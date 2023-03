Asaja Extremadura pide a la Junta un "plan excepcional" de ayudas para los apicultores

Asaja Extremadura ha exigido a la Junta un "plan excepcional" para profesionales de un sector que, a nivel nacional, están a la cabeza con la producción del 70 por ciento del polen que se crea en España en cada campaña.



El presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, ha explicado que estos productores se quedaron fuera de las ayudas que la administración regional concedió hace unos meses por la sequía y las consecuencias de la guerra de Ucrania, lo que provoca en la actualidad que el mercado de miel esté "prácticamente paralizado".



Según García, Blanco, "para más inri, los apicultores profesionales fueron excluidos de los beneficiarios de los 20 céntimos por litro de combustible que se han implementado para ayudar al transporte profesional".



Como consecuencia de todo ello, se ha organizado una concentración del sector a nivel nacional este próximo jueves, día 9, ante el Ministerio de Agricultura "en defensa de la miel y la apicultura española".



Ha anunciado que, "si todas estas cuestiones no se solucionan, y tras la importante manifestación del pasado mes de enero en Mérida, los apicultores extremeños, que este próximo jueves viajarán a la capital de España de una manera masiva, estudian un nuevo calendario de movilizaciones en la región extremeña en las próximas fechas".



PROBLEMAS



Los apicultores han lamentado que la producción de miel y otros productos apícolas se ha reducido este año alrededor del 50 por ciento, sin olvidar que se partía de una cifra muy baja como consecuencia de los malos resultados de los últimos años.



De este modo, la escasez de floración, y por tanto, de alimento (néctar y polen), y de agua, como consecuencia de la fuerte sequía, las continuas olas de calor y las temperaturas extremas del verano pasado, han provocado efectos "muy graves" en la supervivencia de las abejas y las colmenas, así como en la producción de miel y polen.



Según Asaja, la reducción de la producción no se ha debido exclusivamente a las alteraciones climáticas sino también a la proliferación de los problemas sanitarios, en especial a los efectos de la varroa, y a los daños ocasionados por depredadores, como es el caso del abejaruco o de avispas invasoras (Vespa velutina, Vespa orientalis o Vespa bicolor).



La organización agraria ha matizado que "todos ellos han provocado una enorme mortandad, perdiendo en varias regiones hasta un tercio de las colmenas. Mortandad que se acumula a la ya sufrida durante los últimos cuatro o cinco años".



Además, cree que no se puede olvidar que los grandes y numerosos incendios forestales producidos este verano, como en el norte de la provincia de Cáceres, han ocasionado también elevados daños al sector apícola en numerosas zonas, perdiendo no solamente la producción y abejas, sino todas las colmenas e infraestructura complementaria.



A pesar de esta reducción de la producción, la comercialización de la miel española durante esta campaña está siendo "muy complicada" y un porcentaje "muy importante" de la miel se encuentra todavía en manos de los apicultores y sus cooperativas, lo que está provocando un daño "muy importante" a la economía familiar de los productores de miel.



Para García Blanco, "ésto es debido a que los principales envasadores de miel y la gran distribución están apostando fuertemente por dejar de lado nuestra propia producción de miel y proveerse de mieles de otros países. Mientras la miel española parece no encontrar comprador en nuestro mercado, los envasadores de miel están importando masivamente miel de terceros países a precios que se sitúan muy por debajo de los costes de producción en España".

También ha señalado que, la miel que se ha podido comercializar no ha sido a un precio suficiente para cubrir los costes de producción, los cuales se han incrementado "muy significativamente", durante los últimos meses.



Asimismo, la legislación sobre el etiquetado de origen de la miel está contribuyendo de "forma importante" en el "destierro" de la miel española en los lineales de la gran distribución.



De esta forma, aludiendo a que los consumidores españoles "se niegan a aceptar" el precio que supone producir miel en España, están poniendo en los lineales muy mayoritariamente mezclas de distintos países, utilizando "una vez más la imagen y nombre de miel española, aprovechándose de la nueva norma de etiquetado y la normativa europea y del desconocimiento de la mayoría de la ciudadanía".



Finalmente, y en lo que se refiere a los inputs, han sido "muy significativas" las subidas de precios del gasóleo, del complemento de alimentación, de los tarros, cajas y envases metálicos y de otros inputs; y, el debilitamiento y la mayor mortalidad de las colmenas ha obligado a hacer un mayor uso de estos inputs, acrecentando así el problema de costes.