Soraya Vega: “El 8M es un día de conmemorar y visibilizar, pero sobre todo de reivindicar"

“Las mujeres no vamos a permitir ni un paso atrás en la conquista de nuestros derechos y libertades”. Así de tajante se muestra la portavoz de Igualdad y Cooperación al Desarrollo del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, Soraya Vega Prieto, ante la celebración del Día Internacional de la Mujer, este miércoles, 8 de marzo.

Además, para esta extremeña nacida en Herrera del Duque (Badajoz) en 1987, “Extremadura se plantea como una tierra de oportunidades donde las mujeres van a tener un papel protagonista, dentro de la revolución verde y digital que estamos liderando desde la región”.

Un año más nos encontramos ante el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Como portavoz de Igualdad de su grupo parlamentario y teniendo en cuenta que estamos finalizando la X legislatura y que aún desconoce cuál será su cargo a partir del próximo 28 de mayo… ¿qué supone para usted participar en el acto institucional que celebra la Asamblea?

S.V.: El Día Internacional de las Mujeres es un día de conmemoración y visibilización, pero sobre todo de reivindicación. De conmemoración por todas las mujeres que nos han precedido en todos los ámbitos y que han posibilitado traernos hasta aquí.

Por un lado, el movimiento feminista que, a lo largo y ancho de todo el mundo, en los últimos tres siglos, ha hecho posible que las mujeres hayamos adquirido la condición de ciudadanas. Ciudadanas con derechos, obligaciones y libertades. Y, por otro lado, no podemos olvidar a todas las mujeres anónimas, como nuestras madres y abuelas, que han trabajado duro para que generaciones como la mía podamos hoy ocupar espacios en el ámbito público.

Es por eso por lo que, para mí, participar como diputada del PSOE en el acto institucional es un orgullo y un inmenso honor. Hace unos días oía a una compañera decir que “cabalgamos a lomos de gigantes”. Y nosotras, las mujeres jóvenes, le debemos todo a todas las que nos han precedido.

Y, además de la conmemoración y visibilización, el Día Internacional de las Mujeres debe ser un día de reivindicación. Un día en el que aprovechemos esa visibilidad para decir bien alto y claro que las mujeres no vamos a permitir ni un paso atrás en la conquista de nuestros derechos y libertades. Y no sólo eso, sino que vamos a seguir avanzando.

Lo vamos a hacer pensando en todas las mujeres del mundo, en las que vivimos en Extremadura, en España y también en aquellas que viven en otras partes del mundo como Irán o Afganistán. El internacionalismo, la solidaridad entre mujeres de todo el mundo, es algo que caracteriza al feminismo, una seña de identidad que no puede perderse y que debe seguir inspirando nuestra acción política.

Ya entrado el año 2023 y parafraseando la letra del himno de nuestra Comunidad Autónoma, ¿por qué razones tiene que alzar la voz la mujer extremeña?

S.V.: Las mujeres extremeñas debemos seguir alzando la voz junto con el resto de las mujeres de nuestro país y del mundo por mejores condiciones laborales, por mejores salarios, por una mejor salud sexual y reproductiva, por romper los techos de cristal, por ocupar los espacios que nos corresponden, por nuestra seguridad.

Debemos seguir alzando la voz por aquellas que no tienen, por las mujeres que han sido asesinadas, que son maltratadas, violadas, mutiladas, vejadas, marginadas sólo por el hecho de ser mujeres.

Debemos alzar la voz para que se entienda que somos la mitad de la humanidad, que sin nosotras no hay democracia ni desarrollo. Las mujeres debemos alzar la voz por nosotras, por las que estuvieron y por las que vendrán. Para que encuentren un mundo más amable, más seguro, más justo y más inteligente.

El desempleo en Extremadura sigue teniendo rostro de mujer. De hecho, según los últimos datos de desempleo que se conocen, correspondientes al mes de febrero, de los 85.034 desempleados que hay en la región, el 64% son mujeres. A su entender, ¿qué medidas hay que activar para revertir esta cifra?

S.V.: Tenemos que seguir trabajando para mejorar la empleabilidad de las mujeres, sin ninguna duda. Que la cifra histórica de 187.000 mujeres ocupadas en Extremadura sirva para seguir impulsando las políticas activas de empleo y la atracción de inversiones. Cuando hablamos de romper los techos o de cerrar las brechas, estamos hablando, sobre todo, de esto.

El acceso de las mujeres al poder productivo, es decir, al mercado de trabajo, es relativamente nuevo. Es decir, hace apenas unos años se nos tenía que autorizar para tener cuenta en el banco o para salir solas de casa. Así que está costando mucho trabajo que la incorporación sea en condiciones de igualdad.

Por otro lado, seguimos viendo que los cuidados es algo que siguen asumiendo las mujeres mayoritariamente, eso que conocemos como poder reproductivo. Por lo tanto, son necesarias políticas que faciliten la incorporación de las mujeres al trabajo. Algunos ejemplos son la reforma laboral, que está impactando de manera directa en las mujeres, o la subida del Salario Mínimo Interprofesional, que también impacta directamente en las mujeres. O que la Junta de Extremadura dedique más del 60% de sus recursos en políticas de empleo, precisamente, a mejorar la empleabilidad de las mujeres.

Y, por otro lado, necesitamos que nuestros compañeros varones también se incorporen a los cuidados. Y para ello, un ejemplo muy relevante es la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad. Pero es que, además, a medio y largo plazo, Extremadura se plantea como una tierra de oportunidades donde las mujeres van a tener un papel protagonista. Las mujeres van a ser protagonistas dentro de la revolución verde y digital que estamos liderando desde la región.

UGT Extremadura presentó hace unos días un informe sobre la brecha salarial en la región con datos correspondientes a 2020, donde puso de manifiesto que las mujeres extremeñas cobran 3.280,73 euros menos que los hombres, situándose la brecha salarial en el 14,86%, un 2,6% menos que el año anterior. ¿Por qué hay que apostar para equilibrar de una vez por todas estos datos?

S.V.: Hay que equilibrarlos por dos cuestiones fundamentales. Una es por justicia, porque no puede ser que las mujeres cobren menos sólo por ser mujeres. No puede ser que exista una discriminación tan obvia y que nos acostumbremos a ello.

Una de las medidas del gobierno socialista fue la obligatoriedad de publicar las tablas salariales para saber dónde y por qué se producían tales brechas salariales. Ésta, junto con otras políticas, están sirviendo, sin duda alguna, para disminuir esa brecha. ¿Es suficiente? No. ¿Vamos por el buen camino? Sí. Y vamos a seguir, que nadie tenga ninguna duda. Y para ello es imprescindible la concertación social, el diálogo con los agentes sociales y económicos.

Es inevitable preguntarle sobre la polémica suscitada a nivel nacional por la Ley del Solo ‘sí es sí’. ¿Cuál es su opinión al respecto y qué cree que debería hacer el Gobierno ante la misma?

S.V.: Mi opinión es que la ley es una buena ley. Y no lo digo por decir. Realmente creo que se da respuesta a una reivindicación del movimiento feminista con respeto a la libertad sexual de las mujeres. Es innegable que ha provocado efectos indeseables y es por eso por lo que el PSOE plantea su modificación.

Lo hacemos con honestidad y con rigor. Y lo más importante, lo hacemos desde el profundo respeto a las mujeres que han sido víctimas de agresiones sexuales. Y respeto supone no manosear el tema en exceso, respeto supone no instrumentalizar el tema para beneficio partidista, respeto supone no usarlo de manera perversa contra el adversario político.

Bien harían algunas y algunos en abandonar el regate corto cuando hablamos de este tipo de cuestiones. Eso no significa que no haya discrepancia o debate partidista, que debe haberlo, pero hay que alzar la mirada y salirse de la táctica partidista. Nadie se cree el súbito frenesí feminista de la derecha. La historia reciente es muy tozuda.

Y, para finalizar, ¿qué logro –o a qué mujer- ensalzaría –desde el punto de vista de las políticas de igualdad o que crea usted que ha sido satisfactorio en este ámbito- que se haya producido a lo largo de este último año?

S.V.: Siempre hablo de aquellas que me inspiran en lo político, en lo académico o en lo teórico. Pero también hablo de mis mujeres más cercanas, de mis amigas y de mi familia, que sirven de inspiración y que dan fuerza.

De las primeras, este año, quiero resaltar la figura de mi compañera Andrea Fernández, secretaria de Igualdad del PSOE. Por su valentía, por su trabajo y porque está liderando con inteligencia y con fuerza algo de lo que hay que hablar mucho y muy en serio en este país que es la abolición de la prostitución.

Y del segundo grupo me quedo con mis amigas, todas, que hacen posible lo imposible en la conciliación y la corresponsabilidad de sus vidas. Y de mi familia me quedo con todas, con las que están y con las que ya no están.