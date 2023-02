Sigue trámite la futura ley que elevará al 0,7% presupuesto de la Junta a cooperación

Ep

El Proyecto de Ley de Cooperación y Solidaridad Internacional de Extremadura, aprobado el pasado 18 de enero por el Consejo de Gobierno de la Junta, pretende adaptar las políticas de cooperación a la nueva realidad internacional al cumplirse 20 años desde la aprobación de la ley vigente, que dio lugar a la creación, en 2008, de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aexcid).



Según la consejera de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo, Isabel Gil Rosiña, entre sus objetivos se encuentran reconocer el trabajo desempeñado por las entidades y cooperantes extremeños, dotándoles además de mayor seguridad, así como "blindar" las políticas públicas en esta materia.



En este punto, y en sintonía con los compromisos recogidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la nueva ley recoge la necesidad de elevar progresivamente, con el objetivo fijado en el año 2030, el presupuesto anual destinado a este fin.



En concreto, se fija en el 0,7 por ciento de los créditos no finalistas del presupuesto anual de la comunidad autónoma, un objetivo que se viene marcando desde el inicio de las políticas de cooperación en Extremadura en la década de los 90 del siglo pasado, pero que aún ha reconocido la consejera, están lejos de cumplirse.



No obstante, sí ha destacado en su intervención que la Junta ha incrementado el presupuesto en cooperación en un 38% por ciento en los últimos ocho años, situándose en el actual 0,26%, según los datos facilitados tras la aprobación del proyecto de ley.



Gil Rosiña, al igual que los portavoces de todos los grupos parlamentarios, ha abierto su intervención con palabras de solidaridad hacia las víctimas de los terremotos en Turquía y Siria, ha señalado que la nueva ley pretende adaptar marco normativo para afrontar los "desafíos globales" actuales, y alinear las políticas en esta materia a los objetivos recogidos en la Agenda 2030.



La consejera ha remarcado que la cooperación extremeña es un "sello reconocido" en el resto de comunidades autónomas y en organismos e instituciones internacionales. Asimismo, ha subrayado que la nueva ley pretende renovar la "gobernanza compartida" con todos los agentes participantes, al tiempo amplía la "arquitectura institucional" de la cooperación y amplía las capacidades de la propia Aexcid.



Una ley con una "mirada y concepción feminista", y que asimismo ha definido como "profundamente municipalista", convirtiendo a los ayuntamientos en "agentes de la cooperación extremeña", obligando a las diputaciones y a las poblaciones de más de 15.000 habitantes a aprobar planes anuales.



Gil Rosiña ha repasado algunos de los trabajos que desarrolla la cooperación extremeña, como el apoyo a mujeres embarazadas en la franja de Gaza, la ayuda a mujeres campesinas de Guinea Bissau a crear sus propias cooperativas, o la búsqueda de desaparecidos por el conflicto armado en Colombia.



Por último, y tras subrayar que es una ley participativa, escrita "de abajo a arriba", ha animado al resto de grupos parlamentarios a presentar sus propuestas en el trámite de enmiendas para mejorar un texto, con la voluntad de que finalmente sea aprobada con el mayor consenso posible, para "blindar" las políticas públicas en cooperación.



LOS GRUPOS PRESENTARÁN ENMIENDAS



En este sentido, el diputado del Grupo Popular, Lorenzo Albarrán, Cuenda ha reconocido que se trata de una ley "bastante consensuada", si bien ha subrayado que presenta algunas "lagunas", por lo que considera que es "mejorable".



En concreto, se ha referido a aspectos como la participación, así como a la transparencia, de modo que ha abogado por la fórmula de la concurrencia competitiva a la hora de conceder las subvenciones para el desarrollo de proyectos de cooperación.



Los 'populares' presentarán enmiendas al texto, ha confirmado Albarrán, quien ha apelado a los socialistas al "consenso al que aluden constantemente", pues se ha mostrado dispuesto a llegar a acuerdos.



Por su parte, la diputada de Ciudadanos, María Encarnación Martín Andrada, ha señalado que, siendo conscientes de la limitación de los recursos de una comunidad como la extremeña, considera que alcanzar el 0,7% del presupuesto no solo debe ser un compromiso sino una "obligación".



Su grupo también presentará enmiendas para enriquecer el texto de la ley, en cuestiones como la apuesta por la gobernanza democrática que no ve recogida en el texto, o la evaluación de las políticas de cooperación, para las cuáles apuesta por que sean externas a la propia administración regional.



A su vez, la diputada de Unidas por Extremadura, Lorena Rodríguez, se ha referido a la necesidad de impulsar la cooperación, como herramienta para acabar con la pobreza y la desigualdad, que amplían la distancia, ha dicho, entre los que "los que poseen y los desposeídos".



En este punto, se ha referido a los cambios en la geopolítica mundial en los últimos 20 años desde la aprobación de la actual ley, que provocan que haya que atender a las crisis migratoria y climática, con consecuencias "cada vez más complejas".



Con respecto al presupuesto destinado a la cooperación, cree que las partidas actuales están aún "muy lejos" del compromiso del 0,7%, que espera que se alcance incluso antes de 2030.



Finalmente, la diputada socialista, Soraya Vega, ha destacado el "inmenso trabajo" que ha realizado la Aexcid, así como ha agradecido la labor de las organizaciones y de los cooperantes extremeños.



Una cooperación extremeña que, en su crecimiento en los últimos 30 años, ha ido forjando "una identidad propia". Por tanto, esta ley es "de ellas, y para ellas", en relación a las entidades de cooperación, que con su participación han enriquecido el texto.



Por último, ha destacado que el actual gobierno de Guillermo Fernández Vara ha incrementado el presupuesto para cooperación en un 39 por ciento en los últimos ocho años, hasta alcanzar los 18 millones de euros del presente ejercicio.