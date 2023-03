Guardiola lamenta que "no hay dimisiones" ante nueva incidencia del "tren de la vergüenza"

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha lamentado este lunes que "de nuevo el tren de la vergüenza es noticia" con una nueva avería, ante la que "aquí no hay dimisiones, solamente seguidismo y silencio", reiterando que "Extremadura no puede aguantar más agravios".



Ante esta situación, Guardiola ha lamentado que "esta la rutina, este es el pan de cada día" en el tren de Extremadura y, "de nuevo, no vamos a ver responsabilidades ni soluciones, vamos a pagar los mismos, los extremeños, mientras Vara y Sánchez van a seguir silbando".