque no cuesta nada y ayuda mucho", ha subrayado la presidenta de la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura, Carmen Pereira.



"No cuesta nada, no vamos a pagar más ni nos van a devolver menos", ha insistido, recalcando que ese 0,7% de esos impuestos va destinado a proyectos "para que nadie se quede atrás" y que desarrollan Cruz Roja, Cermi, Cáritas, ONCE, la Plataforma del Voluntariado, la Asociación Extremeña de Fundaciones y la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Extremadura (EAPN-Extremadura), entidades que aglutina esta Plataforma.



INNOVACIÓN SOCIAL



A este respecto, el consejero extremeño de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha facilitado los datos de la última convocatoria de subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF, fondos extraídos de la casilla 106 de la Declaración de la Renta, la llamada X Solidaria, y que han alcanzado un total de 8.811.522,47 euros.

Concretamente, este crédito total se ha destinado a la convocatoria para la financiación de subvenciones a programas de interés general lo que ha permitido financiar 99 programas de 49 entidades que alcanzan a 39.939 extremeños y extremeñas, según informa la Junta en una nota de prensa.



Por su parte, el delegado del Gobierno en Extremadura ha destacado el trabajo que realizan las entidades que integran la Plataforma del Tercer Sector y ha mostrado su declaración de la Renta que ya ha realizado y en la que ha marcado la casilla para fines sociales. "Os he visto hacer cosas que desde luego no podríamos haber atendido desde ningún otro sector", ha indicado Mendoza al dirigirse a las entidades sociales presentes.



Como prueba de cómo repercute ese dinero, Cruz Roja Extremadura ha indicado que atiende a 1.200 personas vulnerables en la región, o los 34 proyectos en marcha por parte de EAPN.



Todas estas entidades han coincidido en que "Extremadura es solidaria", pero lanzan esta campaña para animar a los 223.000 contribuyentes que aún no marcan la casilla 106 a que lo hagan porque "cualquiera puede necesitar esos servicios y esa ayuda en cualquier momento".



A nivel nacional, en 2022 un 53% de contribuyentes marcaron esta casilla (11,3 millones de personas) y se recaudaron 425 millones de euros, 38 millones más que en 2021.