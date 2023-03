Delegación del Gobierno reconoce a una cineasta, una influencer y una catedrática

Ep

Este martes, se ha celebrado la entrega de los galardones a mujeres extremeñas destacadas por romper con estereotipos tradicionales o masculinizados y que han recaído en una directora de cine, una influencer del ámbito de la inclusión y la primera académica extremeña electa de la Real Academia Española (RAE).



En concreto, las galardonadas son la directora, guionista y escritora Beatriz de Silva, cuyo último cortometraje 'Tula' ha sido preseleccionado para competir en los Oscars como 'Mejor corto de ficción'; Paula Cisneros, joven de 15 años, influencer en el ámbito de la inclusión, y Asunción Pérez Gómez, catedrática de Computación de Inteligencia Artificial y primera académica extremeña electa de la RAE, donde ocupa la silla 'q'.



El acto, que se celebra en la víspera y con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ha contado con la presencia del delegado del Gobierno, Francisco Mendoza, quien ha dado la enhorabuena a las galardonadas y ha felicitado su elección, "sin duda se trata de una decisión acertada".



Seguidamente, se ha referido a su predecesora en el cargo, Yolanda García Seco, como "mujer que ejemplifica perfectamente el objetivo de este acto" y que "ha roto muchas barreras", por lo que sus intervenciones en este tipo de eventos "gozaban de la credibilidad de su propia vida".



Del mismo modo, Mendoza ha querido incidir en las palabras expresadas en su toma de posesión tanto como subdelegado en Badajoz como de delegado, al tachar de "inconcebible" que aún hoy, a pesar de lo "literalmente" expresado en el artículo 14 de la Constitución, "exista una real desigualdad y limitaciones igualmente reales en el ejercicio de derechos y libertades fundamentales para más del 50 por ciento de los ciudadanos de este país, concretamente para sus ciudadanas, para las mujeres".



También le parece "inconcebible" que más de 15 años después de la aprobación la Ley Orgánica para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, se deba llevar "nuevamente" al Consejo de Ministros, concretamente al de este martes para su presentación ante las Cortes Generales, una norma que determine la "no exclusión" de las mujeres de los órganos y centros de toma de decisiones.



Junto con ello, ha tildado de "inconcebible" que "a alguien le cueste entender que el progreso de cualquier sociedad se ve indudablemente lastrado cuando se limita o prescinde del talento que puede aportar la mitad de sus miembros".

Asimismo, ha agregado cuántas obras de arte, avances científicos o películas "se habrán quedado sin hacer durante siglos", en los que el "talento femenino" ha sido "limitado o ignorado", algo que tiene que cambiar y que ya está cambiando dado que han existido mujeres que "contra viento y marea han irrumpido en ámbitos que les habían sido vedados".



En otro momento de su intervención, el delegado se ha referido a una de sus responsabilidades de delegado como la de coordinar de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a que, cada cierto tiempo, se informa de los delitos que se cometen en la sociedad, en los que particularmente en el último año vienen avisando de que se aprecia un aumento de las denuncias derivadas de la comisión de delitos sexuales contra la mujer.



Un dato que les obliga a prestar "especial atención" a tal circunstancia, pero que como ha reconocido "en sí mismo" no le merece una valoración "totalmente negativa". Y es que, como ha considerado, no cree que ahora se cometan más delitos sexuales que hace 20 o 30 años, pero sí que conductas que entonces eran "soportadas y sufridas por sus víctimas, ahora se denuncian, se persiguen y se castigan".



Para Mendoza, "la revolución de la mujer es imparable, y es imparable porque las mujeres lo son. Académicas, juezas, médicas, policías, guardia civiles, militares, cineastas, influencer", añadiendo que éstas "están ahí" y llegaron "con mucho esfuerzo y rompiendo con barreras sociales de todo tipo y que este martes reconocen a tres mujeres, "de entre miles, millones de ellas", y, en concreto, a una científica, una artista y una influencer con diversidad funcional.



Las tres, ha ensalzado, han sido capaces de romper con los prejuicios, con las ideas preconcebidas y están empujando hacia una sociedad "más justa y más igualitaria".



PREMIOS 'MUJERES QUE ROMPEN'



El primer de los galardones ha sido entregado, de manos del subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García, a Paula Cisneros, cacereña de 15 años con síndrome de Down y que bajo el nombre 'Yo lo puedo todo' acumula millones de seguidores en sus redes sociales, en las que normaliza la diversidad funcional.



Paula Cisneros ha agradecido esta distinción y ha citado a sus seguidores y a su familia por apoyarla, a la vez que ha apuntado que seguirá esforzándose y trabajando "mucho" para que todos podamos mostrarnos "tal y como somos", porque aunque "a veces" tengamos "limitaciones" también tenemos "muchas capacidades, y eso es lo importante".



A continuación, la subdelegada en Badajoz, Maribel Cortés, ha entregado el segundo galardón a Beatriz de Silva, que además de agradecer este premio por el reconocimiento que implica y destacar el que sea en su tierra y que sea compartido, lo ha dedicado a su madre que también es "una mujer que rompe", Maite Ruiz de Austri, cineasta y quien le enseñó algo "muy importante" como que tenemos ayudarnos unos a otros. "Precisamente, yo creo que este premio habla de eso, habla de mujeres que rompen para abrir camino a otras mujeres", ha ensalzado.



Finalmente, Asunción Pérez ha recibido del delegado del Gobierno este galardón y ha dado las gracias a la Delegación del Gobierno por el mismo, al tiempo que ha felicitado a las premiadas, y ha explicado que es investigadora y que toda su vida la ha centrado en la investigación, una actividad que "poco a poco" va teniendo más reconocimiento social, también en la industria, y que produce riqueza y valor tanto en la industria como en la sociedad.