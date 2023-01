Cs urge a Vara "garantizar" infraestructuras y transporte digno a "todos" los extremeños

Rd./Ep.

El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, David Salazar, ha reclamado este jueves al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que cumpla con su "responsabilidad" y "garantice" infraestructuras y transporte digno a "todos" los extremeños.

Así pues, el diputado de la formación liberal ha preguntado al jefe del Ejecutivo regional en el Pleno de la Asamblea si la Administración autonómica va a firmar algún tipo de convenio para la utilización de aeropuertos o estaciones de trenes con la Junta de Andalucía.

Una pregunta que, según ha explicado el portavoz de la formación liberal, realiza tras unas declaraciones del director general de Turismo de la Junta de Extremadura, Francisco Martín Simón, en las que aseguraba que el aeropuerto de Extremadura para vuelos internacionales era el de Sevilla.

"Al extremeño medio esto le indigna porque está harto de que se tenga que ir a Sevilla a coger un vuelo internacional, porque está harto de que sus trenes se paren y se tenga que ir a Sevilla a coger un AVE que ellos disfrutan desde el año 92", ha criticado.

Por ello, Salazar ha señalado que los responsables de la Junta deberían hablar con los extremeños que tienen que utilizar el BlaBlaCar "que es el medio de transporte que más se utiliza en la región, algo que les debería hacer reflexionar".

"A ustedes esto no les importa porque no lo van a usar, tampoco les importa que haya un agujero en la carretera que une Cáceres con Badajoz porque van en coche oficial y les da igual que el trayecto sea de media hora más", ha reprochado.

Una circunstancia que, a juicio de Salazar, no se debería haber dado ya que el Fernández Vara "prometió hace años una autovía de Cáceres a Badajoz", según informa la formación naranja en una nota de prensa.

Asimismo, el portavoz de Cs ha subrayado que no entiende el anuncio de los vuelos internacionales que hizo Vara en Fitur "algo que ya dijo en 2018 y llevamos ya cinco años sin que esto se haya cumplido".

"Me hubiera gustado que hubieran dicho que se van a gastar esos míseros 400.00 euros en un sistema antiniebla para el aeropuerto de Talavera la Real y no me diga que no es su competencia porque su competencia es una sola que es el bienestar de todos los extremeños", ha subrayado.

Así, Salazar ha destacado que ese "bienestar" pasa por que los extremeños no se tengan que ir a Sevilla a coger un avión "y esa es su responsabilidad independientemente de que el aeropuerto sea del Ministerio de Defensa y la carretera sea competencia nacional".

"Usted tiene la obligación de garantizar a todos los extremeños su bienestar y ese bienestar en infraestructuras y transporte está muy lejos de lo que debería ser", ha concluido.

VARA RESPONDE

Por su parte, el presidente de la Junta de Extremadura ha resaltado que actualmente están "construyendo para que mañana haya vuelos internacionales" desde Extremadura, para lo cual "tiene que haber muchos viajeros".

Ante el hemiciclo, Fernández Vara ha lamentado la "demagogia" de Salazar al decir que va siempre en coche oficial, algo que, a su juicio, "no es admisible", tras lo que ha reafirmado que "uno no monta los vuelos de la noche a la mañana" ya que cuando él llegó al gobierno en 2015 "no había aeropuerto, estaba cerradito, no había ni vuelos" desde el Aeropuerto de Badajoz, ha recordado.

Frente a ello, "hoy ya hay 60.000 o 70.000 personas que viajan" en avión anualmente en Extremadura, tras lo que ha explicado que actualmente están "construyendo el que haya vuelos mañana desde aquí internacionales, para lo cual tiene que haber muchos viajeros", por lo que ha reafirmado que "los grandes edificios se construyen poco a poco".

En ese sentido, ha destacado la necesidad de "habituar a la gente a un transporte que estaba ausente cuando nosotros llegamos al Gobierno", y que "probablemente si no hubiera habido una pandemia y una guerra de por medio, iríamos más rápido", ha sentenciado.