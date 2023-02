El PP extremeño tacha los datos de paro del mes de enero de "malos" y "preocupantes"

Ep.

El portavoz de Empleo del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, Javier Cienfuegos, ha tachado los datos de paro del mes de enero como "malos" y "preocupantes" y ha criticado que las políticas de empleo del PSOE no buscan una "solución" a la situación del mercado laboral de la región.



Cabe destacar que el desempleo ha subido en Extremadura en 2.325 personas en enero en relación al mes anterior (+2,82%), situándose la cifra total de parados en 84.859 personas. En cuanto a la evolución interanual, el paro ha descendido en 10.407 personas, un 10,92 por ciento menos que en el mes de enero de 2022.



En este sentido, Cienfuegos ha indicado que el dato "más significativo" y "preocupante" de la subida experimentada en el desempleo es que del total, casi 2.200 son mujeres, es decir, de "cada diez parados, 9,3 son mujeres".



Así, ha reseñado el 'popular' que su partido ha avisado de que las políticas activas de empleo del PSOE "no concuerdan" con el marcado laboral femenino de la región, ya que las mujeres "siempre" son las "mayores damnificadas" y las "primeras" en acabar en situación de desempleo.



Otro dato "muy llamativo", en opinión de Cienfuegos, es que el paro juvenil ha bajado este pasado mes de enero en más de 800 personas, pero también la afiliación en más de 1.200 jóvenes, "cinco veces más que la media nacional". Con ello, ha lamentado que haya "1.200 oportunidades menos de trabajar para los jóvenes extremeños".



Además, y como tercer dato "preocupante', el diputado del PP ha lamentado que haya 888 autónomos menos que el último año, presentando la región siete meses seguidos de pérdida de autónomos, que son "uno de los pilares fundamentales" de la economía.



De la misma manera, ha señalado que los fijos discontinuos no están en los datos de paro, por lo que los mismos, en su opinión, "no son datos reales". "No todas las personas que no trabajan están computadas como parados", ha remarcado.