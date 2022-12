Guardiola: "Si socavón N-523 hubiese surgido en Cataluña al día siguiente se solucionaría"

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha afirmado que si el socavón en la N-523 producido por el reciente temporal se hubiera registrado entre Hospitalet y el Prat de Llobregat habría máquinas trabajando "al día siguiente del cese de las lluvias".

Así, tras subrayar que los extremeños no pueden seguir siendo "ciudadanos de segunda", ha insistido en que el Gobierno debe centrarse "de una vez por todas en Extremadura". "Necesitamos que alguien alce la voz por nosotros", ha espetado.

De este modo lo ha señalado durante una visita este jueves al tramo de la carretera N-523 afectado por un socavón tras el paso de la borrasca Efraín, entre Puebla de Obando y La Roca de la Sierra, ha lamentado el corte de dicha carretera, que es la principal conexión entre estos dos municipios y un "tramo absolutamente esencial" en el transporte entre Cáceres y Badajoz.

En este enclave, se ha mostrado "convencida" de que si este "desastre" se hubiera producido en cualquier otro lugar de nuestro país, habría "soluciones" y el Gobierno se estaría "centrando en los ciudadanos".

Así, ha pedido al presidente del Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez que se inicien las obras de manera "urgente" y "que miren hacia las empresas extremeñas", que las hay "muy capaces" de realizar estas obras.

También, Guardiola ha recordado que el PP "apoyó" al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, durante el temporal "porque no era tiempo de restar, sino de sumar, y que la única preocupación era que los afectados pudieran retomar su normalidad cuanto antes y que encontraran soluciones inmediatas a sus necesidades y demandas".

Al mismo tiempo, ha criticado que ya han pasado más de dos semanas "desde aquella desgracia" y el tramo de carretera que donde se produjo un socavón "sigue sin ser prioritario para los gobiernos socialistas", tras lo cual ha exigido que "esos grandes anuncios a los que nos tienen acostumbrados sean una realidad cuanto antes", según señala en una nota de prensa el PP.

De igual modo, ha lamentado que los vecinos no tengan información "clara de ningún tipo". "No sabemos cuándo se iniciarán las obras, no sabemos cuándo se va a realizar ese puente", ha aseverado Guardiola, quien ha recordado también que las máquinas que hasta ayer no pisaron la zona "están comprobando aún la viabilidad y la posibilidad" de esa alternativa por la carretera vieja.

Finamente, la dirigente 'popular' ha subrayado que esa opción se trata de una alternativa que "sólo vale para los turismos" y "no para los vehículos pesados" y, por tanto, es un "mazazo" también para las empresas extremeñas, teniendo en cuenta el coste de los carburantes.