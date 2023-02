Junta e Interior trabajarán para integración telemática sistemas de gestión de emergencias

El Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de un convenio entre el Ministerio del Interior y la comunidad autónoma de Extremadura para la integración telemática de los sistemas de gestión de emergencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura.

Además, también contempla los objetivos, funciones y condiciones de la incorporación al Centro 112 Extremadura de efectivos de Policía Nacional o Guardia Civil que en su caso se determinen.

Así pues, mediante este acuerdo se pretende garantizar una "respuesta y atención adecuadas" a las llamadas que se reciban en el número 112 y asegurar una actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de manera "rápida, eficaz y coordinada" con los restantes servicios públicos de urgencias, teniendo en cuenta las demandas de los ciudadanos en situaciones de emergencia, seguridad ciudadana, extinción de incendios o salvamento y protección civil.

A su vez, el convenio recoge unos protocolos adicionales que determinan, entre otros, los procedimientos de actuación ante cada llamada de urgencia, así como actuaciones formativas que se estimen necesarias para una prestación más eficaz del servicio, según ha informado la Junta tras la celebración del Consejo de Gobierno.

CATÁLOGO DE MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha autorizado la exclusión parcial del Catálogo de Monte de Utilidad Pública de 5,80 hectáreas de la 'Dehesa Boyal', propiedad del municipio pacense de Casas de Don Pedro, a instancias del ayuntamiento, debido a la prevalencia del interés público sobre el forestal en esta zona y garantizar el desarrollo y bienestar de los vecinos y la aprobación definitiva del Plan General Municipal.

Esta superficie ocupa la zona deportivo-recreativa denominada 'El Chaparral' que acoge un campo de fútbol, pista multideportiva, plaza de toros, pistas de pádel cubiertas y zona de ocio infantil, y está ubicada en la parcela 12 del polígono 19 del monte público.

La mayoría de estas construcciones datan de mediados los años 50 del siglo XX y por tanto fueron levantadas antes de la entrada en vigor de la legislación forestal que ahora establece limitaciones a las obras en los montes demaniales. Además, su derribo causaría considerables daños medioambientales.

Con estas premisas y teniendo en cuenta que la superficie para la que se solicita la exclusión del catálogo no supone una parte significativa del monte, ya que representa el 1,23 por ciento del total, y no tiene especiales valores naturales ni de protección, se concluye que su descatalogación no afectaría a la conservación del resto del monte ni a su gestión, concluye el Ejecutivo regional.