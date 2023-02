De Miguel recrimina a Vara que presente el Plan de Movilidad "en tiempo de descuento"

Rd./Ep.

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel ha recriminado este jueves al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que su gobierno vaya a presentar el Plan de Movilidad Sostenible de Extremadura "en tiempo de descuento".

Y es que, según sus palabras, desde el Gobierno regional han anunciado, cuando quedan 100 días para que finalice la actual legislatura, que a finales de marzo, "justo cuando se cierra esta Cámara", se abrirá ese plan a aportaciones de la ciudadanía.

"Está feo que, algo con lo que tenían que haberse puesto las pilas hace cuatro años, lo utilicen como anuncio electoral que, a la vista de los hechos, es para lo que va a quedar", le ha dicho De Miguel tras lanzarle una pregunta en la sesión plenaria de este jueves en la Asamblea.

Igualmente, la diputada de la formación morada ha recordado que ese plan fue un compromiso que adquirió el presidente Vara con Unidas por Extremadura en su discurso de investidura, "y no hay nada".

En este sentido, también le ha reprochado que no haya puesto el mismo esfuerzo en mejorar la movilidad en nuestra región, que en otras materias, según informa Unidas por Extremadura en una nota de prensa.

"Usted ha hecho mucho esfuerzo por alicatar nuestros campos con placas solares por parte de las grandes eléctricas, ojalá hubiera hecho el mismo esfuerzo, o con la mitad nos conformaríamos, en mejorar las comunicaciones en Extremadura".

De hecho, la portavoz de Unidas por Extremadura ha lamentado que el presidente no haya alzado la voz con las humillaciones del tren, a diferencia de los cántabros, "que van a tener el tren gratis durante dos años por la metedura de pata con los túneles y además la ministra ha hecho dimitir a la secretaria de Estado y al presidente de Renfe".

"Un agravio comparativo cuando aquí ustedes inauguran con el presidente y el rey un tren que no hace justicia con nuestra tierra, que se estropea y que nos sigue humillando. ¿Y qué conseguimos aquí, a parte de que despidan al maquinista?", ha argumentado.

Por eso, tal y como ha subrayado, "necesitamos gobernantes que den la cara por Extremadura, que cuando se ríen de esta tierra no se plieguen a los intereses de partido, sino que exijan lo que es de justicia".

A este respecto, De Miguel también ha dicho que esta tierra necesita un presidente que sí "se ponga las pilas" en lo que tiene competencias. Así, se ha referido a la urgente necesidad de reforzar líneas y frecuencias de autobuses, a implantar el sistema de intermodalidad en el transporte o a los problemas que se están registrando con la tarjeta SATE, que está tardando hasta 20 días en llegar a las personas que la solicitan.

"Se tarda menos en conseguir una autorización para montar una fotovoltaica que en conseguir la tarjeta del transporte gratuito", ha sentenciado De Miguel.

VARA RESPONDE

Mientras, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se ha comprometido con Unidas por Extremadura a que el Plan de Movilidad Sostenible "no será aprobado hasta que no sea pactado" con dicha formación.

"Que no se haya aprobado el Plan de Movilidad, que no lo vayamos a tener hasta mayo y que yo me comprometa con usted en que no será aprobado hasta que no sea pactado no quiere decir que estemos parados y que no se estén haciendo cosas", ha aseverado el presidente autonómico en respuesta a una pregunta formulada en el pleno de la Asamblea de este jueves por De Miguel.

Fernández Vara ha insistido que el compromiso está "absolutamente vigente", a lo que ha añadido que hasta que no se llegue a un acuerdo entre ambos ese plan, "aunque esté terminado, ni será hecho del Gobierno ni será aprobado".

Además, el presidente de la Junta, en su último turno, ha considerado que a Irene de Miguel le importa "poco" la movilidad en la región y ha aseverado que nunca ha tenido hacia él la "mínima cortesía".

"Lo que no imaginaba nunca, señora De Miguel, es que usted se iba a convertir de la falta de rigor en una profunda demagoga, porque eso es lo que ha hecho hoy aquí", ha señalado.