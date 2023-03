Extremadura se promociona en EEUU como "destino sostenible de excelencia"

La Dirección General de Turismo ha desarrollado durante dos días una intensa agenda de actividades en Dallas (EEUU) con reuniones y presentaciones en las que han participado turoperadores, agencias de viajes, empresas, autoridades y prensa para promocionar Extremadura como "destino sostenible de excelencia".



En concreto, el director general de Turismo, Francisco Martín Simón, asistió este pasado miércoles a la edición número 18 de Meet Extremadura, un encuentro para profesionales que se organiza por primera vez en Estados Unidos. Anteriormente, desde su inicio en 2016, se ha celebrado en varias ciudades españolas y europeas, como Madrid, Barcelona, París, Frankfurt, Bruselas y Lisboa.



Así pues, en un acto con 200 turoperadores, agentes de viajes, empresarios, periodistas y autoridades de Texas, el responsable ha invitado a visitar Extremadura e invertir en una región que apuesta por "un turismo sostenible y no masificado" y que trabaja para ser "uno de los mejores destinos de interior" de Europa.



En su intervención, ha asegurado que el patrimonio histórico y cultural de Extremadura, su gastronomía, su biodiversidad, su "autenticidad" y su calendario de fiestas y eventos de interés turístico son "argumentos de peso" para atraer a viajeros y turoperadores estadounidenses.



En este sentido, sobre las conexiones aéreas entre España y Estados Unidos, ha mencionado que hay 11 enlaces semanales entre Madrid y Dallas, según informa la Junta en una nota de prensa.



A su vez, Martín ha agradecido la presencia y la colaboración de Joseph Shortell, empresario de Texas propietario de Aqua et Oleum, un hotel boutique construido en un antiguo molino de aceite en Sierra de Gata, y de Sam Brocal, propietario del hotel rural de cinco estrellas Desconecta2, en Monesterio.



En su opinión, estos dos alojamientos, inaugurados recientemente, son "buenos ejemplos de la nueva oferta premium" de Extremadura que está a disposición de los turistas estadounidenses.



"La participación de Turismo de Extremadura en Dallas ha sido todo un éxito. Ante 200 asistentes, hemos presentado la región como un destino que ofrece lo que buscan los turistas poscovid: auténtico, fresco, no masificado, sostenible, donde las emociones harán que vuelvan", afirma Francisco Martín.



Durante el encuentro Meet Extremadura se ha realizado una presentación del destino y se ha entregado información al público, en el que se encontraban, entre otras autoridades, Elvira Marcos Salazar, consejera de Turismo de España en Miami, y Erin McKelvey, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Europea Americana (EACC), una plataforma de negocios que agrupa a empresas europeas y estadounidenses. Hubo también una actuación de flamenco.



Francisco Martín, acompañado de Joseph Shortell y Sam Brocal, ha participado en otras dos reuniones en Dallas. En primer lugar, un encuentro de trabajo con 20 empresarios tejanos, este miércoles, donde se abordaron las oportunidades de negocio en el sector turístico de Extremadura y las ayudas a la inversión; y, el martes, con Erin McKelvey, de la citada Cámara de Comercio. Esta entidad y la Dirección General de Turismo sentaron las bases para colaborar en la visibilidad del destino Extremadura en Estados Unidos.



Así, en las reuniones con los inversores directos y con la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Europea Americana, se les ha invitado a tejer una "alianza por el turismo" entre Extremadura y Texas invirtiendo en nuevos proyectos de "alojamiento singular, de excelencia".



"Nuestra región es el nuevo El Dorado para la inversión turística y para crear oportunidades de negocio y empleo en el sector", ha aseverado Francisco Martín.



Esta visita a Dallas refuerza el trabajo de promoción que la Dirección General de Turismo realiza en ese mercado desde hace años, donde destaca la colaboración continua con Turespaña y sus oficinas en ese país, los viajes de agentes y prensa especializada a Extremadura o las presentaciones organizadas en Washington (2017) y Nueva York (2016).