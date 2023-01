Vergeles ve en el informe de Fiscalía sobre residencias una "oportunidad de mejora"

Ep



El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha añadido que, como ocurrió con los informes que con el mismo origen se elaboraron durante la fase más aguda de la pandemia para velar por las condiciones de los residentes.



Así, ha destacado que todos los poderes públicos que se preocupen por el bienestar de las personas de edad es algo "positivo", aunque los informes que aporten no recojan los datos con los que a la Administración le hubiera gustado verse reflejada, y ha subrayado que esto supone "oportunidades de mejora", partiendo en todo caso de la base de que "nadie hace las cosas sin la intención de mejorar la atención a esas personas".



Para Vergeles, "el informe de Fiscalía a mí lo que me parece es una oportunidad como lo fue los informes de Fiscalía que se hicieron durante la fase más aguda de la pandemia, que también velaron por que los mayores estuviesen en las mejores condiciones posibles sabiendo lo dura que era la condición desde el punto de vista sanitario".



En este punto, ha defendido también la necesidad de evolucionar hacia una formación del personal en esta temática y hacia un "cambio de mentalidad" también en los usuarios y en los familiares de los centros residenciales, porque en "la atención centrada en la persona" que es lo que se pretende poner en marcha con el "cambio" de modelo residencial "tiene que estar implicada toda la sociedad para que se haga".



En todo caso, Vergeles ha destacado que de los siete centros residenciales acreditados a nivel nacional como libres de sujeciones tres se ubican en Extremadura, algo que a su juicio evidencia que el "camino" en esta materia iniciado por la Junta "es el bueno".



Y, ha cuestionado que, si "¿éso es positivo o negativo? Me gustaría que fuesen todos, pero lo cierto y verdad es que alrededor del 50 por ciento de los centros acreditados en España para libre de sujeciones están en Extremadura. Por lo tanto, parece que el camino que hemos iniciado es el bueno...".



Y, ha insistido que hay que formar, hay que implicar, hay que dotar de personal los centros residenciales tanto públicos como privado para que esto se pueda llevar a cabo, y ese es el camino en el que tenemos que transitar...".