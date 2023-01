Programa FEDER Extremadura destinará más de 1.070 millones al ámbito más social del fondo

Rd./Ep.

El programa FEDER Extremadura 2021-2027 destinará más de 1.070 millones de euros a la sostenibilidad y competitividad del tejido empresarial, a la transición verde, a la movilidad sostenible y a la atención hospitalaria, en el ámbito más social del fondo.

Así lo ha avanzado este jueves la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, en su comparecencia ante el Pleno de la Asamblea de Extremadura, en la que se ha referido al Marco Financiero Plurianual 2021-2027, del cual FEDER es uno de los fondos de cohesión en los que participa Extremadura.

De este modo, la titular extremeña de Hacienda ha resaltado los recursos asignados a Extremadura del Marco Financiero Plurianual 21-27, procedentes de los fondos FEDER, FSE+ y FEADER, que ascienden a 3.597 millones de euros, de los que 2.216 serán gestionados por la Comunidad Autónoma, lo que supone un incremento del 20% respecto al periodo anterior, 592 millones de euros más.

Además, de esa cuantía, un total de 1.845 millones de euros se canalizan a través de los fondos FEDER, de los que 910 millones son gestionados de forma directa por la Comunidad, una cifra que aumenta hasta los 1.071 millones de euros con la cofinanciación con fondos propios.

En ese sentido, Blanco-Morales ha puesto de manifiesto el hito que ha supuesto que, por primera vez, la firma del Acuerdo de Asociación entre la Comisión Europea y el Gobierno de España se formalizase en una Comunidad Autónoma y Extremadura fuese la elegida.

Una elección que viene motivada, ha proseguido, por los buenos resultados de Extremadura en la consecución de los objetivos propuestos en la Política de Cohesión y que han permitido elocuentes avances en competitividad empresarial, conectividad, políticas sociales, lucha contra el cambio climático o promoción de la igualdad "son elocuentes".

Además, según sus palabras, en el plano macroeconómico, se reflejan en una reducción de la distancia de la Comunidad respecto al PIB per cápita medio de la Unión Europea en 7´6 puntos porcentuales, y en 10´5 respecto a la media española, tal y como ha informado la Junta en una nota de prensa.

EJES PRIORITARIOS DE INVERSIÓN

Un análisis previo estadístico y DAFO y las contribuciones recibidas en el proceso de partenariano han configurado la programación de los fondos europeos, que se centrará en cuatro de los cinco objetivos de la Política de Cohesión: "una Europa más inteligente, una Europa más ecológica y libre de carbono, una Europa más conectada y una Europa más social e integradora".

De hecho, en lo que se refiere al primer objetivo, la vicepresidenta primera ha puesto énfasis en que el 21 % de los recursos se destinen directamente al tejido empresarial, a fin de fomentar su sostenibilidad y competitividad, así como para orientar sus modelos de negocio hacia sectores estratégicos, como la RIS3, la economía verde y circular, la I+D+i o la digitalización.

Al objetivo 2, se destinarán 328 millones de euros, según ha concretado Blanco-Morales, quien ha explicado que estas inversiones maximizarán la consecución de los objetivos del Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima para 2030, entre los que se encuentra la reducción del 10 % de las emisiones de gases de efecto invernadero respecto de las de 2017 que el 99 % de la generación eléctrica sea de origen renovable.

Desarrollar y potenciar una movilidad sostenible, resistente al cambio climático, inteligente e intermodal es la principal prioridad del tercer eje. Con esta base, el programa contempla el despliegue de la Estrategia Logística de Extremadura, el desarrollo del Plan Extremeño de Movilidad Sostenible y la implementación de acciones en materia de seguridad vial.

En el apartado de una Europa más social e integradora, se contemplan tres áreas de actuación: la mejora del acceso igualitario a servicios educativos y de formación, la garantía de la igualdad de acceso a la asistencia sanitaria y el refuerzo del papel de la cultura y el turismo sostenible en el desarrollo económico, la inclusión y la innovación social.

Por último, este programa, que podrá ser ejecutado hasta 2029, contará con más recursos, con las lecciones aprendidas de los marcos de programación previos y adaptará sus perfiles a las peculiaridades y necesidades de nuestra región.



LA OPOSICIÓN PIDE UN MAYOR GRADO DE EJECUCIÓN DE LOS FONDOS



Los grupos de la oposición, en su turno de intervención, han coincidido en demandar a la Junta un mayor grado de ejecución de los fondos europeos que recibe para que los proyectos planteados puedan llegar a ser una "realidad".



De esta forma, el diputado del PP Luis Alfonso Hernández Carrón ha incidido en que la "lluvia de millones" que representa, en su opinión, los fondos europeos puede "ahogar de éxito" a la región si ésta no es capaz de convertir esos fondos en "proyectos reales".



Además, ha considerado que aunque la cantidad correspondiente a los Feder es "positiva" no todo no es de "color de rosa", a lo que ha añadido que Extremadura no cumple con varias condiciones favorecedoras temáticas, algo de lo que el gobierno "no dice nada".



En el turno de Ciudadanos, José María Casares ha hecho hincapié en que Extremadura recibe fondos de la UE por su condición de región no desarrollada, algo de lo que "no se puede sacar pecho", ya que los fondos vienen porque es una de las regiones más necesitadas.



En este sentido, ha considerado que la Junta tiene la "enorme responsabilidad" de ejecutar los fondos para alcanzar la convergencia, ser "muy serios" y planificar "inversiones reales" que tengan "perspectiva de futuro".



Finalmente, el diputado de Unidas por Extremadura Álvaro Jaén ha criticado que Extremadura haya sido la única región que ha permanecido invariablemente como Objetivo 1, al tiempo que ha incidido en el carácter esencial de los Fondos Feder, por lo que "cuesta entender" que se queden muchas partidas sin ejecutar o que se ejecuten "muy tarde".



Así, ha insistido en que una región como Extremadura no se puede permitir inejecutar esos fondos, que están pensados para converger, y que de seguir así seguirá siendo Objetivo 1, ha sentenciado.



Por su parte, el diputado socialista Rafael Lemus ha reconocido que Extremadura sigue teniendo la consideración de región Objetivo 1, pero ha insistido en que se debe tener en cuenta de cuál era su situación de partida hace 40 años.



Así, ha planteado que la región no se debe avergonzar de seguir siendo objetivo 1 sino mostrar orgullo de lo que ha construido en las últimas décadas, en la que ha apostado por el desarrollo rural o por la colaboración con Portugal. Además, ha aludido al "milagro extremeño" experimentado durante la última legislatura y ha dicho que a la región "no la va a conocer ni la madre que la parió".