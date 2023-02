Las extremeñas cobran 3.280 euros menos que los hombres, según UGT

Las mujeres extremeñas cobran 3.280,73 euros menos que los hombres y la brecha salarial se situó en 2020 en el 14,86 por ciento, un 2,6 por ciento menos que el año anterior.



Así pues, si el descenso de la brecha salarial producido en 2020 respecto de 2019, fuera constante en Extremadura, podría alcanzarse la igualdad salarial dentro de seis años.



En concreto, el salario medio bruto anual de las mujeres en Extremadura era en 2020 de 18.791,05 euros, mientras que el de los hombres era de 22.071,78 euros.



De hecho, los salarios de Extremadura son los más bajos del conjunto nacional, una cuestión que se traduce en que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no haya incidido sustancialmente como en otras comunidades para la reducción de la brecha salarial, al haber un gran número de hombres y mujeres que lo perciben.



Todos estos datos los ha dado a conocer este miércoles, durante una rueda de prensa celebrada en Mérida, la secretaria de Igualdad, Políticas Sociales y Salud Laboral de UGT Extremadura, María José Ladera, en la presentación de un informe sobre la brecha salarial en la región con datos correspondientes a 2020.



FACTORES DE LA BRECHA SALARIAL



De este modo, la responsable sindical ha hecho hincapié en que la brecha salarial hace referencia a las diferencias de salarios que existen entre mujeres y hombres y cabe recordar que viene determinada por diversos factores.



Entre ellos, el momento de la contratación, ya que son las mujeres las que mayoritariamente trabajan a tiempo parcial, además, en la contratación las mujeres sufren mayor temporalidad que los hombres, según ha informado UGT Extremadura en una nota de prensa.



También, los sectores dónde hay una alta presencia de mujeres, están peor retribuidos, y la siguiente discriminación se produce al asignar una ocupación en la empresa, ya que las mujeres ocupan categorías profesionales más bajas y por tanto con salarios más bajos.



A nivel nacional, la brecha salarial se sitúa en el 18,7 por ciento, un 0,8 por ciento menos que el año anterior, en el que se situaba en el 19,5 por ciento. Esta disminución está ligada a la subida del 5,6 por ciento del SMI que pasó de situarse de 900 euros en 2019 a 950 euros en 2020.



Igualmente, en su intervención, Ladera ha insistido en que la subida que se ha producido en los últimos años respecto a un "incremento sustancial" del SMI está incidiendo en el descenso de la brecha salarial entre mujeres y hombres.



BRECHA POR SECTORES DE ACTIVIDAD



Al mismo tiempo, Ladera ha expuesto que si se analiza la brecha por sectores de actividad se corrobora que los sectores más feminizados son los que mayor brecha salarial soportan, por ser sectores peores retribuidos, donde abunda la parcialidad en la contratación y donde las categorías profesionales que ocupan las mujeres son las peor pagadas.



Asimismo, en cuanto a la modalidad de contratación, Extremadura y Canarias son las regiones donde menos brecha salarial hay en la modalidad de contratación indefinida, por otro lado, con respecto al contrato a tiempo parcial, Extremadura es la tercera comunidad autónoma que mayor brecha soporta junto con Comunidad Valenciana y Asturias.



Con respecto al factor edad, las mayores brechas se dan en tramos de edad coincidentes con la etapa en la que decide ser madre (35-44). De 50-59 que se puede fundamentar en posibles excedencias por cuidados de personas dependientes y llama la atención que la mayor brecha se produce en mujeres con 65 años y más, lo que parece indicar que la mujer necesita permanecer más tiempo en el mercado laboral para poder tener una vida laboral con cotizaciones que redunden en una jubilación digna.



CONCLUSIONES



Por tanto, como conclusión, María José Ladera ha recalcado que el SMI debe seguir subiendo para garantizar que los salarios más bajos, percibidos mayoritariamente por mujeres, sean dignos y para que desaparezca la mayor parte de la brecha salarial entre mujeres y hombres.



Asimismo, para reducir la brecha salarial es fundamental la implantación de los Planes de Igualdad (obligatorios en empresas de más de 50 personas trabajadoras desde el 7 de marzo de 2021) en las empresas, pero además de su implantación el seguimiento de los mismos.



Cabe destacar también que esta brecha no afecta solamente en el momento presente si no también en el futuro, en el momento en el que se es perceptoras de una futura pensión e incluso si se está en situación de IT o se es perceptoras de una prestación por desempleo.



"Es fundamental la subida del SMI, pues en general tiene mayor afectación en los sectores de actividad ocupados por mujeres que se caracterizan por tener carácter temporal con jornadas parciales y mal retribuidos. Sectores de actividad relacionados con el cuidado de las personas, la hostelería y el comercio o limpieza", ha sentenciado.