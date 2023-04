María Guardiola ofrece de nuevo un debate a Vara para "confrontar modelos"

La presidenta del PP de Extremadura y candidata a la Junta, María Guardiola, ha vuelto a ofrecer a Guillermo Fernández Vara un debate para confrontar sus modelos, después de que los socialistas hayan manifestado que quieren un "gran" debate sobre los programas electorales, de ideas, y confrontar proyectos políticos.

Así pues, a través de un video, la líder de los 'populares' ha salido al paso de las declaraciones ofrecidas este lunes en rueda de prensa por la secretaria de Organización del PSOE extremeño, Marisol Mateos, que Guardiola interpreta como "una respuesta tardía de un presidente en tiempo de descuento" a su propuesta debate.

"¿Ahora quiere usted un debate de programas? Perfecto, confrontemos modelos y debatamos", señala Guardiola, al tiempo que recuerda a Vara que tiene desde antes de Navidad el documento de 'Habla Extremadura' y que desde entonces le ha invitado a debatir "en numerosas ocasiones, pero no ha contestado aún".

Por este motivo, reprocha al PSOE que ahora hable de "un gran debate para confrontar modelos cuando lo han evitado a toda costa", y critica que empiecen la campaña "mintiendo y haciendo gala de esa realidad paralela desde la que llevan muchos años gobernando", según informa el PP extremeño en una nota de prensa.

A su vez, Guardiola afirma, también en respuesta a la dirigente socialista, que "Extremadura no se parece al PSOE", y que no van a poder "mentir" a los extremeños porque "mientras ellos pisaban moqueta" los 'populares' estaban "en la calle, con la Extremadura real, no con la Extremadura oficial".

Finalmente, reivindica que la región "no está para primeras piedras, sino para últimas piedras", y asegura que "Vara está agotado y quiere vestir su cansancio de responsabilidad y sosiego", concluye.