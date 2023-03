Vara considera que reeditar la mayoría absoluta "sería bueno para la región"

Ep

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha considerado que reeditar la mayoría absoluta que el PSOE tiene ahora en Extremadura "sería bueno para la región", pero "obviamente será lo que la gente diga" en las elecciones del próximo 28 de mayo.

De esta forma, se ha pronunciado Fernández Vara, en una entrevista en el programa 'Hoy por hoy' de la Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que ha defendido que en las elecciones "la gente decida quién quiere que los gobierne, pero que luego lo dejen gobernar".

En ese sentido, ha recordado que, cuando recuperó el Gobierno de Extremadura en 2015, fue a la investidura "con un programa que fuera lo más incluyente posible, y goberné con una mayoría minoritaria, unas veces pactando con unos y otras veces pactando con otros" con el objetivo de "sacar hacia adelante la legislatura".

Así, y en cuanto a posibles coaliciones tras los comicios, el presidente extremeño ha defendido que "tampoco hay por qué reproducir el modelo de España en todas partes", ya que a su juicio "puede haber acuerdos sobre aspectos puntuales, con unos o con otros", en función de cuál sea el asunto a tratar.

DECIDIR EL FUTURO

En su intervención, el presidente extremeño ha lamentado que en la actualidad "la política madrileña lo invade" e incluso "lo contamina todo", tras lo que ha reivindicado que "en unos momentos importantes y críticos" para las comunidades autónomas que celebran elecciones, que les dejen decidir quién va a gobernar "con cierta distancia y cierta tranquilidad", ha reclamado.

Así, las comunidades autónomas que celebran elecciones "tenemos derecho a que se discuta de nuestros problemas", ha reiterado el presidente extremeño, quien ha señalado que "no hay causa más justa que el que seamos nosotros los que decidamos sobre nuestro futuro, no sobre el futuro de otros"

Respecto a si ha funcionado la coalición entre PSOE y Podemos en el Gobierno central, Fernández Vara ha recordado que no existe "con qué comparar", ya que "no había ocurrido nunca".

En este punto, ha admitido que "ha habido varias ocasiones" e incluso ha tenido que "intervenir en alguna, para intentar evitar que se legislara sin darse cuenta de la realidad de España, que es muy plural", como ha ocurrido con la Ley de Bienestar Animal.

Vara ha explicado que en Extremadura hay 70.000 cazadores y 110.000 pescadores censados, que son "gente que tiene incorporada a su vida un contacto con la naturaleza que a lo mejor" desde Madrid "no se entiende".

Ante esta situación "ha habido que intervenir para decirle hasta aquí hemos llegado, porque quieren arreglar la vida urbana a costa de cargarse la vida rural", ha defendido el presidente extremeño.

ADMITE "MOMENTOS DE DIFICULTAD"

Por eso, Vara ha admitido que "ha habido momentos de dificultad", pero ha añadido que "también ha habido momentos que esa coalición ha provocado cosas buenas para gente", en materia como pensiones, becas, u otras medidas que "se han ido mejorando", ha dicho.

"Yo no estoy feliz con que el Gobierno de España dependa de los digan o hagan aquellos que no participan en exceso del proyecto, pero es que no ha sido posible otra alternativa", ha recordado Fernández Vara, quien ha reiterado no le "gusta nada que este país dependa de lo que los independentistas digan, pero ¿cuál es la alternativa?", ha planteado.

Y es que, a juicio, "los diálogos están rotos" y España está "partida en dos bloques que hoy por hoy son muy difíciles de reconciliar", por lo que, "hay que buscar mayorías que permitan preocuparse por los problemas que tiene la gente", ya que en su opinión, "la política es útil para la gente que no puede comprar su futuro".