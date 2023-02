13 Lanzaderas de Empleo de Extremadura mejoraron empleabilidad de 279 personas en 2022

En ellas, han participado 279 personas en situación de desempleo con diferentes perfiles formativos y trayectorias profesionales en diferentes sectores profesionales.

Concretamente, han sido 210 mujeres y 69 hombres en situación desempleo -de entre 18 y 60 años- quienes han participado en las Lanzaderas de Empleo de Almendralejo, Cáceres, Casar de Cáceres, Coria, Don Benito, Mérida, Miajadas, Montijo, Moraleja, Navalmoral de la Mata, Olivenza, Villanueva de la Serena y Zafra.

De todas ellas, 72 han encontrado empleo por cuenta ajena en diversos sectores como, por ejemplo, administración pública y defensa, actividades sanitarias y servicios personales, educación, hostelería e industria, entre otros.

Además, otras 39 personas han realizado certificados de profesionalidad con prácticas laborales, o han ampliado su formación, lo que supone que un 40% ha mejorado su situación laboral en tres meses.

En el caso concreto de las Lanzaderas de Mujeres, realizadas en las ciudades de Cáceres y Mérida, más de la mitad de las mujeres participantes ha encontrado un empleo, lo que supone un porcentaje de éxito de más del 57%.

CÓMO FUNCIONAN

Se trata de una iniciativa, totalmente gratuita, que está impulsada y financiada por la Junta de Extremadura, a través del Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE), y que está gestionada por la Fundación Santa María la Real, con la colaboración de los ayuntamientos de las 13 localidades.

Durante estos meses, las personas participantes han contado con el apoyo de especialistas que les han dado a conocer el funcionamiento del actual mercado laboral y les han ayudado a reactivar su búsqueda de empleo con las nuevas técnicas de orientación laboral y con herramientas digitales.

Del mismo modo, han realizado dinámicas de inteligencia emocional para aprender a desarrollar un plan integral de búsqueda de empleo y enfocar así su objetivo profesional. También han aprendido nuevos programas para actualizar su currículum y han ensayado entrevistas de trabajo para ganar confianza y seguridad en los procesos de selección.

Y, por último, han trabajado con nuevas herramientas digitales y redes sociales para la búsqueda de empleo online, realizando mapas de empleabilidad y contactando con empresas para saber promocionarse como profesionales, con unas competencias transversales y digitales renovadas.

TESTIMONIO

Juan Antonio Silva ha participado en la Lanzadera de Empleo de Olivenza y actualmente trabaja como traductor en el matadero de la localidad.

"Tengo 58 años y en los trabajos a los que me apuntaba siempre me rechazaban por la edad. En la Lanzadera aprendí que con 58 también puede valer mucho la experiencia. Y con el puesto de trabajo estoy muy feliz, soy traductor de alemán-español y me va de maravilla", asegura Juan Antonio.

De la Lanzadera. destaca lo nuevo que se aprende, sobre todo, lo relacionado con herramientas digitales, donde ha mejorado sus competencias.

"Con el grupo de maravilla, éramos un grupo fantástico, no teníamos problemas, trabajábamos todos juntos y he cogido bastante experiencia".

Juan Antonio también pone en valor que en Olivenza han tenido una técnica estupenda que les ayudó bastante, asegurando que, "si volviera a haber aquí en Olivenza se lo aconsejaría a toda la gente porque de ahí se aprende mucho".