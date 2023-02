DOP Torta del Casar cierra 2022 como el mejor año con un aumento de facturación del 13,62%

Ep.

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Torta del Casar ha cerrado 2022 con cifras de récord ya que la pasada campaña ha certificado 360.616 kilos de queso, y ha logrado una facturación de 9.072.690 euros, un 13,62% más que en el ejercicio anterior.



Se han certificado 360.616 kilos de queso, que se han traducido en 758.532 unidades de Torta del Casar puestas en el mercado, lo que supone un incremento respecto a 2021 de más de un 11% en kilos y casi un 15,5% en unidades. Por formatos, la que más se ha comercializado es la de menos de medio kilo con más de 506.000 unidades, mientras que las de formato entre 500 y 900 gramos ha caído un 8,3% con 226.037 unidades; y las de más de 900 gramos se han puesto en el mercado un total de 26.162 unidades.



Se mantienen las 22 ganaderías inscritas, con 14.700 cabezas de ganado, un centro de recogida de le leche y 6 industrias en producción certificada. La producción total de leche ha disminuido en un 3,14% respecto a 2021 pero se mantiene una "calidad excepcional" y se ajusta la producción a la certificación final del producto, ya que la leche destinada a transformación en queso ha crecido llegando a los 2,2 millones de litros, lo que supone un 78% del total.



Todos estos datos los han dado a conocer este miércoles el presidente del Consejo Regulador y el director, Ángel Pacheco y Javier Muñoz, respectivamente, que han destacado el problema del relevo generacional en las ganaderías, con titulares con edad avanzada, por lo que han abogado por buscar un nuevo modelo de organización de las explotaciones ganaderas de cara al futuro para que sean atractivas para los jóvenes.



"Nosotros como ganaderos no nos queremos jubilar como los bancos a los 54 años pero no queremos tener titulares con más de 80, por lo que entre todos, administración y el sector, tenemos que buscar soluciones para que nos podamos jubilar con un sueldo digno y a una edad normal porque no podemos tener titulares de explotaciones con más de 70 años", ha aseverado Pacheco.



En este sentido, ha apostado por la digitalización de las explotaciones para que los ganaderos puedan tener más tiempo libre y poder disfrutar de tiempo de ocio que atraiga a los jóvenes, porque "así es muy difícil el relevo generacional", ha insistido.



En cuanto a la distribución de las ventas de Torta del Casar, Pacheco ha explicado que se ha equilibrado a lo largo de todo el año y, aunque las navidades sigue siendo el periodo de mayor venta, ha habido pocas diferencias entre unos trimestres y otros. Según ha explicado Muñoz esto se debe a la entrada e la gran distribución, que mantiene un ritmo bastante constante de reposición.



Respecto a la distribución territorial, la proporción comercializada en España ha seguido siendo la más importante con un 96,15% de las ventas frente a las 3,85% del exterior. Extremadura y Madrid siguen siendo los principales mercados nacionales, seguidos de Cataluña y Valencia.



Y de los 13.894 kilos exportados, el 74,8% se vendió en Europa, mientras que en el área de Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica e vendió el 18,3% (2.550 kilos), y a Oriente Medio han llegado 439 kilos de Torta del Casar. "El mercado internacional sigue siendo nuestra asignatura pendiente", ha asegurado el presidente del Consejo Regulador.



CYNARA CARDUNCULUS



Para garantizar la producción de este queso, el Consejo Regulador de la Torta del Casar trabaja también en otros proyectos de investigación en colaboración con la empresa biotecnológica Natac, que tiene una planta en Hervás (Cáceres), y otra vientena empresas, para reutilizar lo que no se utiliza en el cardo (Cynara Cardunculus), para extracción de elementos activos y utilizar la pasta para alimentación animal.



Además, también participa en un grupo operativo con empresas tecnológicas para desarrollar aplicaciones informáticas para mejorar la producción láctea, especialmente en cabra pero también en ovejas.



Y finalmente, se trabaja con el Ayuntamiento de Casar de Cáceres en poner en marcha una plantación del Cynara Cardunculus, el cardo que aporta la característica a la Torta del Casar. Se trata de una finca de 18 hectáreas sembradas y una nave para recogida, selección y ensacado de este cardo para que los queseros tengan siempre este ingrediente necesario para la producción del queso.



"Este año queremos ya tener producción para poder venderla a las queserías con todo su registro sanitario y todas sus garantías", ha apuntado Muñoz, que ha indicado que con esto se garantiza que las queserías puedan tener este cardo indispensable para la producción de la Torta del Casar.



Cabe recordar que los quesos DOP Torta del Casar se elaboran únicamente en las queserías inscritas en los registros del Consejo Regulador que ampara este queso de antigua tradición y cualidades singulares y diferenciadoras.