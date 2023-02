Sanidad subraya que el agua de Valencia del Ventoso "es apta para consumo humano"

El agua que se suministra a los hogares del municipio pacense de Valencia del Ventoso "es apta para consumo humano", y en ese sentido, para "garantizar la salubridad", la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales mantiene un "control permanente de la situación y sobre las características del agua, analizándola en laboratorios acreditados".



De esta forma, la Junta de Extremadura replica, a través de una nota de prensa, a las protestas protagonizadas en los últimos días por vecinos de Valencia del Ventoso para alertar de la "mala calidad" del agua y su cambio de color.



En ese sentido, el Ejecutivo regional ha explicado que "de forma reciente" ha realizado una toma de muestra ante notario en varios puntos de esta localidad, que se ha tomado de forma duplicada, una por el laboratorio acreditado y la otra se ha entregado a los vecinos para el análisis en el laboratorio que les lleva el control.



De hecho, "los últimos resultados de este trabajo permiten concluir que no hay impedimentos para su consumo", ha insistido la Junta de Extremadura, quien en cualquier caso, y para "garantizar la tranquilidad" de los vecinos del municipio, ha avanzado que Sanidad "va a seguir realizando un control permanente y más intensivo de la calidad del agua para que no haya ningún riesgo para la población".



La Junta de Extremadura ha recordado que en todo momento se ha trabajado "de forma coordinada" desde el Ayuntamiento de Valencia del Ventoso, la Mancomunidad Los Molinos y Confederación Hidrográfica del Guadiana, y desde la década de los 80, la fuente principal del abastecimiento de agua del municipio es el embalse municipal de La Culebra, situado en el cauce del río Ardila, "cuya capacidad de abastecimiento es claramente insuficiente para abastecer a la localidad".



Ante esta situación, explica la Junta que el Ayuntamiento de Valencia del Ventoso "ha hecho un trabajo muy importante durante estos años para abastecer al pueblo de agua potable en condiciones", tales como recurrir ante situaciones de emergencia a camiones cisterna o pozos de sondeo, que permitiera otros puntos de abastecimiento, además de poder limpiar el embalse para aumentar la capacidad, una cuestión que "puede haberse visto acrecentada como consecuencia del cambio climático", señala.



Este hecho está "obligando a trabajar intensamente" a las entidades locales, mancomunidades, Junta de Extremadura y Confederación Hidrográfica del Guadiana para "mantener, a pesar de la escasez de agua, el abastecimiento de las poblaciones", señala el Ejecutivo regional.



ACTUACIONES DE MEJORA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA



Ante esta situación, la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad reafirma que "está desarrollando un trabajo coordinado con el Ayuntamiento, la Mancomunidad de los Molinos y la Confederación Hidrográfica del Guadiana para acometer una solución definitiva a este problema histórico".



Según explica, hace tres años la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad ya contrató una obra de emergencia para mejorar el abastecimiento del municipio con una inversión de 620.000 euros, y hace un año, se procedió a la contratación del proyecto técnico para la conexión entre Medina de las Torres y Valencia del Ventoso.



Por último, el pasado 28 de diciembre el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura autorizó la contratación de la obra correspondiente por valor de 1,7 millones de euros, y "ahora mismo la licitación ya está avanzada, en plazo de presentación de ofertas hasta el 10 de marzo", detalla el Ejecutivo regional.



Con esta nueva fuente, añade, se "garantizarán un abastecimiento complementario que evitará nuevas interrupciones del suministro, además que el Ayuntamiento pueda proceder a limpiar el embalse de Las Culebras para aumentar su capacidad".



De igual manera, y de forma paralela, se está trabajando en incrementar la capacidad de tratamiento y transporte de agua potabilizada de la Mancomunidad de los Molinos para incorporar con garantías a Valencia del Ventoso en su suministro.



Con respecto a las tuberías de fibrocemento, la Junta de Extremadura entiende que "si bien es recomendable cambiarlas de forma progresiva", este cambio debe hacerse "por la ineficiencia en la utilización del agua, no porque las conducciones de fibrocemento sean dañinas para la salud".



Asegura que las conducciones de fibrocemento "no suponen ningún riesgo para la salud en la conducción del agua y sólo habría hay que tener cuidado en el momento de cambiarlas por el polvo que desprende que puede dañar los pulmones", explicao.



Por todo ello, la Junta de Extremadura hace un "llamamiento a la tranquilidad y reclama la colaboración ciudadana y política para no generar más alarma a los ciudadanos" y así "mantener una acción comunitaria en el pueblo que permita tener cada vez mejores servicios sin caer en el alarmismo", concluye.