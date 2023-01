De Miguel pide a Vara que apueste por la creación de una empresa pública de energía

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha pedido este jueves al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que apueste por la creación de una empresa pública de energía, “que abarate la luz a la ciudadanía y a las empresas que tributen aquí”.

“No pierda usted esta oportunidad, no condene a 25 años más de oscuridad a Extremadura”, le ha dicho la diputada de la formación morada en una pregunta formulada al jefe del Ejecutivo regional en el pleno de la Asamblea.

Además, De Miguel ha instado también al jefe del Ejecutivo regional a que “alce la voz” ante el decreto convalidado el Ministerio de Transición Ecológica para que las grandes instalaciones renovables no tengan que cumplir con la evaluación ambiental.

Y es que, a su entender, “es un retroceso increíble”. “Además, este real decreto no ayuda a garantizar un respeto al medio y al entorno donde se van a colocar, y va a generar mayores conflictos con las poblaciones y una mayor oposición social a las renovables”, le ha advertido.

Igualmente, De Miguel ha asegurado que la presidenta de la Comunidad de Madrid seguramente esté de acuerdo con la eliminación de la evaluación medioambiental porque produce un 1 por ciento de la energía que consume, “pero usted -le ha dicho a Fernández Vara-, como presidente de la comunidad que más energía porcentualmente produce con respecto a la que consume, no debería estar a favor de esto”.

“Renovables sí, pero con garantías y sin dejar que las eléctricas se salgan continuamente con la suya”, ha añadido De Miguel, según informa la formación morada.

La portavoz de Unidas por Extremadura también ha instado al presidente de la Junta a que la región cuente con una planificación ordenada de las renovables para impedir “que se alicaten las tierras fértiles y se tenga en cuenta a las poblaciones rurales”.

“Además, le pedimos que si somos la pila verde de Europa, eso beneficio a todos y todas las extremeñas, y no suponga solo beneficios para las empresas que no tributan aquí”, ha sentenciado.

VARA DEFIENDE LA APUESTA POR LAS ENERGÍAS RENOVABLES

Por su parte, el presidente de la Junta de Extremadura ha defendido que apostar por las energías renovables es apostar por la atracción de inversiones para la región y por la creación de empleo.

En este sentido, Guillermo Fernández Vara ha afirmado que las energías renovables que se desarrollan en la región, concretamente las fotovoltaicas que están distribuidas por todo el territorio, generan beneficios en forma de impuestos para los ayuntamientos y más de 14.000 empleos.

"Esto no es solo producir energía, la revolución energética no es solo eso, es desarrollar industrias auxiliares al servicio de ese desarrollo energético", ha aseverado.

A su vez, el jefe del Ejecutivo regional ha indicado que en estos momentos hay 186 plantas fotovoltaicas en Extremadura que están repartidas entre 137 empresas, según informa la Junta en una nota de prensa.

Además, según ha continuado, hay 7.353 resoluciones de autoconsumo "con lo cual está participando mucha gente a título individual y contribuyendo al desarrollo y a la transición energética".

Del mismo modo, en ese desarrollo energético de la región se han invertido ya 2.800 millones de euros, y han llegado 45 millones de euros para los ayuntamientos y 21 millones a los propietarios de los suelos, es decir, "esto genera riqueza a mucha gente", ha apostillado.

De la misma forma, Fernández Vara ha matizado que el desarrollo de las plantas fotovoltaicas no se produce en suelos productivos, suelos de regadío o intensivos en mano de obra. "No es eso porque el Consejo de Gobierno no lo autorizaría", ha aseverado.

Finalmente, para el presidente extremeño lo más importante de este desarrollo es que esto sirve para darle una vuelta al principal problema que tiene el mundo.

"El mundo está hoy en guerra y el origen de esa guerra está en la producción energética. Las guerras en el siglo XX se ganaban con bombas y el en el XXI se ganan con fuentes de energía renovables", ha sentenciado.