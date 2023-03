Junta publicará "brevemente" en su web datos ejecución de fondos del Plan de Recuperación

Ep.



La vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, ha informado de que la Junta de Extremadura publicará "brevemente" en su página web los datos de ejecución de los fondos recibidos con cargo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).



Así, en su comparecencia en el último pleno de la legislatura en la Asamblea para informar sobre el grado de ejecución del PRTR a la vista de la reunión mantenida en Madrid con miembros de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, ha explicado que, una vez que la comunidad tiene 180 proyectos incluidos en el sistema de información CoFFEE, la web del Ejecutivo regional publicará los datos de ejecución de dichos fondos.



También, y en cuanto a los datos de ejecución, la vicepresidenta primera ha explicado que, a 31 de diciembre de 2022, Extremadura ha recibido 1.412 millones de euros del fondo Next Generation, de los cuales 187 millones de euros son del REACT-EU y 1.225 del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.



En este sentido, ha avanzado que, a 15 de marzo de 2023, un 59 por ciento de los fondos que gestiona la Junta de Extremadura ya se encuentra en fase de autorizado; y que la previsión para 2023 es alcanzar la cifra de 781 millones de euros, lo que supondría el 4 por ciento del PIB nominal de Extremadura y, en su ejecución, un crecimiento del PIB de entre el 0,5 y el 2 por ciento.



Respecto a los proyectos ejecutados por el Estado, la responsable de Administración Pública ha señalado que, a finales del año pasado, había actuaciones por más de 548 millones de euros, destinados a 3.940 proyectos, de los que más de 3.620 se dirigen a empresas, autónomos y particulares.



VOCACIÓN "TRANSFORMADORA" DEL PLAN DE RECUPERACIÓN



La vicepresidenta primera ha destacado la vocación transformadora del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) diseñado por el Gobierno de la nación y el "buen funcionamiento" del esquema de cogobernanza entre el Estado y las comunidades autónomas.



Asimismo, ha señalado la importancia de la cogobernanza, no solo por las más de 140 conferencias sectoriales en las que se han acordado los criterios de reparto de los fondos, sino por la disposición del Gobierno de la nación a reunirse con el Ejecutivo extremeño y a acoger algunas de las propuestas que le planteó Extremadura.



En línea con ello, Extremadura, ha remarcado la titular de Hacienda, ha implementado un esquema de gobernanza multinivel operativo para definir las aportaciones de la región al Plan, para dinamizar su ejecución y para sensibilizar a todas las partes concernidas.



Un modelo, ha proseguido Blanco-Morales, que tiene sus precedentes en el proceso colaborativo que alumbró la Declaración para la Concertación Social en Extremadura 2020-2023 y la Agenda para la Reactivación Social y Económica de Extremadura, y que el Tribunal de Cuentas ha considerado como un ejemplo de buenas prácticas.



Finalmente, la vicepresidenta primera ha lanzado un mensaje de tranquilidad y confianza similar al que trasladó a los miembros del Parlamento Europeo, y es que la totalidad de los fondos que emplea la Administración española, de cualquier nivel, se gestiona bajo las condiciones de un "consolidado cuerpo legal", bajo el "estricto control" de interventores y servicios jurídicos, y la supervisión del Tribunal de Cuentas.



Además, ha afirmado que con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se han reforzado los mecanismos de control, de prevención del fraude y para evitar el conflicto de interés.



Todo ello, supone, en su opinión, un paso más en el despliegue del empeño de la Unión Europea por afrontar las consecuencias de la crisis de la pandemia y la guerra, por responder a los actuales desafíos tecnológicos y medioambientales y por construir una Europa más solidaria y cohesionada.



POSICIÓN DE LOS GRUPOS



En el turno de los grupos, el diputado del PP Luis Alfonso Hernández Carrón ha demandado información clara a la Junta de la ejecución y gestión de los fondos, ya que entiende necesario que el nuevo gobierno que salga de las urnas disponga de una "foto fija" de los mismos.



De este modo, ha criticado el 'popular' que la administración autonómica, hasta la fecha, no publique de forma "transparente" estos datos y se ha preguntado "qué hay que ocultar, momento en el que ha demandado la puesta en marcha de un mecanismo de acceso a dicha información, tal y como han hecho comunidades como Murcia, Madrid y Galicia.



En este sentido, ha criticado que se haya pasado de la "propaganda diaria" a la opacidad de la gestión de los fondos y ha considerado necesario que el próximo gobierno salido de las urnas en las elecciones de mayo haga una auditoria de los fondos, ya que antes del 31 de diciembre tienen que estar autorizados y comprometidos esos gastos, ya que de contrario "se perderán".



Por su parte, el diputado de Ciudadanos, David Salazar, ha criticado que la vicepresidenta primera no haya dicho ni concretado "nada" durante su comparecencia de aquello que le interesa a los ciudadanos y le ha pedido que no explique qué ha dado Europa a España sino qué es con lo que va a contar Extremadura y en qué se va a utilizar.



De este modo, Salazar ha instado a Blanco-Morales a que explique cómo se van a utilizar los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para equiparar a Extremadura con España, al tiempo que ha considerado que los fondos europeos se "están malgastando".



Asimismo, el diputado ha demandado concreciones en partidas y objetivos y ha insistido en que la obligación de la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda es contestar a las preguntas que le hace la oposición, que son los representantes del pueblo extremeño, ha recordado.



El diputado de Unidas por Extremadura Álvaro Jaén ha demandado también, al igual que el resto de los grupos de la oposición, conocer el grado de ejecución de determinadas partidas de estos fondos, a lo que ha añadido que está en "la obligación de preguntar" porque son fondos muy importantes para el desarrollo de la región.



En esta línea, Jaén ha considerado que es importante conocer en qué punto se encuentra fondos que se intentaron "boicotear" por parte del PP, ha recordado, aunque finalmente se consiguió "puentear" ese "sabotaje.



Así, ha valorado el diputado que se pusiera en marcha el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia toda vez que la Unión Europea comprendió que aplicar otra vez las recetas implementadas en 2008 llevarían al "desastre".



Finalmente, el diputado del PSOE Jorge Amado ha expuesto que la vicepresidenta primera, con su comparecencia, ha demostrado que España y Extremadura cumplen en cuanto a la gestión de los fondos y ha criticado que el PP habla de levantar alfombras y de auditorías porque carece de "propuestas" y "alternativas".



En este sentido, Amado ha destacado que los 'populares' están "tan desesperados" que lo "único" que se le ocurre es sembrar dudas sobre la gestión del gobierno de la Junta de Extremadura.



Por último, ha criticado el diputado socialista que el PP ha pretendido atacar la imagen de España dentro y fuera de sus fronteras, a lo que ha añadido que son "patriotas de AliExpress" y que "solo llevan a España en sus muñecas".