PP: No se puede ser "triunfalista" en la segunda CCAA que menos empleo crea el último año

Ep.



El secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, ha mostrado su alegría por los extremeños que han salido de la lista del paro el pasado mes de marzo, pero ha arremetido contra los discursos "triunfalistas" en una comunidad que, ha dicho, ha perdido 1.000 autónomos en un año, en la segunda región que menos empleo crea en los doce últimos meses, y que tiene a 17.000 fijos discontinuos cobrando una prestación sin figurar en los registros del desempleo.



En una rueda de prensa en Mérida, Bautista ha subrayado además que este descenso registrado viene "marcado" por la "estacionalidad del empleo en Extremadura", al adelantarse a marzo la contratación para la campaña de Semana Santa.



Sin embargo, ha reiterado, "no podemos ser triunfalistas cuando en 63,75% por ciento del desempleo en Extremadura son mujeres, o cuando el desempleo juvenil ha subido un 2,26 por ciento y desde el inicio de la legislatura Extremadura ha perdido 4.500 afiliados jóvenes, lo que supone una caída del 21 por ciento.



Para los 'populares' extremeños es "sintomático" que haya mil autónomos menos en Extremadura que en marzo del año pasado, o que sea la segunda región española que menos empleo ha creado en el último año.



Asimismo, Bautista ha abundado en que la "foto del desempleo" no es completa en Extremadura porque "siguen sin contabilizar" como parados registrados a los extremeños con contrato fijo discontinuo que están actualmente inactivos y están cobrando una prestación por desempleo.



"No se contabilizan como parados, pero la cifra es clara: 17.000", ha dicho Bautista, por lo que ha estimado en 100.000 el número de parados que en estos momento hay en Extremadura. "No hay más vuelta, ni más trucos", ha señalado, para sentenciar que estos datos reflejan "una vez más que las políticas caducas del PSOE impiden a Extremadura converger y desarrollarse al mismo ritmo que el resto de las comunidades autónomas".